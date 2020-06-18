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Arife Güven

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18 Haziran 2020 Perşembe 17:21
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Arife Güven

ARİFE GÜVEN, “YANIMDAKİ YABANCI” ADLI YENİ KİTABINI ANLATIYOR

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Arife Güven ile yazın hayatına ve “Yanımdaki Yabancı” adlı yeni kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Arife Güven kimdir?

1985 yılında Tokat Niksar’da doğdum. Başak burcuyum. AÖF Sosyoloji bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. 3 yaşında bir oğlum var. 

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Yazarken yaşanmış hikâyelerden ve izlediğim filmlerden çok etkilenirim. Dinlemeyi seven, empati kurabilen biri olarak karşımdakinin hisleriyle özdeşleşebiliyorum. Bu duygu yoğunluğuyla yazabiliyorum. Zülfü Livaneli’nin anlatım tarzını çok beğeniyorum. 

Geçtiğimiz ayın sonlarında okurlarla buluşan “Yanımdaki Yabancı” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

İçerisinde beş kadının hikâyesini barındıran bir kitap. Yazmamın nedeni, toplumsal olaylar aslında. Hangi kadını çevirseniz bir hikâyesi var. Biz, bu hikâyenin ne kadarına şahidiz ve onlar için neler yapabiliyoruz? Benim elimden gelen buydu ve yazdım. 

“Yanımdaki Yabancı” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Mesajlar, okuyan kişinin duygu durumuna göre değişiklik gösterecektir. Benim amacım; ilişkilerini sorgulayan, sürekli kendilerini suçlayan, çaresiz hisseden, sahiplenilmeyen kadınlara “Bu, siz değilsiniz.” demek. İllaki bir çıkış yolu vardır. Yazıldığı kadar kolay olmayabilir; ama imkânsız değil. 

Kitabın ismi nereden geliyor?

Kitabın ismi, tanıdığımızı sandığımız; ama tanıyamadığımız, yıllar içerisinde çok farklı özellikleriyle karşılaştığımız insanlardan geliyor. Ana karakterimiz Yağmur, neden evlenmeden önce yaptığı tahlillerden çok farklı bir insanla evlendi? Cevabı kitapta. 

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Evet, var. Yine yaşanmış bir hikâyeden yola çıkarak kurguluyorum. 

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Çok klasik olacak; ama bol bol okusunlar, kendilerine yatırım yapsınlar, her yaş aldıklarında bir adım daha ilerlesinler. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Arife GüvenYanımdaki YabancıYazar
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