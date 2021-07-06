‘ARASAM DA AÇMA’ İLE DUYGULARIMIZI MÜZİKLE BİRLEŞTİRDİK

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Müzik sektörüne ‘Arasam da Açma’ adlı single giriş yaptıkları günden beri çok konuşuldular. Şarkı söylemedeki yetenekleri kadar birbirlerine olan benzerlikleriyle de dikkat çeken Gül ve Nur kardeşlerle bu hafta bir araya geldik. Ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık…

Yeni single başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ‘Arasam da Açma’ isimli single çalışmanızı müzik severlerle buluşturarak müzik dünyasına merhaba dediniz. Bu yolculuk nasıl başladı?

GÜL

Daha önce de amatör olarak arkadaşlarımızın stüdyolarına gidip şarkı kayıtları aldığımız oluyordu. Bende Nur’da lise yıllarından beri şiir yazıyoruz. Ödüllerimiz bile var. Tiyatro eğitimimiz, kısa bir dönem de olsa şan eğitimimiz ve kamera önü oyunculuk sunuculuk diksiyon eğitimlerimiz var. Nur’un bestelerine ruh üflemek için doğru zaman şu an mış.

NUR

Müzik piyasasında çok yeniyiz evet bu bizim ilk projemiz fakat sanatsal alanlar da daha önce çalışmalarımız olmuştur. Tiyatro eğitimimiz sırasında şan dersleri de almıştık. Pandemi sürecinin bize kattığı bir avantaj da oldu diyebiliriz. Kendimize daha fazla vakit ayırabildiğimiz bu süreçte daha önce yazmış olduğum bazı şiir ve güftelerimi besteye dönüştürdüm. Yakın çevreme ulaştırmış olduğum dinletilerden de olumlu dönüşler almaya başlayınca böyle birşeye adım atmaya karar verdik.

‘Arasam da Açma’yı dinlerken sanki gerçek bir hikayeyi dinliyoruz gibi hissediyoruz. Peki, sizin için özel bir anısı var mı?

GÜL

Hayır benim için yok. Nur bir arkadaşımızın yaşadığından esinlenerek yazdı.

NUR

Çok özel bir anısı yok fakat bir arkadaşım erkek arkadaşından yeni ayrılmıştı biraz üzgündü, ve sürekli olarak dayanamayıp ya mesaj gönderiyor yada arıyordu. Kendisine arama artık böyle bir sonuç alamayacaksın demiştim. O gün espiri olsun diye "Tamam son bi mesaj göndericem ona arasam da açma yazıcam" demişti. Orada birden bundan güzel şarkı olur dedim ve ortaya "Arasam da açma" şarkımız çıktı.

Güzelliğiniz ve benzerliğiniz video klibe o kadar güzel yansımış ve şarkıyla öyle uyumlu olmuş ki şarkı bittikten sonra başa sarıp tekrar tekra izliyoruz. İkiz olmanızın bu avantajının farkında olmak nasıl bir duygu?

GÜL

İkiz olmak hayatımızın her alanında bize avantaj sağladı. Her zaman dikkat çekiyordu bu durumumuz ve merak uyandırıyordu herkeste. Yanyana daha güçlüyüz.

NUR

Öncelikle çok teşekkür ederiz. İkiz olmak bence kesinlikle eşsiz bir duygu. Birlikte doğmakla kalmıyor her anlamda birbirinizi tamamlıyorsunuz. Biz Gül ile çok farklı karakterlere sahibiz mesela, ama bu bile güzel çünkü benim eksik kaldığım yönlerimi o tamamlıyor onun eksik kaldığı yönlerini ben tamamlıyormuşum gibi hissediyorum. Böylece daha başarılı olabiliyoruz.

Birbirinize olan benzerliğinizin dezavantajları var mı?

GÜL

Birimiz yanlış bir davranışda bulunduğunda bu durum ikimizide etkiliyor. Özellikle bizi yakından tanımayanlar tek kişi gibi algılıyor nedense.

NUR

Şu ana kadar hiçbir dezavantaj yaşamadık aksine avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü herzaman ikizler olarak tanındık ve dikkat çektik bence.



Dışarıdan bakıldığı zaman birbirinize çok aşırı benziyorsunuz. Peki, ruhsal olarakta bu benzerlik devam ediyor mu?

