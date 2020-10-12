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Aslan Sayım Soruyor?

Ender Ataç Cevaplıyor!

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:15
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Aslan Sayım Soruyor?

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Merhaba nasılsın? Günlük planlamanı anlatır mısın?

Ender Ataç: Merhaba iyiyim teşekkür ederim. Günlük planlamam aslında rutin sabah genelde 9 civarı uyanıp işe giderim. Tüm gün iş koşturmacası içindeyim yoğun bir çalışma tempom var. Bu pandemi döneminde ekstra bir iş koluna daha atıldım .Cerrahi Maske uretim yapıyorum. Akşamları  da standart haftada 4 gu fitness 2 gün  de kickboks yapıyorum. Haftanin 1-2 gecesi de dışarıda arkadaşlarımla zaman geçirerek ayırıyorum kendime.

Fit vücudun ile sosyal medyada ilgi odağı oluyorsun. Formuna nasıl dikkat ediyorsun?

Ender Ataç: Öncelikle teşekkür ederim elimden geldiğince  bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 25 senedir sporun bir çok  dalıyla  uğraştım şuanda da 14-15 yıldır  fitness bir de kickboks yapıyorum.Ve genelde de yeme içme düzenime dikkat etmeye çalışıyorum düzenli  besleniyorum.

Bir çok ünlü oyuncuya taş çıkarırsın hem fiziğin hem karizman ile ama sen işinde ticareti ön planda tutuyorsun neden? 

Ender Ataç: Çünkü  bu sektörde bazı çirkin olaylardan ötürü biraz midem bulandı ve uzaklaştım .Ticaretle çok  küçük  yaştan beri uğraşıyordum ve çok  keyif alarak yapıyorum. Bir de tv sektöründe hiçbir  şeyin  garantisi yok bunun çok  fazla örnegi mevcut bir dönemler  çok popüler  olupta şuan kimsenin adını hatırlamadığı çok kişi  var. O yüzden  her zaman ekmeğinizi  kazanabileceğiniz  bir işinizin mutlaka olmasi gerekiyor en azından ben öyle düşünüyorum  ve bunu da hayatımda yaşadığımı da düşünüyorum örnegini.

Türkiyede beğendiğin oyuncular kimler desem?

Ender Ataç: Çok büyük üstadlar var saymakla bitmeyecek başta Cüneyt Arkın, Çetin Tekindor, Selçuk Yöntem, Altan Erkekli, Uğur Yücel, Ali Sürmeli, Haluk Bilginer, Cihat Tamer daha cok isim sayabilirim. Yeni nesil erkeklerde ise; Kivanc Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstengil, Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç vs... Büyük üstad bayanlar: Perihan Savaş, Türkan Şoray, Ayla Algan, Hülya Koçyiğit, Nebahat Çehre vs... Genç Bayan oyuncular: Beren Saat, Tuğba Büyüküstün, Demet Özdemir, Meryem Üzerli, Berguzar Korel, Elçin Sangu,Hande Erçel

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın? 

Ender Ataç: Kimse 4-4 lük değildir mutlaka hatalarımız  oluyordur olacaktır da bunları en aza indirgemek bence en önemli olan ve kimsenin hakkına girmemek yoksa hata yapılır  olur insanlar hatalarıyla tecrübe  deneyim kazanır.

Gecelerin pleyboyu diyebiliriz senin için eğlence hayatının vip müşterisisin. Eğlenmeyi neden çok seviyorsun?

Ender Ataç: Yok estağfurullah ama seviyorum eğlenmeyi  yoğun  bir iş hayatım var arada da kendime vakit ayırıyorum .Gece hayatında  bu kadar tanınıp  sevilmem de belki de zamanında  4 yıl  gece hayatında  işletmecilik yaptım  bundan ötürü de olabilir. Ama yine de her şeyi tadında

yapmak en güzeli her zaman eğlence de oyle sosyal hayatta özel  hayatta hepsinin dengesi çok önemli  bence .

