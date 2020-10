Aslan Sayım Soruyor?

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Değerli okurlarımıza merhaba bu hafta röpörtaj konuğum İlk single çalışması ile müzik piyasasına adım atan genç bir yetenek sevgili Oğuz Saral oluyor. Samimi, neşeli ve doğal halleriyle dikkatleri çeken genç yetenek Oğuz Saral bilinmeyenlerini sizler için anlattı. Sorduğum her soruya samimi içten cevaplar verdiği için kendisine teşekkürlerimi iletiyorum.

Merhaba Oğuz nasılsın? Pandemi Sürecini Nasıl geçiriyorsun?

Oğuz Saral: Teşekkür ederim aslancığım.

Pandemi sürecini herkes gibi evde kalarak geçirdim. Daha Çok işlerimi evimden online bi şekilde sürdürdüm. Bu süreçte single çalışmama yoğunlaşarak avantaja çevirdim. Tememnnim odur ki bu süreç en kısa zamanda biter ve herşey normale döner.

Röportajıma ilk olarak seni tanıyarak başlamak istiyorum. Müzik serüvenini anlatır mısın?

Oğuz Saral: Küçükken genelde babannem annem teyzelerim yani kısaca tüm aile bireylerim bana genelde şarkı söyletip dinlerlerdi ve çok severlerdi Buda beni mutlu ederdi. Annem küçükken kaset çalarlar vardı ses kayıt açar bana şarkı söyletip bunları kayıt ederdi ve hala bu kayıtlar annemde mevcuttur. Sonra ilkokul döneminde müzik derslerim çok iyi giderdi okul arkadaşlarım öğretmenlerim bana devamlı şarkılar türküler okuturlardı korolara katılırdım andımız ve İstiklal marşını okuyanlar arasında genelde bende vardım hep Sonra Gaziantep’e taşındık İlerleyen sürelerde müzik evlerine gitar ve şan eğitimlerine gitmeye başladım korolar vs derken buraların benim hayallerime yeterli gelmeyeceğine karar verip istanbula taşınmaya karar verdim

İlk single çalışman hayırlı olsun. Heyecan var mı? Neler hissediyorsun?

Oğuz Saral: Çok teşekkür ederim Aslancığım aşırı heyecanlıyım mutluyum huzurluyum gururluyum hayallerime adım attığım için. Biraz da korku var eskiden sadece etrafımdaki insanlara kendimi şarkılarımı dinletiyordum şimdi ise milyonlara bu tabiki büyük bir sorumluluk kendim gibi Oğuz gibi tüm samimiyetimi insanlara şarkılarımı duygularımı hissettirmek istiyorum

Söz & müzik başarılı sanatçı Emre Kaya imzalı şarkı ile merhaba dedin. Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Oğuz Saral: Tabiki zevkle anlatırım çünkü hayallerimi o güzel insanin eserleri ile hayata geçirdim 2017 Şubat 17 de Emre Kaya ile ilk yan yana geldim günü tarihi asla unutmuyorum çünkü kaderimin başladığı gün o gündü. Ve beni hiç tanımıyordu menajeri gizem ve Asistanı Hatice desteği ile stüdyosunda misafir oldum beni kabul etti çok sıcak samimi bir ortamdı ona hayallerimi anlattım yapmak istediklerimi anlattım oda beni bir abi kardeş muhabbeti gibi dinledi ve bana bunu başaracağımı bunu yapabileceğimi söyledi. Yanımda olacağını desteğini elinden geldiğince yapacağını söyledi ve çok inandım ve haklı çıktım çünkü piyasada o kadar duygu katili insan varki doğruyu bulduğuma önüme bi şans çıktığına 2017 Şubat 17 de inandım kendime inandığım kadar Sonra isin icinde hic bir maddi beklentisi olmadan beni taniyip dinleyip ruhuma uygun HEVES şarkısını yazıp beni çağırıp bana hediye etti ve hikayemiz burada başladı.

Biraz şarkından bahsedelim mi? Şarkı senin için yazıldı. Seni mi anlatıyor?

Oğuz Saral: Şarkım sadece beni değil aslında herkese hitap ediyor çünkü hepimizin ortak kaderinde illaki bir duygusal yıkım bir ayrılık bir geri dönüş bir hayal kırıklığı vardır bence bu şarkı herkese hitap ediyor herkes kendini bu şarkının içinde bulabilir bende bu duyguların sesi olmak istedim açıkcası Emre beyin de bunda tabiki çok büyük katkısı oldu ben sesimle o sözleriyle bunu anlatmak istedik.

Klip çalışmana bayıldım. Eğlenceli kıpır kıpır bir çalışma olmuş. Klibini kim çekti? İçine sindi mi?

Oğuz Saral: Aslında bu klip benim çok eski hayalimdi böyle renkli eğlenceli samimi kendi arkadaş ve dostlarımla Karaköy sahil taraflarında çekim yapmak normal ortamda nasıl eğleniyorsak o şekilde yansıtmak istedim ve tamda istediğim gibide oldu. Yönetmeniğini kendim üstlendim ve tabiki bununda heyecanı vardı hayatımda ilk kez böyle bişey yaptım ve ilk projemi kendim gibi yansıtma fırsatım oldu.

