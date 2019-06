Arzu Budak İle Sunuculuk , Oyunculuk ve Medya Dünyası Üzerine

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz ?

22 Mayıs 1977 Almanya doğumluyum ; ama İzmir’de büyüdüm. ilk-orta-liseyi Manisa’da okudum. Annemler orda yaşadığı için. Daha sonra İzmir’de Ege Üniversitesi Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulunu okudum. O dönemlerde çalışamaya başladım. Mankenlik ile başladım çünkü lise ve orta okul döneminde mankenlik zarafet kurslarına gitmiştim. Liseden itibaren çalışmaya başladım. İzmir’de mankenlik yapmaya başladım. Daha sonra 1993 yıllında Süha Özgermi organizasyonunda Miss Globe Türkiye güzellik yarışmasında üçüncü oldum. Mankenlik İzmir’de daha yoğun şekilde başladı. Ertan Kıratlı ve Necmi Kartal ile çalışmaya başladım. Mankenlik ile beraber Ege televizyonundan sunuculuk teklifi geldi bana magazin programı. O magazin programını 200 program kadar sundum. Aynı zamanda muhabirliğini de yaptım. Hem muhabirlik yaptım hem de sunuculuk. Ege televizyonun da uzun yıllar çalıştım. ondan Sonra dar geldi İzmir tabi başka şeyler yapmalıyım İstanbul’a gitmeliyim diye düşündüm . İstanbul’da bir programdan teklif geldi. İstanbul’dan İzmir’e gelince ilk başlarda İstanbul’da yapamam dedim. Geldim görüştüm çokta güzel bir magazin programıydı teklif aldım ama yok ben yapamayacağım dedim İzmir’e geri dönmek istedim. Korktum herhalde yaşımda çok küçüktü 19-20 yaşındaydım. teklifi kabul etmeyince o iş kaldı öyle. Sonra tekrar istanbul’a yolum düştü. O zamanda İbrahim Tatlıses’in Kanal 6’ya yaptığı paket programlar vardı. Orda magazin sundum yine. İbrahim Tatlıses’in programları ile İstanbul’da başladım sunuculuğa. Sonra klip çekimleri geldi. Haluk Levent, Bora Öztoprak, İsmail Türüt onların kliplerinde oynadım. o kadar eskilere gidiyoruz ki şuanda 99’lardayız şuanda. 1999 yılında İstanbul’a geldim. İbrahim Tatlıses’in programını sunarken Fırat dizisinden teklif aldım ilk oyunculuk deneyimim Fırat’tır. İlk dizim Fırat oldu. İstanbul bölümlerinde gittik dizi kalkınca İbrahim Tatlıses ile o dönem yollarımız ayrıldı. Bir süre daha programlarını sundum ben ama o programlarda bitti. Sonra MMC’de çalıştım. Bir süre vj’lik yaptım. Herkesin kafasında kral kaldı ama ben kralda hiç çalışmadım mmc’de bir dönem çalıştım. Sonra sürekli iş görüşmelerine gittiğimde dizilere şimdi nasıl no nameler var o dönemlerde no name istemiyorlar gidiyorum görüşmeye no namesin. Ne yapacağım işte benim öyle sansasyonel hayatım olmadı ve hiçbir zaman tercih etmedim. Birisi ile yakalanayım ya da birisinin sevgilisi olayım ya da bacağımı açayım poz vereyim hayır dedim ben böyle olmak istemiyorum ama nasıl tanınacağım o dönemde reality programlar var. Biri Bizi Gözetliyor. BBG evi çokta izlediğim bir program birinci, ikinci oradan çıkanlar oyunculuk yapıyor. Benim oyunculuk başlamıştı zaten Fırat dizisinde ama tanınmadığım için ne yapsam ne yapsam hadi gireyim şansımı deneyeyim dedim. Bu olay 2002 yılında oluyor. 