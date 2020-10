ARİF ANTLI İLE GEZİP GÖRECEĞİM 

ASLI MERCAN SARI

SEYAHAT BENİM İÇİN HUZURU İFADE EDİYOR

Bu hafta röportaj konuğum başarı desem başarı, azim desem azim, duruş desem duruş, muhteşem meziyet desem meziyet, kısacası müthiş bir insanı misafir ediyorum sayfamda. Kendisi benimde bizzat kalemimle, kelamımla bu güzel yolculukta yanlarında olduğum ANT MEDİA dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı. Bu güzel yolculukta birbirinden başarılı ve mükemmel insan tanıdık hep beraber işte bunların yanına bir de beyefendiliğiyle örnek alınan çok özel bir insan ekliyorum. İyi ki yollarımız kesişmiş dediğim; şöhretin, makamın değiştirmediği üstad baştacısın. Sayın Arif Bey Elazığ Karakoçan doğumlu. Aslen Bingöl Adaklılı. 2000 Yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. Yapım, Organizasyon, Dergi, Menajerlik, Pr, Reklam işlerinde kulvarında en önde gelen isimlerden bir tanesi. Ayrıca radyoculuk geçmişi var epey eskilere dayanıyor. Şimdilerde ise yepyeni bir gezi köşesi ile karşımızda. Türkiye’de 70 şehir yüzlerce ilçe ve köy, Avrupa’da 12 ülke ve Onlarca şehir köy gezmiş. Kıskanmadık desek yalan olur. Arif Bey dedim; Muhteşem bir oluşumun içerisindesin gezip göreceğim diyorsun. Biraz bahsedebilir misin bu keyifli yolculuktan?

Aslı Hanım; Dergimizde gezip göreceğim diye bir gezi köşesi hazırladım öncelikle gezdiğim yerlerdeki çekinmiş olduğum fotoğrafları ve buralarla ilgili bilgileri paylaşmaya başladım. Sonrasında youtube ile ilgili Ant Media Tv sayfasını açtık burada da ilerleyen zamanlarda daha aktif olacağız fakat arkadaşlarım bana çok geziyorsun en azından gezdiğin yerlerden kısa kısa videolar da olsa çekip youtube ve instagram sayfasında paylaşabilirsin dediler. Her ne kadar kamera önü sevmesem de dijital çağa ayak uydurmak için arkadaşlarımın dediklerini yapmaya başladım sosyal medya da gezip göreceğim diye bir sayfa açtım çokta güzel olumlu tepkiler gelmeye başladı. Benim için gezmek huzuru ifade ediyor çünkü her defasında yeni şehirler ve yeni insanlar tanıyorum onları dinlemekten ve anlatmaktan keyif alıyorum. Tarihi yerler, mağaralar, kaleler, tüneller, eski yapılar, harabeler yani buram buram tarih kokan yerlere karşı çok merakım vardır bazen hırsıma ve inadıma yenik düşebiliyorum bundan dolayı da iki defa mağaralarda zehirlendim, kanyon da düşme tehlikesi geçirdim yani bunlar benim için ve benim gibi gezmeyi göze alanlar için çok abartılacak meseleler değil İfadelerini kullanan Ant Media dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı ile dolu dolu röportajımız sizlerle.

Değerli dost ben seni çok iyi biliyorum ama bir de merak edenler için kendinden bahseder misin? Kimdir Arif Antlı bir günü nasıl geçer?

Elazığ Karakoçan doğumluyum. Aslen Bingöl Adaklı’lıyız, annem de Malatyalı olduğu için Elazığ, Bingöl ve Malatya kültürüne aynı anda sahibim.

Malum Aslı Hanım sizde çok iyi bilirsiniz sektörden dolayı bazen geç saatlere hatta sabahlara kadar pc başında olduğumuz oluyor bazen insanlar sabah işe gitmek için uykudan kalkmaya hazırlanırken bende o esnada uyumak için odamın yolunu tutuyorum. Genelde sabah uyandığım zaman güne telefon aramaları ile başlarım ve sonrasında radyo ziyaretleri iş görüşmeleri ve akşam da arkadaşlar ile buluşuruz genelde her günüm ziyaretlerle geçiyor.