Sanatın her alanıyla ilgileniyorsun yelpazen geniş ne güzel. Halk dans oyunlarıyla Türkiye’yi temsil ettin. Dansa olan ilgin nasıl gelişti?

Oğuz Saral: Sanatın her bölümü her zerresine aşığım ritim hayatın her yerinde var ve ben bunun her nimetinden faydalanmak istedim açıkcası Küçük yaşta Adana devlet konservatuar ı THO bölüne yetenek sınavına girdim kazandım bir süre burada eğitim aldıktan sonra Gaziantep Büyükşehir THO bölümüne transfer oldum orada çeşitli yarışmalar bölge ve ülkeler arası yarışmalara katıldım festivallerde ülkemi geleneklerimi bilmeyenlere göstermek nasip oldu ayrıca TRT çekimlerine bile katıldım o zamanlar da çok eğlenceli ve gurur verici süreç geçirdim.

Kendine rakip gördüğün isimler var mı?

Oğuz Saral: Var tabiki sadece bir kişi onu rakip görüp onunla savaşıyorum yıllardır ve bu ölene kadar da böyle devam edecek şimdi sen az çok anladın ama ben söyleyim kendimle savaştım yıllarca kendimi rakip gördüm eleştirdim düzelttim bugünden sonrada böyle devam edecek çünkü kimseyi kendimden üstün veya aşağıda görmüyorum.

Bu sektörde tam olarak istediğin şey ne? Çok para kazanmak mı?

Oğuz Saral: Hayatta en Nefret ettiğim şey yalandır yalanın bi rengi olduğuna da inanmıyorum beyazı pembe si yoktur çünkü er yada geç doğru her zaman kazanır bu yüzden en nefret ettiğim bu diyebilirim.

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Oğuz Saral: Genelde kendimi frenleme konusunda çok dikkatliyimdir ama tabiki bazen benimde ayarımı kaçırdığım oluyor:)

Peki olmazsa olmazın ne desem?

Oğuz Saral: Hayatta olmazsa olmazım saygıdır çünkü etrafımızda farklı düşüncede binlerce insan var statü , konum , düşünce ne olursa olsun empati ile yaklaşıp saygı gösteririm ve aynı saygıyıda hayatımda görmek isterim bu benim için çok önemlidir. İnsanlar saygıda mecburi sevgide serbesttir

Aşk hayatın nasıl gidiyor? Kıskançmısın dır?

Oğuz Saral: Aslında tam bir aşk adamıyımdır bende güzel aşklar yaşadım tabiki çokta ksıkancımdır burcumun özelliği galiba :)) bu aralar gerçekten kalbim boş bende isityorum hayatımda deli dolu bi aşk yaşamak umarım kalbimin ritmini de bulurum müziğin ritmini bulduğum gibi

‘Güzel aşklar yaşadım’ dedin. Aşkların mutlu sonu oluyor mu?

Oğuz Saral: Kendimizde olmayana ya da gölge yanımıza yakın bulduğumuz kişiye âşık olurmuşuz. Aragon'un "Mutlu Aşk Yoktur" diye bir kitabı var mesela,

Aslında mutlu sonlu ölene kadar devam eden güzel aşklarda vardır ama ben sadece güzelini gördüm ama mutlu sonunu görmek kısmet olmadı daha bekliyorum.

Pop müzik’te yeni jenerasyonda kimleri başarılı buluyorsun?

Oğuz Saral: Tuğçe Kandemir , Bilal Sonses, Aleyna Tilki, Sura İskenderli, Zeynep Bastık

Bir söyleyişinde ‘’Müzik piyasasında geçici olmayacağım.’’ Diyorsun. Kendine fazla mı güveniyorsun?

Oğuz Saral: Tabikide kendime fazla güveniyorum çünkü iyi değil en iyi olmayı hedefliyorum ve bu yolda da yaptığım işlerlerde fazlasıyla övünebilirim en iyi besteci en iyi aranjör en iyi orkestra en iyi menajer en iyi en iyi kısacası en iyi olmak için en iyileri dahil ettim hayalime ve emeğime.

Şöhret ateşten gömlek çok klişe ama doğru. Halil Sezai’nin şiddet olayına nasıl bakıyorsun? Sanatçı örnek alınmalı öyle değil mi?

Oğuz Saral: Şiddetin her türlüsüne karşıyım şiddetin kimliği yoktur fark etmiyor ve değişmiyor Halil Sezai ‘ ye Gelecek olursak tabiki yaptığı hoş bir davranış değil tasvip etmiyorum bir sanatçı olarak üzerimize düşen daha özverili daha sakin örnek alıcı olunması gerektiğini düşünüyorum.

İlk Röportajını benimle yaptığın için teşekkür ederim. Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersin? Yeni projeler hazır mı?

Oğuz Saral: Evet ilk heyecanımı seninle paylaştım ve çok keyif aldım umarım bana şans getireceksin çok çok teşekkür ederim. Zaten şuan ki projem daha çok yeni Heves şarkımdan sonra Ağla şarkım sizlerle buluşacak ve tüm kalplere işleyeceğini düşünüyorum bundan sonrası içinde tabiki aynı düşüncelerdeyim eğer herkesin kalbine inmeyi başarırsam beni dinleyenlere ve dinleyecek olanlara laik olmaya çalışacağım sevgiler.