Yalnız kalma korkun var mı?

Ender Ataç: Hayir hiç  yok çünkü  yalnız kalabileceğimi  hiç düşünmüyorum  ailem ve sevdiklerim hep yanımdadır  ve bunu hep bilmek bana ayri bi güven  veriyor.Çok hümanistim insanlara da cok önem verip değer veriyorum.Bu yüzden  de tabi ki arada yanılmalar  olabilir ama etrafımda bu sayede güzel  insanlar biriktiriyorum.

Modellikte adını başarılı projelerde duyurdun. Mankenlik devri neden bitti sence?

Ender Ataç: Evet 2006-2007 yıllarında  modellik yaptım yaklaşık  2017 yıllarına  kadar da devam ettim ama modellik erkek için Türkiye de bence bitirdiler kalıplar  çok  değişti görüntüler çok değişti ben sanırım  biraz şuan ki bu modaya daha erkeksi ve daha sert kalıyorum. Ama zaten benim yaptığım dönemlerde de 1980-90 li yıllardaki kadar önemli  ve hızlı değildi eski dönem abilerimizle oturduğumuz  da hep bunları dinledik.Onlarin dönemiyle bizimki arasinda çok büyük  fark varmış hem maddi olarak hem de statü olarak modellik sektörünün getirisi o dönemler çok daha yüksekmiş .Şuan bence çok bitmiş durumda modellik sektörü.Artık daha çok popülerlikteye ve sosyal medya fenemonliğine döndü  daha çok göz önünde olan insanlarla katalog defile yapiyorlar görüyoruz.Bayanlarda da zaten hiç  yok denecek kadar az benden daha önce olan benimde birlikte çalıştığım çok iyi bayan mankenler var hala onlar da devam ediyor. Anlayamadığım ya yerlerini dolduracak birileri gelmiyor ya da başka  bir şey  var orasını çözemedim .Ama bu işi senelerdir layığıyla yapıp hala kendini çok  iyi koruyup podyumlarda boy gösterenler var birçoğu  zaten arkadaşım tebrik de ediyorum.Basarilarinin daim olmasini diliyorum.Yeni kişilerinde gelmesi gerekiyor.

Aşk hayatın nasıl? Kıskanç mısındır? 

Ender Ataç: Aşk hayatım  şuan için yalnızım .Ama tabi ki ne zaman ne olur belli olmuyor uzun ilişkilerin insaniyim şuana kadar ilişkilerimde de hep uzun oldu büyük kısmı. Kıskançlığa gelince evet tadında tabi ki seven insan kıskanır düşüncesindeyim de bu abartı ve karşındakini boğacak kısıtlayacak  nitelikte değil. Zaten benim bu duygumda gerçekten seversem ortaya çıkıyor yoksa onun dışında sanki o duygum alınmış  gibi :) 

Şarkıcı Hatice ile aşkınız çok konuşuldu. Dostça mı ayrıldınız? 

Ender Ataç: Evet güzel  yaklaşık  4-4.5 yıl kadar bir birlikteliğimiz oldu ve birbirmize çok  da emeğimiz hakkımız geçmiştir  güzel  günlerdi yaşandı ve bitti.Hiçbir sorunumuz yok gördüğümüzde  bir yerde birbirmizi selam verebilecek şekildeyiz.Dostluk demeyelim de sonuçta Eski Aşk Dost olmaz ama güzel  bir arkadaşlığımız  kaldı diyelim.Umarim o da çok mutlu olur güzel evlilik yapar çocukları olur.Herkes istediği tüm güzelliklere kavuşsun isterim canı gönülden

2008 yılında Fashion Tv ve Astoria Güzellik Yarışmasında 1. olduktan sonra hayatında neler değişti?

