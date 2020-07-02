Aslan Sayım Sordu, Tuğba Özay Cevapladı!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Sevgili Okurlarımıza Merhaba...

Ben Aslan Sayım Radyocu, Magazinci, Hair Artist ve Ünlülerin İletişim Danışmanıyım evet kulağa fazla geliyor ama öyle boş durmayı pek seven biri değilim. Bana Ayrılan bu köşede sizlere hem magazin hem aktüel haberler hem de ünlülerin güzellik tüyolarını sizler için öğreneceğim. Evet yanlış duymadınız yelpazem oldukça geniş olduğu için her konuya deyineceğim...

Türkiye’nin en güzel kadınların dan biri podyumların efsane ismi ve her yaptığı ile gündemden düşmeyen kadın. Manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay ile çok özel röportaj sizlerle...

Sizler için güzellik sırlarını paylaştı!

NasılsınTuğba? Yeni projelerin var mı?

Tuğba Özay: Çok teşekkür ederim iyiyim, heyecanlıyım. yeni projeler ile çok yakında sevenlerimle olacağım. Ayrıca instagram sayfamda ünlü konuklarımla canlı yayınlar ile sevenlerimin karşısında olmaya devam ediyorum.

Röportajıma saçların ile başlamak istiyorum. Her zaman gür, sağlıklı ve dolgun bir havası var. Bunun için bir bakım uyguluyor musun?

Tuğba Özay: Saçlarıma çok önem veriyorum.. Bir kadını gösteren özelliklerinden birisidir bakımlı ve parlak saçlar.. Her 2 ayda bir uçlarından aldırırım.. Saç değiştiririm..Kerastase,redken ve Paul Mitchell ürünleri vazgeçilmezimdir.. Haftada bir bakım kremi ayda bir ise dana kemiğinin ilik yağını saçlarıma uygularım.İşiniz gerçekten zor. Televizyon’da güzel görünmek zorundasınız.

Cildine yaptığın bakımlar neler desek?

Tuğba Özay: Cildim her zaman ışıl ışıl olmalıdır. Saçlarım gibi.. Çünkü sürekli göz önünde bir insan olarak flaşlar hep üzerimde.. Sanki bizim bir tane bile olsa sivilcemiz olmamalı gibi bir baskı altındayız aslında.. Çünkü insanlar sizi ekranda izleyip büyüleniyorlar.. Yakından gördükleri zaman da insanları etkilemelisiniz.. Açıkcası bunu başardığımı düşünüyorum. Cildimin bebek gibi olduğunu söylerler. Bunu öncelikle genlerime borçluyum. Çok şükür ki sorunlu bir cildim yok.. Onun dışınday günlük hayatında hiç makyaj yapmayan bir insanım.. Haftada 2 ya da 3 kez buhar banyosu yaparım.. Ayda 2 kez yoğurt ve bal maskesi yaparak cildimi ödüllendiririm.. Yüzümü sodayla da yıkarım ayrıca toniğimi de ihmal etmem.. Göz çevresine havyar jeli sürerim.. Bunun yanısıra Bulgari marka göz kremi kullanıyorum.. Göz çevresinde Lapraire’nin ürünleri de tercihimdir.. Oksijen terapisi de önemli benim için.. Şehir hayatında cildimin ekstra yorulduğunu hissediyorum.. Çünkü kirli hava ister istemez etki ediyor . Fakat ne zaman çiftliğime gitsem bambaşka bir Tuğba olarak dönüyorum.. Demek ki temiz hava ve oksijenin kiymetini bilmeliyiz! Tüm bunların yanında uyku çok önemli.. Alkol ve sigara kullanmayışım da avantaj.. Bir de bir sırrımı daha vereyim : her sabah yüz jimnastigi yaparım. Sadece 5 dakika yeterli.

Saçlarına nasıl şekil vermeyi tercih ediyorsun?

Tuğba Özay: Saçlarım kolay şekil alan saç türünden ve bunun faydalarını görüyorum. Acil durumlarda vigo yapiyorum. Jöleliyor ardindan vigoyla kurutuyorum. Ya da tepede topuz yapıyorum tüm saçımı toplayarak.. Bazen yıka ve Ççk modeli bile yeterli olabiliyor bu yüzden şanslıyım.. Ama güneşin altında kurutursam eğer şahane bir volüme sahip oluyor saçlarım ve o halimi herkes çok beğeniyor.

Açılış, davet gibi şık bir gece de hangi tarz makyaj uyguluyorsunuz. Püf noktalarınız var mı?

Tuğba Özay: Makyajda püf noktalarım elbette ki var.. Kaşlarımı belirginleştirmeyi tercih ederim daha yumuşak oluyor.. Yüzüme fondöten asla sürmem.. Yalnızca pudra kullanırım.. Acil durumlarda siyah kalem yeterli olabilir.. Gözlerime bir kalem çeker onu bir güzel dağıtır buğulu bakışlara sahip olabilirim.. Bir parlatıcı ve şeftali tonlarındaki allık benim için yeterli olabilir.. Ama sahne ve çekim makyajlarımız konsepte göre değişir sürekli.

Kuaför salonunda dikkat ettiğin hususlar var mı?

Tuğba Özay: Kuaförüm uzun yıllardır aynıdır.. Sevgili Tayfun Gür.. Arasıra Erbil Kuaföre de giderim.. İki yerde benim huyumu cok iyi bilir.. Hijyen ve hizmet..!!!

Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersin? Gazetemizi beğeniyor musun?

Tuğba Özay: Çok başarılı buldum.. Sadece kadınları değil erkekleri de ilgilendiren detaylar var. Tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun.. Son olarak her kadın güzeldir.. Bunu keşfetmek bizim elimizde.. Güzellik kişiye göre degişir ama bakım asla değişmez . Bakımlı olabilmek önemlidir.. Bununla beraber yüreğinizdeki ışığı gözlerinize yansıtırsanız sizden güzeli olmaz. Sevgilerimle..





(KAYNAK: YENİ ÇAĞRI GAZETESİ)