GÜL

Ortak noktalarımız çok ama karakter olarak tabii ki farklılıklarımız var. Fiziki olarak benzer olan iki kız kardeş gibi düşünülmeli.

NUR

Görüntü olarak benziyor olsak da çok farklı karakterlerimiz var onun ak dediğine ben kara diyebiliyorum. Her zaman aynı düşünmüyor ve bazen çelişebiliyoruz. Ruhsal olarak sadece aramızda güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ikiz olmakla mı yoksa birbirimizi çok iyi tanımakla mı alakalı olduğunu bilemiyorum. Çünkü Gül uzaklarda bir yerlerde mutsuz yada mutlu olduğunda bunu rahatlıkla hissedebiliyorum. Yada sadece bakışarak anlaşabiliyoruz mesela. Ve bir enteresan durum da şu, hastalandığımızda aynı anda aynı hastalıktan dolayı hastalanıyoruz mesela.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

GÜL

Şarkıları Nur yazıyor. Ben yorum yapıyorum yani şurasını şöyle yapabilirsin veya bu çok da iyi değil gibi eleştirilerim oluyor. Nur’un bu yeteneği ile gurur duyuyorum. Henüz şarkı yazma gibi bir deneyimim olmadı.

NUR

Herhangi bir ritüelim yok fakat algılarımı çok açık tutuyorum diyebilirim, birisiyle sohbet ederken bile duyduğum tek bir kelimeden yada yaşanılan olaylardan esinlenebiliyorum o anda. Hikayesi de olması gerekmiyor. Sadece tek bir kelime yada cümle yakalayıp onun ettafında geliştirebiliyorum şarkılarımı. Ortam yada coğrafi konumun bende çok da bi önemi yok. O ilham geldiğinde biraz odaklanmam yeterli oluyor.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

GÜL

Nur olmasaydı tek başıma bu işi yapmazdım. Birbirimize çok inandık.

NUR

Öncelikle Gül bana çok inandı onun inanması büyük bir etkendi tabii ki ve sonrasında da arkadaşım aynı zamanda aranjör olan Kadir Suzgun'un büyük katkısı oldu. Çünkü ilk o düzenledi ve "bence çok güzel bir şarkı bu ve bir tarzın var, bu çok güzel" diyerek bana inanması benim için büyük önem arz etti. Desteğine müteşekkirim.

Müzik hayatınızın başlancıgı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

GÜL

Nur’un dinle bak şarkı besteledim diye bana söylediği şarkıyı çok beğendim. Önce bu besteleri sat dedim. Daha sonra neden biz söylemiyoruzki dedik. Bize inanan ve hayata geçmesinde yardımcı olan herkesin başarımızdaki payı büyük. Bizi aşağı çeken insanlarla mesafeliyiz her zaman.

NUR

Müzik hayatımız aslında lise çağlarında başladı her koro da solo olarak yer alıyorduk ve organizasyonlarda her zaman şarkı söylüyorduk okul sonrasında daha çok akademik branşlarımıza eğilim gösterdik ve müziği sanırım biraz boşladık. Ama net girişimiz için pandemi süreci diyebilirim. Kendimle daha fazla vakit geçirebilme imkanım oldu ve besteler yaptım. Tepkiler de olumlu olunca neden olmasın dedik ve gül ile birlikte böyle bie projeye imza attık.

Önümüzdeki dönemde bizleri nasıl bir süreç bekliyor?

GÜL

Kendimizi aşma amacındayız. Şan ve dans derslerine başladık. Çok daha güzel besteleri var Nur’un onları da hayata geçirmek istiyoruz. Aynı zamanda bazı bestecilerden aldığımız şarkılarda var. Devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik önemli.

NUR

Zamanla bizi birçok yeni projede görebilirsiniz. Yeniliklere çok açığız bu yüzden her an bizden gelecek olan güzel süprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu illa sadece müzik dünyasıyla ilgili olacak diye bir kaide de yok buda bir ipucu olsun bizden size.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

GÜL

Bir giyim markamız var. Tasarımları bize ait. Doktorların çalıştığı bir kliniğimiz var. Şimdi bir de müzik sektöründeyiz. İlk konserimizin tarihi de belirlendi. Aynı zamanda aileme de vakit ayırmak benim için çok önemli. Şu sıralar hepsine yetişebiliyor olmak beni şaşırtıyor.