20 bin kişi başvurmuş ve ben ilk 15’e kaldım ve eve girdim ; ama eve girdikten sonra dedim ki Allah’ım ben ne yapıyorum çok saçma geldi, ben nasıl girdim buraya, niye girdim çünkü hemen alacaklarını düşünmedim belki o dönem ama alındım. O evde insanlar beni çok sevdi ama evlerinin kızı gibi kabul ettiler. Dışarı çıkınca popstar gibi ilgi gördük. İnsanlar arabamıza geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor bu kadar sosyal medya olmadığı için sürekli fotoğraf çekiliyoruz, imza istiyor falan ama bir çıkınca vay bu nasıl bir şöhret oluyorsun. Ama bende o dönem o gazla hayatıma devam etmedim çöküş yaşardım çünkü ondan sonra deli gibi başroller filan gelmedi ben yine normal organizasyon sunucuğuna gidiyorum, festivaller sunuyorum o anlamda tabi ki getirisi oldu ama çok da götürüsü de olduğuna inanıyorum belki Biri Bizi Gözetliyor’a girmeseydim kariyerimde daha sağlam adımlarla ilerlerdim çünkü bu sefer yapımcılar BBG’den tanıdıkları için proje inandırıcılığı olmadığı için olmaz diye istemediler o dönem böyle bir ne yapacağımı şaşırdım artıları ve eksileri var ama tabi insanların hala beni sokakta gördükleri zaman biz seni çok seviyorduk demeleri 2002’den ama o BBG evindeki imajı yok artık onu sildiğime inanıyorum ki oldu artık yaşım 40 yani ( Gülüyor ) . O yüzden ama iyisi ile kötüsü ile iyi bir dönemdi. pişmanlıklarım çok olmadı iyi ki girdim dedim hayat beni öyle götürdü çünkü ondan sonra yine Star’da çalışmaya başladım. Star life sunmaya başladım akabinde kanal 6 yayınlanıyordu bbg 24 saat canlı. Öykü Serter ana programı sunup bizde diğer programları sunmaya başladık. Sonra Kuşum Aydın’da çalıştım ben bir dönem beraber gelinler kaynanalar diye bir program sunduk birlikte. Gelin ve kaynanaların yarıştığı bir platform gündüz kuşağı starda kuşum aydın ile beraber oda keyifli bir programdı. O da 1 yıl sürdü. Sinema Filmleri oldu ilk Haydar Işık’ın Aşkopatla başladım. ilk sinema filmim o. Ondan sonra Deccal filminin 2’inci serisinde oynadım. Ondan sonra diziler geldi. Sonra TGRT’nin ilk dönemlerinde 2003’de magazin dünyası yine magazin programı sundum. Sonrasında kanal 6’ya geçtim hafta içi her gün magazin günlüğü programını sundum. Öncesinde 2001’de Ali Çınarın ekip ile birlikte Özel Hat sundum yine haberlerden önce her gün yarım saat magazin programıydı bu da özel hat. Bir süre kanal6’da devam ettim. Sonrasında Kandemir Konduk ile yolum kesişti. Kandemir konduğun No Savaş Yes Manken oyunu ile ilk tiyatro oyunum başladı. Aslında ayrılan oyuncunun yerine geçtim. Hemen provalara başladım o şekilde girdim öyle tiyatro deneyimi başladı. Kandemir Konduk ile dizi de devam ettim tatil aşklarında oynadım. Tatil Aşklarından sonra yıl 2005’de Perçem dizisinde Berdan Mardini’nin en popüler dönemleri perçemde oynadım. Sonra yine tiyatro oyunu Karım Hakan Yılmaz, Erdem Bağış onlarla beraber oyunda oynadım. Onlarla çok turne yaptık tüm Türkiye’yi gezdik çok güzel keyifli bir ekipti. Sonrasında Davetsiz Misafir dizisi ondan sonra Gümüş, Hayat Oyunları, Üç Katlı Cadı, Görgüsüzler, Küçük Hanımefendi, sıralama bu ama günümüze kadar geliyoruz. Sonra o oyunlardan sonra Tiyatroname Esetgil ile çalışmaya başladım. Orda da oyunlar Spagetti, Kocamın Nişanlısı gibi bir sürü oyunlarda oynadım. Kiraz Zamanı Fox tv’de sen benimsin, Klavye delikanlıların da oynadım bir dönem show max’de moda programını sundum. Reklamlarda oynadım. En sonda yine Selahattin Taşdöğen tiyatrosunda çalışıyorum. Reklam filmleri, diziler böyle hayat devam ediyor. En son burada Tgrt Euro başladım 6 aydır burada her şey var programını yapıyorum.

Burada her şey var programını konuşalım programınızı bize anlatır mısınız ?

