AŞIK VEYSEL  TÜRKÜSÜNÜ BANA OKUTTU

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Onun 10 parmağında on marifeti var. Ressamlığı,yazarlığı,şarkıcılığı ve oyunculuğuyla başarıdan başarıya koştu. 70'li yılların ünlü ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Yıldız Tezcan, 70’yıllarda yaptığı "Esmerim, "Hele Dadaş, "Vur Sineme Öldür Beni, "Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, "Mühür Gözlüm ve "Hastahane Önü İncir Ağacı" gibi bu şirkete yapmış olduğu ilk plakları büyük ilgi gördü. Neriman Altındağ ve Muzaffer Akgün kuşağından sonra bayrağı eline alarak kısa sürede büyük üne kavuştu… Filmleriyle de bir döneme damga vuran Tezcan, sanat dünyasına ismini altın harflerle yazdırdı… Yıldız Tezcan, başta Yılmaz Güney olmak üzere, Göksal Ersoy, Yusuf Sezgin, Salih Güney, Efgan Efekan, Aytaç Arman, Agah Hün, Cilalı İbo ve Nuri Sesigüzel gibi birçok isimle kamera karşısına geçti… Sanat dünyasının Efsane isimi,usta gazeteci Habib Babar’ın sorularını yanıtladı.

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 15 Mart 1945 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldim. Babam Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca’dır. Şişli, Talat Paşa orta 2.nci sınıftan terk olarak tahsil hayatımı tamamladım. Daha 9 yaşında müzik hayatına başladım ve ilk plağa okuduğum eser, yine bir çocuk şarkısı olan "Orda Bir Köy Var Uzakta" dır. Aynı dönemlerde çocuk korosunda da şarkılar söyledim. Belediye Konservatuarı ve ardından musiki üstadlarından aralıksız dersler aldın.

PEKİ İLK PLAĞINIZI NE ZAMAN ÇIKARDINIZ?

1963'de Grafson Plak şirketiyle anlaşma imzalayarak ilk profesyönel çalışmam olan "Şahin İdim / Tosuno" adında 78 Devirli Taş plağımı çıkardım. Grafson firmasına okuduğum 11 plaktan sonra, asıl çıkışımı dönemin en büyük plak yapımcı ve şirketlerinden Odeon'la mukavele imzalayarak, bu firmaya okuduğum yaklaşık 100 adet 45'lik plaklar serüvenime başlamış oldum. "Esmerim, "Hele Dadaş, "Vur Sineme Öldür Beni, "Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, "Mühür Gözlüm ve "Hastahane Önü İncir Ağacı" gibi bu şirkete yapmış olduğum ilk plaklarım büyük ilgi gördü.

İLK BAŞROL FİLMİM YILMAZ GÜNEY İLE

PEKİ OYUNCULUĞA NE ZAMAN BAŞLADINIZ?

Bu ilgi ve hızlı yükselişim film yapımcılarının da gözünden kaçmamıştı. 1960’lı yıllarda çeşitli filmlerde de rol almaya başladım. Rol aldığım filmler gişe rekorları kıran filmlerdi… İlk başrol filmimi ise Yılmaz Güney’leydi… Rahmetli ile ‘Gönül Kuşu’filminde oynadık. Daha sonra ‘Gurbette Ölenler’ adlı filmde Ahmet Mekin ile kamera karşısına geçtik. Her filmim gişe rekorları kırıyordu. Filmlerime büyük bir ilgi vardı. Yapımcılar peşimdeydi teklif üzerine teklifler alıyor,bir günde 2 ayrı sete gidiyordum. 45 filmde başrol oynadım… Bunlardan, "Aşkın Gözyaşları, "Berduş Yıldız, "Yayla Kartalı, "Kaldırım Meleği, "Kırık Saz, "Mühür Gözlüm ve "Ezom" büyük gişe hasılatları yapmış akla gelen filmlerimden sadece bir kaçıdır. "Para ile Saadet Olmaz, "Sevemedim Kara Gözlüm, "Agora Meyhanesi, "Benim de Canım Var, "Zalimin Zulmü" gibi plaklarımda Türkülerin biraz dışına çıkarak yediden yetmişe, köylüden şehirliye milyonların sevgilisi haline gelmiştim.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK PLAK YAPMIŞ KADIN SANATÇI ÜNVANINA DA SAHİBİM

ODEON PLAK’TAN NE ZAMAN AYRILDINIZ?

