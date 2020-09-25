Aslan Sayım Soruyor? Linet Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Değerli okurlarımız merhaba... Bu hafta röportaj konuğum Türkiye’nin en iyi kadın vokallerinden sevgili Linet oldu. Sesi ve müzik kalitesi ile adını altın harflerle yazdıran başarılı ve prensipli bir sanatçı kendisi aileden gelen müzisyenlik serüvenini anlatan Linet ile samimi sohbetimiz sizlerle...

Merhaba nasılsınız? Corona sürecinizi nasıl geçiriyorsunuz?

Linet: merhabalar tüm okullarımıza evdeyim izole şekilde yaşıyorum tüm dünya haberlerini takip ediyorum. Umarım bu kötü günler geride kalır güzel sağlıklı günlere geri döneriz. Bu sadece ülke meselesi değil dünya meselesi yani bu süreçte insan vatana dini dili değilde insan tüm insanlar önemli hepimiz yaradanamıza şükretmeliyiz bazı şeyleri düşünüyorum da ne kadar her şey anlamsız düşmanlık, savaşlar, kötü kalpli düşünceler İşte hepimiz etkilendik insan ayrımı yok herkezin evine giren bir hastalık sen büyüksün ben küçüğüm sen zenginsin ben fakirim yok hepimizi ilgilendiren bir mesele bu umarım atlatacağız. Artık lütfen aklımıza toplayalım

Sosyal medyada yapılan canlı yayınları, konserleri nasıl buluyorsun?

Linet: Sahne işini profesyonel yapmayı seviyorum bunu sahnede yaparım saygı duyarım diğer YouTube klibi çeken arkadaşlara ama ben profesyonel ekibimle müzisyenlerimle çalışıyorum.

Öyle aç canlı yayına bağır şarkı söyle olmaz yani onunda bir teknik ekibi olması lazım bence işime saygısızlık diye düşünüyorum. Tabii ki televizyonda da insansız seyircisiz programlar yapıyorduk ama yine verimli bir program oluyordu teknik ekibi akustik performansı dört dörtlük olan bir iş ortaya çıkıyor

En son Gülden şarkısını yorumladınız. Yatsın yanıma bu şarkı yeni söylendi yeni çıktı sayılır cover olarak göremiyoruz bu şarkıyı neden okumak istediniz?

Linet: Şöyle söyliyim biz 17 şarkılık bir albüm planına girdik sonra gördük ki her şey dijital ortamda dijital platformda gidiyor o albümü rafa kaldırarak repertuvarımızda ki şarkı ya yani yatsın yanıma okumak istedik Bir albümde en fazla bir ya da iki şarkı patlıyor diğer şarkılar çöpe gidiyor bu da beni çok üzüyor ki albüm yapmak o kadar çok büyük bir masraf ki bunu müzisyenler iyi bilir. Mesela ‘’bilir misin’’ isimli albümünde ‘’ihtimaller’’ şarkısı çok sevildi mesela bilir bilir misin şarkısı duyuldu mu? Hayır. Zeki Güner’in kandıra kandıra şarkısı çok güzel ama maalesef duyulmadı neden şarkılar çok ama tek şarkı olarak çıksaydı herkeze dinlerdi. Ben de seçimi bu şarkıdan yana kullandım ve bu güzel dinlediğim ben şarkısını yorumlamak istedim.

Yatsın yanıma isimli şarkının düzenlemesini kim yaptı ? Sütüdyo aşamasını anlatır mısınız?

Linet: Şarkının düzenlemesini sevgili Selim Çaldıran yaptı. Güncel bir aranje ile yapıldı zaten şarkı çok yeni beş yıllık bir şarkı ve Gülden bunu en güzel şekilde yaptın ben de çok beğendim Ben bugüne kadar en zor şarkıları cover yaptım Müslüm Gürses Sezen Aksu gibi büyük müzisyenlerin şarkılarını yorumladım cover yapmak çok zor bir iş aslında

Son klibinizi çok beğendim. Klip nerede çekildi yalı galiba boğazda?

Linet: İdil dizdar ve Sait dağdeviren üslendi klibi Gerçekten içime çok sindi şarkı ile çok örtüştü. Çekimler mahmut muhtar Paşa köşkü nde yapıldı Kadıköyde Kıyafet Styling ini ben kendim yaptım. Yönetmenlerimle uyum içersindeydim çok içime sinen bir çalışma oldu. Şarkıyı tek başına dinleyebilirsiniz ama lütfen şarkı ile beraber klibi izleyin o zaman o atmosfere dahil olacaksınız ve daha keyifli şarkıyı dinleyeceksiniz.

Çok iyi cover şarkılar seçimi yapıyorsunuz. Başarınızın sırrı ne? Neden cover şarkı?

Linet: bakın ben hayatımda hep zoru başarmaya çalıştım. Hep zoru sectim hiçbir zaman kolaya kaçmadım. Kariyer zamanlamasına baktığın zaman 25 yılım olacak kariyer zamanlamasına baktığın zaman 25 yılım oldu. Linet kolay yetişmedi linet kolay kolay bir yere gelmedi. Dolayısıyla çok meşakkatli bir iş çalışılmayadan bir yere gelinmiyor bu sektörde. Sadece sesin olmasıyla bir yerlere gelemezsin kendini geliştirmen lazım sesine yakışan şarkıyı bulmak çok önemli İnsanlar bir şarkıyı seviyor diye söylemek yanlış senin sesine giden şarkıyı söylemek doğru bence

Ama nedense bütün şarkılar sizin sesinize yakışıyor!