Burada her şey var aslında benim uzun zamandır yapmak istediğim bir programdı. Çünkü kadına dâhil, hayata dâhil her şey var bu programda. Sağlıktan, estetiğe, güzellik konuklar, tiyatrocular, oyuncular yani her gelen konuğum evime gelen konuk gibi onlarla sohbet ediyoruz. Konsept tamamen doğal. Ben hiçbir zaman konuğum gelir gelmez stüdyoda canlı karşılaşmıyorum. Onlarla öncesinde sohbet ediyorum tanımıyorsam onları tanımaya çalışıyorum. Yani her şey doğal. onları evime geldiği zaman nasıl sohbet ediyorsam programda da öyle. İnsanlar beni o yüzden seviyor zaten. Onlardan biriyim, onlar gibiyim. Yapmacık sevmiyorum, yapmacık hareketleri sevmiyorum ya da mış gibi yapmayı sevmiyorum ben evde kız arkadaşımla ne isem oyum. o yüzden program çok güzel ve keyifli.

Programın öne çıkan özelliği Doğallık kesinlikle. Zaten insanlar en çok benim enerjik olmamı ve doğal olmamı seviyorlar. Olduğum gibiyim. canlı yayında hata yaptı isem gülüp geçiyorum kendime. Kendim ile de çok dalga geçerim, Çünkü kendimi seviyorum. İnsanlar da beni o şekilde kabul etti.

Sunuculuk rol model mesleklerden birisi haline geldi pek çok insanda sunucu olmak istiyor siz bunu nasıl yorumluyorsunuz ?

Şimdi herkesin nerde ise kendi kanalı var. Sunuculuk halen popüler. 90’larda başladım.95’de ilk magazin programı sunmaya başladım. Şu zamana kadar arada oyunculuk filan devam etti ve her zaman popüler meslek hele ki şimdi youtube kanalları olsun çok insanlar ama ünlü olmak için basamak olarak görüyorlar bence. Hani ben nasıl ünlü olabilirim, oyuncumu yani senin hedefin ne dediğimiz zaman bile de konuklarımda benim oyuncu ama neden ünlü olmak için. Ben hiçbir zaman ünlü olmak için bir işe girmedim. Çünkü ben insanlar ile iletişimi seviyorum. Ben ekran önünde olmayı seviyorum. ama şimdi dediğim gibi herkes ünlü olmak, para kazanmak için düşünüyor ama bunları iyi yapanlarda var. Sunuculuk için kurslar çok önemli bence diksiyon eğitimi çok önemli, belli bir okullar var onlara gitsinler.

Size göre iyi bir sunucunun özellikleri nelerdir ?

Ben öyle çok büyük laflar etmeyeceğim. Ben kendimden örnek vereyim. Ben olduğum gibiyim çok kitap okuyorum, maalesef şu telefonlar elimizde. Kitap okuyorum, düzenli ve düzgün bir hayatım var. Magazinsel hiçbir hayatım yok. Sunucu özel hayatı ile ekran önünde çok olmamalı onu düşünüyorum. Ben mesela özel hayatımı hiç ekrana yansıtmıyorum. Evliyim bu arada bir tane 9 yaşında oğlum var. Yani her meslekte olduğu gibi kendine saygın olacak, ekranda seni izleyen insana saygın olacak bu yani öyle çok kurallarım yok.

Yeni medya sizce nasıl ilerliyor geleneksel medyayı nasıl etkiler yok eder mi ?

Evet artık yeni medya var. Böyle youtube olsun, sosyal medya bence ne olursa olsun bu eski medya bizim bu geleneksel dediğimiz bitmeyecek, bitmemeli. Onun yeri ayrı. Şimdi bana herkes diyor ki niye youtube kanalı açmıyorsun. düşünebilirim gündeme ayak uydurmak için öyle şey yapabilirim insanlarla yine orda paylaşabilirim. Belki çocuğumla, belki gittiğim bir yerde onlar ayrı bir şey ama ne olursa olsun geleneksel medya bence hiçbir zaman ölmeyecek. Ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. O hep var olacak. Tabi yeni medyayı da küçüksememek lazım. Daha neler göreceğiz gelecekte . sosyal medya ile birlikte o kadar şeyler görüyoruz ki hani bir gün dediler ya herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Şu anda herkes ünlü zaten. Her elinde telefonu olan herkes ünlü, herkesin youtube kanalı var, herkes bir şeyler yapıyor. Yok makyaj paylaşıyor, onu yapıyorlar , bunu yapıyorlar yani bu işle alakası olmayan, olan ev kadını hiçbir işi yok evde oturuyor yemek yapıyor mesela onun bile kanalı var ama insanlar bunu ayrıştıracaklardır mutlaka.