1972'de ayrıldım… Yine o dönem, birçok star'ı bünyesinde toplamaya başlayan Yavuz Plak'la anlaştım. Burada 1974 yılına kadar 20 plak daha yaptım."Unutursun Diye" arabesk 45'liğim yine çok ses getirdi .Daha sonraki plak çalışmalarımda tekrar özüme dönerek, üst üste çıkardığım "Nar Tanesi, "Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller, "Bir Dost Bulamadım, "Boşu Boşuna gibi türkü motifli bu plakları çok büyük satış grafikleri yakaladım. Bir çok plağımda Arif Sağ ve Orhan Gencebay'ın yanı sıra, İstanbul ve Ankara Radyo'sundan Şenel Önaldı, Mehmet Erenler ve Yücel Paşmakçı gibi büyük saz üstadları, enstrümanlarıyla eşlik etti. İstanbul ve ardından Ankara Radyo'su sınavlarını kazandım. üç dört yıllık bu serüvenimden sonra tercihimi sahneden yana kullanarak Radyo'dan ayrılmak durumunda kaldım. Türkiye ve Almanya'da çıkardığım 200'ün üstündeki plak sayısıyla bu alandaki rekoru da elimde tuttum. Türkiye'de en çok plak yapmış kadın sanatçı ünvanına da sahibim.

475 PLAK, 15 ALTIN PLAK, 45 SİNEMA FİLMİ YAPTIM

KAÇ PLAK,KASET YAPTINIZ,KAÇ FİLMDE ROL ALDINIZ?

(Gülerek yanıt veriyor bu soruya….) O kadar çok plak, albüm ve film yaptım ki… 475 plak, 15 altın plak,45 sinema filmi ve sayısını bilemediğim birçok albüm yaptım.

ŞİMDİKİ OYUNCULAR İLE ESKİ OYUNCULAR ARASINDAKİ FARK NE SİZCE?

O kadar çok fark var ki anlatamam… Kemal Sunal, Adile Naşit, Minür Özkul, Yılmaz Güney ve ismini sayamayacağım o kadar kaliteli oyuncu var ki… Onların yeri bugüne kadar doldurulmadı bundan sonra da doldurulacağını sanmıyorum. Bizler sinema ve sahneden para kazanmadık. Filmde oynuyorduk karşılığında senet veriliyordu. O da ödenmiyordu zaten…Durum böyle olduğu halde rolümüzün hakkını veriyorduk. Şimdi ki komedi filmlerine bakıyorum izleyenler kahkahadan yerlerde… Oysa ben gülemiyorum. Bir birini tutmayan anlamsız sözler ve boş mimikler…

‘UZUN İNCE BİR YOLDAYIM’ TÜRKÜSÜNÜ İLK BEN OKUDUM

BÜYÜK USTA AŞIK VEYSEL İLE NASIL TANIŞTINIZ?

Büyük Ozan beni çok sevdiğini söylemiş. Eşimde onu alıp bize getirdi. Yaklaşık 1 ay bizde kaldı.. Birgün eline sazı alıp beni yanına çağırdı, ’Bak kızım yeni yaptığım türkümü okuyacağım,bakalım beğenecek misin’ dedi. Ve ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’türküsünü okumaya başladı. Nurlar içinde uyusun ustaya ‘Bunu okumamı ister misiniz’ dedim. Ve okumaya başladım,onun yorumundan biraz farklı okuyunca çok beğendi. Ve bu türküyü Türkiye benim sesim ile tanıdı…

İLK EVLİLİĞİNİZİ NE ZAMAN YAPTINIZ?

15 yaşındaydım ve ilk evliliğimi Mahmut Tezcan ile yaptım. Bu evlilikten 2 çocuğım oldu. 5 yıl aradan sonra evliliğimiz bitti. İknci evliliğimi film yapımcısı Faruk Gerçek,üçüncü evliliğimi ise Beymen’in mankeni Ekrem ile yapmıştım. Tabii o evliliğimde uzun sürmemişti.

PERUĞUM ÇOCUĞUN ELİNDE KALDI

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Adana’da ‘Ezo Gelin’filmini çekmiştik ve orada da gala olacaktım. Bizde üstü açık bir otomobiller Adana’da tur atacaktık. Saçımın rengi normalinde sarı film için siyaha boyamıştım. Yapımcı sarı bir peruk takmamı istemişti. Neyse otomobil çıkmaz bir sokağa girdi. Beni gören hayranlarım otomobile koştu aracın dört bir yanı insanlarla doldu. Bana sarılan sarılana… Tam bu sırada ufak bir çocuk saçımı okşama istedi.Bir an peruk elinde kaldı. Çocuk peruğu fırlatarak kaçtı… Herkes şok omuş ve Yıldız hanımın kafasını kopardı demeye başldı. Bu duruma çok gülmüştüm… İnsanların o korku dolu bakışları beni çok güldürrmüştü…

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler…

Ben teşekkür ederim.