Linet: bütün şarkılar derken bugüne kadar size sunduğum şarkılar sahnede tabii ki farklı tarz şarkılar da okuyoruz repertuar seçimi ile kendi sesimize uyan performansımıza yakışan şarkıları yorumluyoruz. enerjisi bana yakışan seyircime güzel şekilde aktarabileceğim şarkıları seçiyorum.

Sizinkisi anneden kıza geçen bir meslek aslında müziği kaç yaşında aşık oldunuz?

Linet: Çok şanslı bir çocuk oldum çünkü bizim evde hep müzik sesleri vardı

Annem hep beni takip ederdi bana bakardı mesela kreşte iken Linet bize hep güzel şarkı söylüyor derdi öğretmenim anneme Ve işin tuhafı Linet Türkçe şarkı okuyor biliyorsunuz ben israil doğumluyum. Ama hep Türkçe şarkılar okurdum annemin bir konserinde beni sahneye davet etmişti beş yaşındayken bir cesaret sahneye çıktım Sonra profesyonel olarak on yaşında albüm çalışmalarım başladı. Ve 18 yaşına kadar annemle aynı sahneyi paylaştık

2017 yılında yine annenizle harbiye açıkhava konserinizde düet yapmıştınız. Nasıl bir duygu desem?

Linet: Çok güzeldi çok farklı gerçekten çünki gerçekten anneye baka baka onun hareketleri onun ses tonu ile bu sektöre girdim bu işi öğrendim Örnek aldım dinlediğim yorumlarına aşık oldum ve öyle bir bütünlükle Linet çıktı ortaya

Peki Linet’in sesi çok güzel tartışılamaz bu sektörde önümüzü kesmeye çalışanları oldu mu?

Linet: eskiden de bunlar artık kimse kimsenin ayağını kaydıramaz teknoloji çok ilerledi dijital çağıdayız artık dijital platformlarda sizlerle buluşuyoruz kimse önümüze geçemez eskiden yapıldıysa da benim haberim yok kulağıma da gelmedi. Şöyle bir deyim vardır Zamanınızı iyi değerlendir zaman kaybetmeyin diye bence herkezin bir zamanı vardır ne 1 dakika önce ne 1 dakika sonra yanıtının herkese yazı bir alın yazısı vardır ne zaman ki o ol der o zaman olur. Hiçbir zaman kendimi yormam o önümü kesti bu bunun dedi beni yormaz böyle şeyler İyi niyetime ve çalışkanlığına güvenirim. Başka hiçbir şeye güvenmiyorum bir de Allah’ama güveniyorum

Sahnede hayli cesursunuz. Fark yarattığınızı düşünüyor musunuz?

Linet: Sesle görüntüyü birleştirince tabii ki fark yaratılıyor. Ben dünya standartlarını takip ediyorum. Beyonce’nin olağanüstü bir sesi, olağanüstü bir fiziği var. Kareografisi ise inanılmaz! Keşke ben de onun kadar yetenekli olsaydım. Oryantal yapıyorum ama daha büyük sahnelerde daha fazla dansçılarla birlikte yapabileceğim güzel şeyler olabilirdi. Cesur giyiniyorum ama dekoltemi asil bir şekilde veriyorum. Bacaklarım çok güzel. Bu yüzden kısa etek ve yırtmaçları çok seviyorum. Sırf bacaklarım daha da güzel görünsün diye sahneye yüksek topuklu ayakkabılarla çıkıyorum. Bu anlamda Yıldız Tilbe'yi kıskanıyorum. Sahneye terlik ya da spor ayakkabıyla çıkıyor. Benim sesimden çok ayaklarım yoruluyor. Kardeşim, şarkı söylüyoruz diye çile çekmeye gelmedik dünyaya ama biz zoru başarıyoruz.

Bir dönem çok kiloluydunuz. Kilolardan kurtulunca sanki kendinizi buldunuz.

Linet: Bir ara 90 kiloya kadar ulaşmıştım. Tam 40 kilo verdim. Çok zayıfladığım bir dönemim vardı ve bu hiç hoşuma gitmedi. Şu anda ise 60 kiloyum. İnanılmaz bir kas kütlesi kazandım. İki yıldır spor yapıyorum ve dengeli besleniyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kilo, büyük bir külfet. Sanayi tipi yemekler, fast food’lar insanların sadece kilosuyla değil, sağlığıyla da oynuyor. Öyle bir devirdeyiz ki sağlıklı beslenmek hem çok pahalı hem de meşakkatli. Ben ne kadar zayıflasam da beynim hâlâ şişman. Yemek yediğim zaman mutlu oluyorum. Aç kaldığım zaman çok agresif ve mutsuz oluyorum.

Erkekler sahnedeki kadına aşık olup, evdeki kadından çabuk mu sıkılıyorlar acaba?

Linet: Hiç öyle bir deneyimim olmadı. Beni tanıyan, benimle ilişki yaşayan hiçbir erkek Linet'ten sıkılamaz. Öyle bir dünya yok. Bu zamana kadar hep giden ben oldum. Ben akıllı, her ortama ayak uydurabilen, espiri yeteneği olan erkeklere aşık oluyorum. Kendi alanında çok bilgili olması da gerekiyor. Biraz kendim gibi birilerini arıyorum kısacası ve hep eksik kalıyor. Ben birçok konuda donanımlıyım. Hayatı ve gezmeyi çok seviyorum. Çok spontone bir kadınım. Hayatıma girecek kişinin de benim kadar donanımlı olması gerekiyor.