Muhteşem bir oluşumun içerisindesin gezip göreceğim diyorsun. Biraz bahsedebilir misin bu keyifli yolculuktan?

GEZİP GÖRECEĞİM DİYE BİR GEZİ KÖŞESİ HAZIRLADIM

Tabiki hemen konuya gireyim dergimizde gezip göreceğim diye bir gezi köşesi hazırladım öncelikle gezdiğim yerlerdeki çekinmiş olduğum fotoğrafları ve buralarla ilgili bilgileri paylaşmaya başladım sonrasında youtube ile ilgili Ant Media Tv sayfasını açtık burada da ilerleyen zamanlarda daha aktif olacağız fakat arkadaşlarım bana çok geziyorsun en azından gezdiğin yerlerden kısa kısa videolar da olsa çekip youtube ve instagram sayfasında paylaşabilirsin dediler her ne kadar kamera önü sevmesem de dijital çağa ayak uydurmak için arkadaşlarımın dediklerini yapmaya başladım sosyal medya da gezip göreceğim diye bir sayfa açtım çokta güzel olumlu tepkiler gelmeye başladı.

Nereleri gezdin şimdiye kadar?

Türkiye’de 70 şehir yüzlerce ilçe ve köy

Avrupa’da 12 ülke ve Onlarca şehir köy

En beğendiğin ülke veya şehir hangisi? Nedenleriyle anlatır mısın?

ÖNCELİKLE TABİ Kİ BÜLBÜLÜ ALTIN KAFESE KOYMUŞLAR: “İLLE DE VATANIM” DEMİŞ.

Ülkemizin her yeri ayrı güzel. Avrupa ülkelerinde ise kaybolmayan ve korunan mimarilerin yüksek olmayan binaların olduğu yeşil şehirleri ve köyleri.

Gezmeye ne zaman ve nasıl başladın?

2010 yılında menajerlik ve organizasyon işlerimden dolayı iş gezileri yoğun olarak başladı. Son 3 yılda da doğaya olan sevgim ve tarihe olan merakımdan dolayı geziler arttı.

Seyahate çıkmadan önce yaptığın hazırlıkları anlatır mısın?

Benim hayatım da birçok şey spontane gerçekleşir arabamın bagajında her an her yere gidebilecek şekilde portatif sandalyeler, masa, semaver, yemek yapmak için ve uyumak için gerekli malzemeler sabit bir şekilde yerini alır. Anlık kararlarım vardır çantama birkaç parça kıyafet koyup hemen çıkarım.

Seyahat, yolculuk senin için ne ifade ediyor? Seyahatlerin sırasında karşılaştığın en ilginç olay nedir? Veya unutamadığın bir anı?

SEYAHAT BENİM İÇİN HUZURU İFADE EDİYOR

Aslında benim için huzuru ifade ediyor çünkü her defasında yeni şehirler ve yeni insanlar tanıyorum onları dinlemekten ve anlatmaktan keyif alıyorum. Tarihi yerler mağaralar, kaleler, tüneller, eski yapılar, harabeler yani buram buram tarih kokan yerlere karşı çok merakım vardır bazen hırsıma ve inadıma yenik düşebiliyorum bundan dolayı da 2 defa mağaralarda zehirlendim, kanyon da düşme tehlikesi geçirdim yani bunlar benim için ve benim gibi gezmeyi göze alanlar için çok abartılacak meseleler değil.

En çok tercih ettiğin ulaşım şekli hangisi? (tren, uçak, araba vs) neden?

Yurtdışı seyahatlerin de bir kaç defa karayolunu kullandım ama genelde hava yolu uçak tercih ederim. Yurt içinde ise kesinlikle kara yolu arabam ile seyahat ederim.

Bu yolculuktaki motivasyonun nedir? Yani yola çıkarken kendine neler yapacağını veya ne yapmayacağını söyledin? Günlük bütçen yaklaşık ne kadar oluyor? Konaklama, yemek gibi ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsun?