Televizyon dünyasındaki gündüz kuşağını nasıl yorumluyorsunuz ?

Şimdi benim programıma gelen herkes bana önce şunu söylüyor iyi ki böyle bir program var gelip kendimizi ifade ettik.Biz programa katılıp magazin değerlendirmekten çok sıkılmışız çünkü buraya gelen diyelim ki albümünü çıkardı konuğum geldi sanatçı, şarkıcı kendini anlatıyor, kendini ifade ediyor yaptığı şarkıları anlatıyor, hayran kitlelerine kendinden bahsediyor ve şarkılarından bahsediyor ama şimdi diğer kanallara baktığımız zaman sabah kuşağı hep magazin seni alıp seni tanıtacak şarkılarını tanıtacağız dese de sana diyor ki a kişisi ile b kişisi hakkında ne düşünüyorsun. İnsanlara zorla magazin anlattırıyorlar. çünkü bizde oturup halk olarak magazini özel hayatı izlemeyi seviyoruz. Görüyorum ki yapılıyor o ayrı bir şey ama bu tarz programlar buraya gelen her konuğum acaba üç saat nasıl geçecek tek ben ne konuşacağım diyor ama programın sonunda o kadar güzel sohbet ilerliyor ki hayata dair her şeyi konuştuğumuz için o kadar güzel akıyor ki gelen konuk kendini ifade edebiliyor. Çünkü ben hiçbir şekilde özel hayatı sormuyorum magazin sormuyorum şarkıları ve kendi hayatını anlatıyor. Yaptığı tamamen sanatsal bizde sanat üzerine sohbet ediyoruz. Gelen tiyatrocular öyle, tiyatrodan, sanattan gündemden her şeyden konuşuyoruz. Kalıcı ve konuklar kendilerini iyi hissediyor. Buraya geldiklerinde eyvah Arzu bana ne soracak acaba sıkıştırır mı beni sevgilimle alakalı diye düşünmüyorlar o yüzden ben bu kadar sevileceğini en başlarda düşünmemiştim açıkçası ama şimdi 6 ayda o kadar güzel gelişti ki programım konuklarım daha farklılaştı herkes geliyor youtube izlediklerinden programı burada rahat edeceklerini bildikleri için geliyorlar. ama keşke eskisi gibi programlar olsa daha benim çocukluğumda bir başka geceler vardı müzik programları eğlence programları ben şeyden çok sıkıldım o onu öldürmüş, onun katilini bulalım izleyemiyorum yüreğim daralıyor. Öyle programları sevmiyorum tabii magazin hayatımızda olduğu için magazine de bakıyorum takip ediyorum gündemi. ama onun dışında ben iyi ki böyle bir programı yapıyorum.

Önümüzde yeni projeler var mı ?

Burası şuanda Tgrt gerçekten 6 aydır ailem gibi oldu burada kendimi çok iyi hissediyorum çokta memnunum şimdilik burdayım programlarım güzel devam ettiği sürece buradayım. Ara vereceğiz zaten yazın inşallah yeni yayın döneminde tekrar başlayacağız. Şu anki planlarım TGRT çatısı altında olmak

Eklemek istedikleriniz son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir ?

Benim tabiki oyunculuk devam ediyor. Şu anda çok proje yok çünkü ramazan için bir ekibimiz var tiyatroda bmy yapımın projesi iki bayram arası ful turne yapacağız inşallah ben hem programa çekip akşamda oyun oynayacağım. Tiyatro hep hayatımda olmalı çünkü sahnede kendimi çok iyi hissediyorum. Sunuculuğu ayrı seviyorum, oyuncuğu ayrı seviyorum üçü de benim için bir bütün hiçbirinden kopamam. Şimdi ben tiyatroda bir şey öğrendiğimde onu ekrana da taşıyorum oyuncu konuğum geldiğinde hiç zorlanmıyorum. onlar gibi hissedebiliyorum. Ki bazıları Prompter dan bile okuyamıyor.