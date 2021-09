RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Başarılı sanatçı Ardıç ile önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık.

Ardıç kimliğinin oluşum sürecini bizlere anlatır mısınız?

İçimdeki müzik tutkusu abimin elimden tutup düğünlere götürmesiyle başladı.11 yaşında ilk söylediğim şarkı İbrahim Tatlıses'ten Mavi Mavi Masmavi ile birçok düğünde bulundum.

''Deli Rüzgar'' ve sonrasında ''Ne Severmişim Seni'', ''Sonbahar'', ''Cennetim Olsan'', ''Ederin Olsun'', şarkılarımla ile gerçekten çok başarılı bir çıkış yakaladım. Şimdilerde ise ''Kalbim Yaralı'' ile sevenlerimin kalplerine dokunmaya devam ediyorum.



Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Dinleyicilerimin yüreklerine dokunmayı seviyorum ve bu duygunun bana verdiği huzurla yaşıyorum. Herkesin en derininde en içinde yaşadığı ve su yüzüne çıkaramadığı duygulara tercüman olmak benim en büyük gücüm.



Ölümsüz sanatçı Murat Göğebakan’ın da daha önce seslendirdiği ve yüreğimize taht kurduğu ‘Kalbim Yaralı’ şarkısını yeniden yorumladınız. Neler söylemek istersiniz?

“Kalbim Yaralı'' benim içime yıllardır işleyen bir şarkı. Murat Göğebakan zamanında okuduğunda çok etkilenmiştim ve kalbime dokunmuştu, kendisinin hayat hikayesini ve uğradığı ihanetin onu ölüme sürüklediğini asla unutamıyorum. Böylesine içime işleyen ve beni derinden yaralayan bir hikayenin şarkısını ben de seslendirmek istedim. Bütün ruhumla ve çok hissederek okudum. Umarım siz de çok sever, şarkıyı yaşatır ölümsüzleştirirsiniz.



''Ne Severmişim Seni'' şarkınızın hayatınızda başka bir acısı ve yeri var hikayesini anlatır mısınız?

2011 yılında İzmir'de yaşayan bir bayan hayranımın Avrupa'da yaşayan nişanlısı ile arası açılıyor. Sonrasın da bu kızımız maalesef intihar ediyor ve nişanlısına bıraktığı mektupta benim şarkım ''Ne Severmişim Seni''nin sözleri yazıyor...

Bu haber basına düşmüştü ve benim önüme geldi işte o zaman dünyam yıkıldı. Ben şarkılarımı insanlar ölsün diye yapmıyorum çok acı, benimde çocuklarım var ve bu durumdan çok etkilendim, duygusal olarak yıkıldım ve müziğe bir dönem ara verdim. Arada tek bir şarkı çalışmam oldu ama toparlamam kolay olmadı.

Sonra bu durumla yüzleşmem gerektiğini düşündüm, artık hayranlarım da beni beklemekten yorulmuştu ben de geri döndüm ve sizlerleyim.



Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Müzik dünyasında kendi tırnaklarımla kazıya kazıya ve mücadele ederek yer aldım. Buralara gelmem hiç kolay olmadı tabii ki. Bu yolda en büyük destekçim Barış Engürlü ve Çağlar Gündoğdu beni asla yalnız bırakmadılar var olsunlar.



Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Sanatçı olmak kolay mesele değildir her hareketiniz bütün hayatınızın örnek teşkil etmesi gereklidir. Milletimiz sanatçıları ve sanatkarları kendilerine örnek alırlar. Ahlakıyla, konuşmasıyla baştan aşağıya her şeye dikkat ederler ve gözlerinden asla bir şey kaçmaz. Her zaman dikkat ederim sahnede de özel hayatımda da ağzımdan çıkan her kelimeyi ölçer tartarım.



Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Şarkılarım ansızın dökülür benim yüreğimden. Yeri belirsiz zamanı belirtsiz şartlara takılmadan aniden gelir ve notalarda hayat bulur şarkılarım.



Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Barış Manço gibi sanatçıları dinliyorum. Bu sanatçılar hem ülkemiz için hem de Türk müziği için büyük önem arz ediyor.



Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Ben ticaretle uğraşıyorum. Benim arka plandaki mesleğim işletmecilik. Kebap ve dönerciyim ben ve bu mesleğimi her zaman devam ettiriyorum. Müzik ise benim vazgeçilmezim.



Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Tabii ki. Benimle birlikte çalışan çok güçlü bir ekip var arkamda ve yeni sezon görüşmelerimiz de başladı en kısa zamanda sahnelerde buluşacağız.



Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir süreç bekliyor?

Gelecekteki asıl hedefim kalıcı olmak. Ardıç şarkılarını ölümsüzleştirmek en büyük isteğim bu dünyada.



Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Toz pembe. (Gülümsüyor) Maalesef pek öyle bir sektör değilmiş çok şey yaşadım çok şey gördüm.



Başarılarınız ve tarzınız ile fark yaratan bir sanatçısınız. Sizi diğer sanatçılardan farklı kılan başarınızın nedenini öğrenebilir miyiz?

En büyük başarım kalbim. Duygusallığım ve samimiyetim geçiyor benim dinleyicilerime. Alçak gönüllüyüm, Allah korkum var. Harama, helale, kul hakkına çok dikkat ederim.

Dinleyicileriniz sosyal medyada ''Ardıç''ı nasıl takip edebilirler?

@ardıcofficial instagram hesabım sürekli aktifim ve sizlerle iç içeyim. Dinleyicilerim beni buradan takip edebilirler. (Gülümsüyor)



Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Kalbinizin attığı yerdeyim, sizi çok seviyorum.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…