YOLA ÇIKTIĞINIZDA SİZE EŞLİK EDECEK İNSAN VE ENERJİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Motivasyon olarak kendimi çok severek ve gittiğim her yerde dostlarımı görüp ve yeni insanları tanıyacağım için bunları düşünerek kendimi motive ediyorum. Birde yola çıktığınızda size eşlik edecek insan ve enerjisi çok önemli. Geçenlerde 3 haftalık bir gezimiz oldu Karadeniz’den başlayıp doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar gittik bana bu gezide sevgili radyocu arkadaşım ve kardeşim İbrahim elden eşlik etti. Bir insanın enerjisi ve motivasyonu gece gündüz sürer mi? Ama Maşallah İbrahim gece gündüz bitmeyen enerjisi ile benim de moral ve motivasyonumu çok güçlendirdi. Bütçe konusuna gelince genelde kendi kendimin sponsoru oluyorum ama bazı şehirlerde dergimize sponsor olan firmalar var sağ olsunlar onlar bizi misafir ediyorlar. Gittiğimiz hemen hemen her şehir de dostlarımız olduğu için onlar bizi misafir edip ağırlıyorlar. Hatta bu konuyla ilgili İbrahim Elden bana şöyle bir cümle kullandı ‘’abi bundan sonra sana nerelisin dedikleri zaman lütfen şehir ismi verme Türkiyeliyim de’’ dedi. Çünkü gezdiğimiz her şehirde dostlarımın olduğunu ve bana karşı gösterilen ilgiyi görünce böyle bir analizi oldu.

Muazzam bir girişimci ruhun var bunu ben biliyorum ve ilgiyle takipteyim seni. Derginiz var "Ant Media". Menajerlik ve Radyo Pr ve organizasyon işlerinde en zirvelerdensiniz. Daha sayamayacağım birçok kıymetli meziyet. Başarmak için nasıl yollardan geçtiniz? Bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

KİMSE ÖNÜMÜZE TAŞ KOYMADI TAM TERSİNE HERKES DESTEK OLDU

İlginizden dolayı çok teşekkür ederim sizin gibi kıymetli ve mesleğinde çok başarılı bir hanımefendi tarafından söylenen övgü dolu sözler beni çok onure etti. Tabi ki her sektörde olduğu gibi bizim sektörün de zorlukları vardır kimse önümüze taş koymadı tam tersine herkes destek oldu yıllar önce azim ve sabırla inşaatına başladığım bu binanın her köşesinde ailemin dostlarımın ve ekip arkadaşlarımın çok büyük emekleri vardır hepsine minnettarım.

Saygınlık başka ve hem saygı duyulup şöhreti hazmedebilmek çok farklı kişisel meziyetler. Radyo camiasında etkin rolünüz mevcut. Değerli dostlarınız ve halk sizi çok seviyor. Mütevazı olmadan bu soruma cevap verebilirsiniz. Şöhret delisi olmadan saygınlık meziyetinizi nasıl koruyabildiniz?

Çok incesiniz çok teşekkür ederim. Her zaman söylerim Radyocular benim ailemdir. Onların varlığı ve destekleri gücüme güç katıyor. Bana göre şöhret çok tanınmak la değil çok sevilmekle olunur. Her zaman yapıcı oldum dostlarım arasında küslük kırgınlık olmaması için elimden geleni yaptım nefsime yenik düşmedim güçlü olandan değil her zaman haklı olandan yana olduğum için saygınlığımı korudum.

Bu güzel proje ile ilgili ileriye dönük kariyer hedefi planların var mı? Nereye gider bu işin sonu?

Gezip göreceğim ile ilgili çok güzel ve olumlu tepkiler aldık hatta çevremdeki iş insanları hemen sponsorun hazır diye sözünü bile verdiler ileride bunu profesyonel bir şekilde yapmaya karar verdik.

Son olarak okuyucularımız ve sizi titizlikle takip eden değerli insanlar için kısaca söylemek isteğiniz nelerdir? Size nerelerden ulaşabilirler?

Her zaman okumaya devam etmelerini benim için çok değerli olduklarını ve yanımızda olup varlıklarıyla bizlere güç verdikleri için çok teşekkür ederim.

Youtube: ANT MEDIA TV

www.antmediacom.tr

instagram: arifantli gezipgöreceğim antmediadergisi

facebook: arifantli

Yolunuz açık olsun güzel insan.