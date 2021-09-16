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Aslan Sayım Soruyor?  Nahide Babashlı Cevaplıyor!

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

16 Eylül 2021 Perşembe 16:05
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Aslan Sayım Soruyor?  Nahide Babashlı Cevaplıyor!

Nahide Babashlı: Nahide 22 Eylül 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Azerbaycan doğumlu olan genç ses 2019 yılı itibariyle 23 yaşındadır. Son dönemde müzik dünyasının genç kadın yeteneklerinden birisi olarak göze çarpan Nahide Babaşlı aslen Azerbaycan asıllıdır.

Kendi kanalında paylaştığı Ay Yüzlüm, Anlasana, Sözün Var, Dido, Gözlerimi Kapatsam, Deliler Kimi, Sen Benden Gittin Gideli, Gesi Bağları, Vazgeç Gönlüm, Kendine İyi Bak, Saydım, Gözümden Düştüğün An, Zifiri isimli şarkıları müzik sevenlerden milyonlarca beğeni ve yorum almıştır.

İnternet aracılığı ile ünlü oldunuz. Şarkılarınız bir çok kişi tarafından paylaşılıyor. Sizin gibi bu sektöre adım atmak isteyen müzisyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? 

Nahide Babaslı: Çok çalışmak umud etmek, her düşüşte yeniden başlamanın hiş karşılıksız kaldığını görmedim. O yüzden hiç pes etmeyip sevdikleri işi sonuna kadar yapmayı tavsiye ediyorum

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? 

Nahide Babashlı: Müziğe çocukluktan gelen bir ilgim vardı. Bu istek universite son sınıftayken daha da ağır bastırmaya başladı. Ve ben içimden geldiği gibi şarkı söyleyip işe koyuldum

Kendi jenerasyonunuzda hangi şarkıcıları başarılı buluyorsunuz? 

Nahide Babashlı: Ben her hangi bir isim verme taraftarı değilim ama işini düzgün yapan, kimsenin emeğine saygısızlık yapmayan ve hangi tarzfa olursa olsun duruşunu hiç bozmayan bütün sanatçılara saygım sonsuz

Doğal güzelliğiniz var. Oyuncu olmayı düşündünüz mü? Bu alanda eğitim almayı düşünüyor müsünüz? 

Nahide Babashlı: Aslında biz sanatçılar da kliplerimizde belirli bir oyunculuk sergilemek zorundayız. Bu konuda bir eğitim almayı uzun zamandır düşünüyorum zaten ama profosyenel anlamda oyunculuk yapa bilir miyim onda biraz kararsızım

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Nahide Babashlı: Hatasız hayat mümkün değil.Ben çok hatalar yaptım. Bazılarını telafi edeceğim diye hala canım çıkıyor ama herşeyin güzel olacağına dair umudumu hiç kaybetmiyorum. Şimdi biraz daha otokontröllüyüm .

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Nahide Babashlı: Bu tek cevabı olmayan bi soru.Ben herkes gibi” yalan” affetmem demiyorum . Çünki günümüzde büyük küçük farketmez yalan söylemeyem kimse yok. Ben saygısızlığı , dolandırıcılığı tek hatasıyla hayatımı çıkmaz sokağa çeviren insanları affetme

Kendinize örnek alacağınız müzisyenler var mı?

Nahide Babashlı: Tabi bu yolda örnek aldığım bazı isimler var ama bu hiç aynı kalmıyor çoğu zaman değişiyor. O yüzden tam bu kişiyi örnek alıyorum diyemiyorum.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Nahide Babashlı: Tam bir Sezen Aksu hayranıyım. Sesinin sanatının hayranıyım. Neredeyse her günün her saniyesi dinleye bilirim şarkılarını. 

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor? 

Nahide Babashlı: Akustiklere devam edeceğim. Onun dışında bazı proje albümleri, single çalışmaları ve bir çok değişik işlerle karşınızda olacağım❤️

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