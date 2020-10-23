Aslan Sayım Soruyor? Akın Soy Cevaplıyor! 

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM



Merhaba Nasılsın? Korana Sürecini nasıl geçiriyorsun?

Akın Soy: Öncelikle başta ülkemiz ve dünya üzerinde yaşamını yitirenlerin acılarını aileleriyle paylaşıyorum... Sağlık çalışanlarımızın canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadeleye minnet duyuyorum.. Süreci tüm insanoğlu gibi sabır ve tevekkül içerisinde bitmesi için dua ile geçiriyorum... Gücüm yettiğince mağdur olan ailelere bir nebze yardım etmeye çalışıyorum

İlk olarak tanımayanlar için Akın Soy kimdir desem?

Akın Soy: Benim en çok üzüldüğüm konulardan birisi bu... Beni tanımayarak burnu havada şımarık kaprisli VS vs olduğumu söylediklerinde çok üzülüyorum... Malumunuz Biz sanatçılar için şehir efsaneleri üretirler.. Yapmadığımız şeyleri yaptı diye lanse ederler en üzücü yani bu...ben akın soyu kuliste kostümlerim ile giyiyorum program bittiğinde üstümden çıkartıyorum evime ve arkadaşlarim arasına en sade şekilde giriyorum

Sivri dilli Arto’nun işletmeciliğini yaptığın mekanda başladın sahne almaya Arto destek oldu mu?

Akın Soy: Olmaz mı onun sayesinde bugünlere geldim.. O beni keşfetmese bugün Akın Soy olmazdı altının çizilmesini rica ediyorum onun merhameti insanlığı işletme zekası kimsede yoktur... En büyük şansım onun gibi Bi duayenle sahne yaşantıma başlamaktır.

Sahnelerin en eğlendiren starısın başarının sırrı ne desem?

Akın Soy: İşini çok sevmek.. izleyici ailenden biri gibi görmek... Sahne ego ve kibir kabul etmez bunlar olmadan sahne programı hazırlamak

İstanbul’da ki kariyerini yarıda bırakıp Bursa’ya taşınma kararı aldın. Bunun sebebi nedir?

Akın Soy: İstanbul canlı müzik sektörü kirlenmişti ki hala aynı... 18 yıl önce bursaya geldigimde gece hayatı iyi işletmecilerin usül bilen sanatçıya değer veren patronların yönetimindeydi... En büyük sebebi budur

Murat Övüc ile aynı sahneyi paylaşacaksın. Son olaylarda Murat beyin üstüne fazla gelindiğini düşünüyor musunuz?

Akın Soy: Kıymetli dostum Murat ile çalışmak çok keyifli sahnelerimiz eğlenceli geçiyor ve yoğun ilgi görüyoruz onun için sevenlerimizden sizin aracılığınız ile teşekkür etmek isterim. Murat’ın kalbi çok temiz ve yardımsever bir vatandaş kendisi ben yanlış anlaşıldığını düşünüyorum.

Senin sahnesini en beğendiğin hem eğlendiren hem sesi ile büyüleyen biri var mı?

Akın Soy: Tabiki Beyonce ve Madonna

İnsanlara çok yakınsın samimisin bir o kadar da izole yaşıyorsun. Bu çizgiyi nasıl karuyorsun?

Akın Soy: Hayatımda en korktuğum şey cici diye kapılıp kaka diye atılmaktır Bi bakmışsınız hayatınızda kimse yok insanların yanlış olduğunu zamanla görüyorsunuz.. Bunları yaşamamak için izole yaşıyorum

Modellikten bahsedelim mi ? Maşallah boy pos yerinde. Modelliğe adım nasıl attın?

Akın Soy: Gençliğimde ele avuca sigmazdim mesela ilk Okulda müsamerelerin değişmez ismiydim... Kendi kaderimi kendim çizdim fizigimi gosterebilcegim Bi alan olduğu için mankenlige başlayıp o dönemin adından söz ettiren biri olmayı başardım

Seni kıskanan, fesat insanlara neler söylemek istersin?

Akın Soy: Kıskanmaya ayırdıkları vakti üretmeye ayırsınlar nokta

Bülent Ersoy ile Bursa’da Zeki Müren anma gecesinde aranızda tatsız bir olay oldu. Dinlemek isterim?

Akın Soy: Gecenin sunucusu bendim solisti Bülent hanımdı kendisi sahneye çıktıktan sonra Gökhan Sezeni sahneye aldı ben o anda protokol masasında oturuyordum kendisi yanıma oturdu.. Rakı sevdiğini bildiğim için kendi rakı bardağımı önune koydum... Bana bardağı almamı söylemiş ama ben duymadım kendisi de sonra bardağı yere fırlattı bütün rakı üstüme boca olduama altını çizerek söylüyorum kendisi ile yaşadığım ve yaşayacağım her konu benim için tatsız değil hayatım boyunca yaşadığım en kıymetli anı olur sizin neznilizle yeri dolmaz büyük ustanın elirinden öpüyor saygılarımı sunuyorum

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Akın Soy: Çok sinirli olunca gözüm döner ama anlıktır allahtan çok söz dinlerim hemen normale döner neye kızdığımı bile unuturum

Kendini eleştirecek olsan? En çok neyini eleştirirdin?

Akın Soy: Çok takıntılıyım pireyi deve yaparım

Yeni projeler var mı?

Akın Soy: Evet yeni projeler için çalışmalar içersindeyiz korona sürecinden sonra projelerimizi sevenlerimizle paylaşacağız

Akın Soy Kimdir?

27 Aralık’ta Almanya’da dünyaya gelen başarılı Sanatçı Akın Soy Sahne hayatına 18 yaşında başlayarak genç yaşta ünlü olan sanatçılar kervanına katıldı. İlk olarak İstanbul Etiler’de ünlü şarkıcı Arto’nun keşfi ile yıldızı bir anda parladı. Akın Soy Showları ile izleyicileri adete mest ediyordu. Fulden Uras, Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü sanatçılar ile aynı sahneyi paylaştı. Alaylı olarak müzik kariyerine işin mutfağından genç yaşlarda başladı. Bursa başta olmak üzere Eskişehir, İzmir, Antalya, İstanbul gibi bir çok şehirde sahne almaya devam ediyor.

33 yıldır sahne hayatında soluksuz eğlendiren tek star diye lanse ediliyor. Hayvanseverliği ve yardım severliği ile bir çok dernekte yer alıyor.