Ender Ataç: Benim milat yılım 2008 oldu çünkü modelik kariyerime tescilli olarak güzel  seçildiğim  bir yıldı önce Fashion Tv ve Astoria Güzellik Yarışmasında 1. oldum ondan sonra da Best Model of Turkey 2008 de Türkiye 3.lüğü göğüsledim. 2008 yili itibariyle bu sektörde artık bir etiket ve marka değeri  kazanmıştım.O yarışmaların katkısı  ve artısı  çok fazla oldu tabi ki. Evet olumsuz şeyler de var bunla ilgili söyleyeceğim çok var  ama söylemiyorum yoksa Türkiye karışır yer yerinden oynar:) O yüzden bu konuda da susmayı tercih ediyorum simdilik...

Hamdi Alkan ve Birol Güven Akademide oyunculuk eğitimi, yine Ayla Algandan oyunculuk eğitimi ve Cihat Tamer’den Oyuncu Koçluğu dersleri aldın. Aslında oyunculuğa daha çok yönelmen gerektiğini düşünüyorum. Donanımlı isimlerle çalışmak eğitim almak nasıl bir duygu?

Ender Ataç: Hepsi birbirinden harika isimlerdi cok büyük  keyifti benim için özellikle Mint Akademideyken Hocam olan ve çoğu şeye bu konuda bakış açımı değiştiren  Evren Bingöl’dür burdan bir kez daha tesekkur ederim kendisine bana kattıkları için ve tabi ki çok  büyük isimler olan Cihat Tamer hocamın çok  katkısı ve Ayla Algan hocam da çok büyük  değer  ve isim bu konuda onlarla aynı  ortamda var olmak bile büyük  bir şans  ve nimettir.Ben de bu şanslı insanlardan olabildim ne mutlu bana.

Spor ile aran çok iyi hem Basketbol, Yüzücülük ve Karete gibi alanlarda kendini ispatladın. Spor senin için ne ifade ediyor?

Ender Ataç: Spor olmazsa olmazım vazgeçilmezim yemek yemek su içmek  gibi bir şey benim için ve umarim Allah sağlık verdikçe ömür  boyu da bırakmayı  düşünmüyorum.Herkese de şiddetle tavsiye ediyorum çünkü  spor yapan insan hem fizik hem de mental olarak çok  daha sağlam oluyor. Bence herkes ne olursa olsun hangi dali olursa olsun spor yapmali... 

Kadınlar ilgini çekmek için ne gibi şeyler yapıyor desem? En ilginci ne oldu?

Ender Ataç: Bunla ilgili degisik deneyimler yasadim ama en unutamadgim ve ilginc olani arabama carpan bir bayandi. Tutanak tutulunca numaramizi yazdigimiz icin ordan numarami alabilecegini dusundugu icin kasitli olarak arabama carpan o kisiydi:) biraz pahaliya mal olan bir tanisma tarzi ama en ilginc ve hic unutmadigim buydu.

Oto Galerici iş yerin var.  araba tutkun ne zaman başladı? Ne tarz araba seviyorsun?

Ender Ataç: Evet 6 yildir kendi is yerim var bu sektorle ilgileniyorum.Araba tutkusu cogu erkek cocugu gibi kucuk yaslardan gelen bir tutku. Tarz aslinda zamana ve mekana gore degisiyor ya da o gunku ruh halim bazen konfor ve rahatliktan yana bazen de hiz ve gucten yana oluyor.

Ne tarz rolde oynamak isterdin? 

Ender Ataç: Aksiyon cok seviyorum ve yakistiriyorum da kendime oynarken de cok buyuk keyif aliyorum. Ama bir donem tarzi da mutlaka istedigim hayallerim arasinda.

Amerika ve  Almanya ortak yapım ‘Glorious Seven’ isimli filmde başrollerden biriydin. Kafes dövüşçüsünü oynamak zor oldu mu? 

Ender Ataç: Hayir zor degil ama oldukca yorucuydu cunku surekli dovusuyordum:) bir sahneyi cesitli acilardan cekiyorsunuz ve her acida ayni hareketleri dovuserek surekli yapmak oldukca meşakatli ama cok da keyif alıyorum dediğim gibi.

