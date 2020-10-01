Aslan Sayım Soruyor?

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Değerli okurlarımıza merhaba...

Röportaj konuğum benim için önemli bir gazeteci ve sunucu mesleğine emin adımlarla başlayan zaman zaman eleştirilen ama kendinden ödün vermeyen kariyerine başarı ile devam eden bir isim Sevgili Balçiçek ilterle söyleşimiz sizlerle... Her hafta birbirinden önemli isimleri köşemde ağırlamaya devam ediyorum. Sizde kiminle röportaj yapmamı istiyorsanız instagram dan bana yazıp ulaşabilirsiniz. İşte o Röportaj Sizlerle...

Balçiçek hanım nasılsınız? Korona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Korona ürecinde çalışan isimlerden biriydim. Kanal D'de her gün yayınlanan sağlık programım için tüm özlemlerimi alarak evden çıktım tabii. Onun dışında ikizlerim ve ben evdeydik. Birbirimize epey doyduk, güzel vakit geçirdik, hala da geçiriyoruz.

Bir Gazeteci olarak Korona sürecinde ülkemizin yeterli önlemler aldığını düşünüyor musunuz?

İş ülkede değil bireyde maalesef. Önlemler alındı, uyarılar yapıldı ama biz toplum olarak daha kendi sağlığımıza bile önem vermiyoruz, sanki ''Bize bir şey olmaz'' havasındayız. Keşke öyle olsa ama sonuçlar ortada.

Çok dolu bir kariyer geçmişiniz ve eğitim hayatınız var. Bu sektöre ilk başlayacak olan gazeteci arkadaşlar için ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?

Eskiden başka tavsiyeler veriyordum, iletişim fakültelerinde ders verirken en çok bu sorunun cevabını arayan bir çok genç arkadaşım olurdu. Medyanın her kademesinde yıllarını geçirmiş biri olarak artık sosyal-dijital medyaya ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. ''Youtube-Blog'' yükselen değer ve o kadar özgürler ki orada, iyi değerlendirmek, fark yaratmak lazım. İçerik çok ama çok önemli.

Balçiçek İlter ilk olarak Cosmopolitan dergisinde cevirici olarak başladı kariyerine daha sonra yavaş yavaş merdivenleri çıktınız. Bu kadar başarılı olacağınızı tahmin edebildiniz mi?

Balçiçek İlter: Müthiş bir lüksüm vardı benim, işime aşıktım, o kadar çok çalışırdım ki, bir gün bile ''öf, püf'' demedim. Hep kendimle yarıştım, hep daha iyiyi hedefledim, başarı sonradan geldi.

Sabah gazetesinde söyleşilere başladığınız süreçten bahsetmek istiyorum. Sorularınız cesurca sorabildiniz mi?

Balçiçek İlter:Çok cesurmuşum, çok özgürmüşüm ve çok şanslıymışım da haberim yokmuş, şimdi dönüp baktığımda daha iyi fark ediyorum. Evet cesurca sorardım.

Mesleğinizde başarılı olduktan sonra diğer meslektaşlarınız önünüzü kesmek için uğraştı mı?

Balçiçek İlter: Öncesinde, sonrasında, şimdi, her zaman. Her sektörde oluyordur, medyada bir tık daha fazla sanırım. Öyle girişimlere pabuç bırakmadım, bırakmam da. Sendelerim ama yıkılmam.

Daha çok siyasi söyleyişileriniz ile ön plana çıktınız. Siyasi tarafa yönelmeyi siz mi isterdiniz?

Balçiçek İlter: Evet. İflah olmaz bir iyimser olarak o dönem siyasete inancım vardı, siyasetçilere saygı duyuyordum ve memleketimde bir şeylerin değişebileceğine ve biz gazetecilerin de çorbada tuzu olması gerektiğine inanıyordum.

İşin magazin kısmında olsaydınız daha popüler olmazmıydınız?

Balçiçek İlter: Kuşkusuz olurdum ama popülerlik hiç bir zaman motivasyonum olmadı, dedim ya işime aşıktım.

Yaklaşık 8 yıldan fazla Habertürk kanalında programlarınızı soluksuz izledik. Ekranlara kolay kolay alışa bildiniz mi? Başarınızın sırrı ne desem?

Balçiçek İlter: Uzun süre ekrandan kaçtım, hep yazılı basını tercih ettim, sonrasında hayat beni bu noktaya getirdi, bir anda televizyona çıkmadığım gün kalmadı. İşin sırrı doğal olmakta, işini yapmakta, kamerayı unutmakta. Seyirci hemen anlar sahte misin değil misin? Ekranı kandırmak zordur. O yüzden canlı yayını çok ama çok severim. Hatasıyla sevabıyla olduğum gibi...

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile söyleşi yaptınız. Bu kariyerinizde iddalı bir basamak olduğunu düşünüyor musunuz?

Balçiçek İlter: Hayır önemli bir basamak değildi ama çok ses getirdi tabii.

Angelina Jolie sizden dinlemek isterim. Nasıl biri? İddalı sorularınız oldu mu?

Balçiçek İlter: İddialı sorular soracak zamanım olmadı 15 dakika görüşebildim, bir film lansmanıydı. Gazeteciler sırayla söyleşiye giriyorduk. Angelina Jolie olağanüstü güzel, hiç bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Ve güzelliğinin fazla farkında, yani mütevazı falan değil, oldukça kibirli. Her hareketini, her kelimeyi bir sonraki hamlesine göre ayarlıyor hissi bıraktı bende.

Televizyon izliyor musunuz? Gazeteci ve sunucu olarak kimleri beğeniyorsunuz?

Balçiçek İlter: Aramızda kalsın mı? Haber programlarını izlemiyorum.

Hem eğlence hem aktüel program teklifi gelse sıcak bakar mısınız?

Balçiçek İlter: Evet, hayatın o kısmıyla daha ilgiliyim bugün. Hayata pozitif bakan işlerin içinde olmayı tercih ediyorum. ''Hayat bir gün, o da bugün!'' mottosuyla anımı değerlendirmek, orada fark yaratmak istiyorum.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Balçiçek İlter: Genç yaşımdan beri medyada varolmaya çalışan bir kadın ve bekar bir anne olarak tabii ki fazla otokontrollüyüm. Ama çok hata yaptım. İnsan hata yapmadan öğrenemiyor, üretirseniz hata yapıyorsunuz. Ben de hatalarımdan çok ders aldım.