“Glorius Seven” film proje teklifi sana nasıl geldi? Nasıl keşfetmişler seni?

Ender Ataç: Aslında çok hoş ve güzel  bir tesadüf sonucu oldu.Alman ve Amerikalı yapımcılar Glorious Seven ismiyle film çekmek istiyorlar ve bu filmin konusu da isminden de anlaşılacağı gibi  mükemmel  7 li 7 farklı ülkeden 7 farklı donanımlı insan seçilecek .Ve bir tane de Türkiye’den olsun istiyorlar.Bunun için burda bir Bülent Pelit isimli yönetmenle görüşüyorlar. Esmer uzun boylu yakışıklı kaslı ve dövüşmeyi bilen bir erkek istiyoruz diyorlar.O da benim resmimi gösteriyor yapımcı da aradığımız karakter tam da bu görüşelim mutlaka diyor.Sonrasında da Türkiye’ye gelip benimle el sıkışıp sözleşme imzalayıp anlaşıyorlar .Hayatımda çok önemli bir tecrübe olan film maceramda başlamış oluyor.Burda askerden atılan ve sonrasında kafes dövüşüyle hayatını devam ettiren bir dövüşcüyü canlandırıyorum. Mükemmel  7 linin başrollerinden birine katılıyorum.Bol aksiyonlu sahneler at üstünde çatışmalar...Yaklasik 1 yılı aşkın çekimler sürdü  çünkü  film 7 farklı ülke  de çekildi herkesin kendi ülkesinde tek tek çekimler yapılıp en son hepimiz tek bir ülke  de nigaragua da birleştik ve bol macera aksiyon patlama dövüş boyle bir yogun cekim oldu.Tum dünya da yayınlandı. Hayatım boyunca unutmayacağım en güzel anım.

Başrol oyuncuları kıskandığı için bir çok diziden çıkarıldığını biliyorum. Sette gördüklerinle bir çok ünlü oyuncu seni yanında zorlananacağını mı düşünüyor sence?

Ender Ataç: Bununla ilgili en son yakın tarihte de bir sorun yaşadım ve ilk değildi  anladığım kadarıyla da son olmayacak.İsmini vermeyeceğim tabi ki böyle bir gündem yaratmak istiyormuş gibi olsun istemiyorum.Ama popüler olan bir dönem projesi  icin görüşmeye çağrıldım mulakata alındım ve senaryo verilip çalışıp (audition) oyunu sergiledim ve 3 ön eleme geçip en son sette son bir kez daha provaya gittim orda da olumlu geçti. Ama bana oradayken ve sonrasinda bana söylenen bir şey tüm gerçekleri gösterdi. Çok beğenildiğim tam istedikleri karakterde olduğum söylendi ama tek bir sıkıntı başrol oyuncusu onun önüne geçip dikkat çekecek kimseyi istemediklerini söylediler.Eğer o onay vermezse olmayacağını söylediler ve sonunda da o oldu.Kendinden daha çok dikkat çeken daha iri birini yanında istemediğini söyleyip benimle bu projede çalışamayacaklarini söylediler.Yani insanlarin saçma egolarini anlamıyorum sen zaten baya önde ve popüler olan bir isimsin ve kendini ispatlamışsın bu tarz düşüncelere niye kapılıp insanların hayalleriyle oynuyorlar anlamıyorum.Neyse bu konuda doluyum cok daha fazla konuşursam yine ortalık karışır  o yüzden gerekli yerlere ulaşmıştır bu söylediğim diye düşünüyorum.

Dış görünüşün çok havalı ve egolu görüntün var. Göründüğün gibi  misin?

Ender Ataç: Asla ego enaniyet kibir hayatımda en nefret ettiğim davranıştır böyle  insanlardan da hiç haz etmem kendimi bu konuda anlatmam da hoş olmaz ama bu sorduğunuzu söyleyip tanışıp oturduktan sonra aslında bambaşka biri olduğumu sıcak kanlı samimi olduğumu söylerler.

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Ender AtaçAslan Sayım
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