NUR

Çok fazla yeteneğe sahipmişim aslında bu beni her zaman şaşırtıyor. Beste yapabildiğimi bu yaşımda farkettim mesela, bazen ilahi bir gücün benim için hayatımın her döneminde sırasını bekleyen planları olduğunu düşünmüyor değilim.

Peki, Nur ve Gül kardeşler en çok kimleri dinliyor?

GÜL VE NUR

Biz İmany çok dinleriz. Sesi bizi inanılmaz dinlendiriyor. Seviyoruz. Gülşen’in şarkılarını da inanılmaz beğeniyor ve dinliyoruz.

Günümüzde sosyal medya vazgeçilmez bir hal aldı. Peki, sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Günde kaç saatini sosyal medyaya ayırıyorsun?

GÜL

Sosyal medya benim hayatımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Estetik yolculuğu adında bir sayfam var, estetik danışmanlığı yapıyorum ve oradan insanların hayatına dokunabiliyorum. Ücretsiz olarak ameliyatlarını yaptırdığım takipçilerim var. Beni karşılıksız, beklentisiz seven ve güvenen insanlar var. Onlarla birebir ilişki kurabiliyorum. Günde en az 3-4 saatimi ayırıyorum.

NUR

Akademik olarak başarılı olmak istiyorsak, (ne ile ilgilendiğimizin hiç önemi yok) kesinlikle sosyal medyayı iyi kullanmak ve yönetmek önemli bence. Sosyal medya sayesinde müzik anlamında da sesinizi daha büyük kitlelere duyurabiliyorsunuz. İstesekte istemesekte biz de işimiz gereği gün içerisinde zamanımızın büyük bir kısmını sosyal medya platformlarında harcıyoruz tabii ki.

Hayranlarınızla aranızda nasıl bir iletişim var?

GÜL

Ben ulaşılabilirim. Elimden geldiğince sosyal medyadan yazılanları yanıtlıyorum. Benim için iyi kötü herkesin düşüncesi çok önemli. Sosyal medyadan iletişim halindeyim. Pandemi öncesi aktivitelerde düzenleyip görüşüyorduk.

NUR

Her zaman olduğumuz gibiydik bunda değişen hiçbir şey olmadı. sevenlerimizle de bize ulaştıkları süre zarfında ve zamanımız olduğu sürece her zaman samimi bir diyalog içerisindeyiz.

Kimsenin bilmediği gizli bir özelliğiniz var mı?

GÜL

Ritüellerim var. Mesela kıyafetleri giyerken önce sağ kol veya sağ bacaktan giyerim. Ya da ayakkabımı sağ ayağıma giyerim önce. Eğer böyle yaparsam o günün daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Bu çok da iyi birşey değil. Bir takıntı. (Özellik derken hobi yetenek vs. gİBİ bir şeyden bahsediliyorsa iyi resim yapıyorum, plastik makyaj yapıyorum ama bunu ailem dışında kimse bilmez.)

NUR

Hayır yok. (Gülümsüyor)

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

GÜL

Ben yağlı boya ve karkalem çalışmaları yapıyorum. Tiyatro eğitimim var. Senaryo yazıyorum. Dans ve şan dersleri alıyoruz. Estetik de bana göre bir sanat ve insanları doğru estetik konusunda da yönlendiriyorum. Yani bana benim neye ihtiyacım var sorusu ile geliyorlar ve bu konuda yönlendirme yapıyorum.

NUR

Piyano, dans ve şan dersi alıyorum, tiyatro,kamera önü oyunculuk sunuculuk eğitimimiz var. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptım. Bestelerimin çoğunu da yazmış olduğum şiirlerden esinlenerek ortaya çıkardım.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

GÜL

Hepsi çok değeri ve hayallerimizin hayata geçmesinde önemli rolleri var. Sevgilerimi gönderiyorum.

NUR

Bu piyasada daha çok yeniyiz bu bizim ilk single çalışmamız ama çok daha güzel projelerimiz var ve devamı gelecek, biz herşeyi severek yapıyoruz umarım bu sevginin ve emeğin karşılığını sevenlerimizin desteği sayesinde alırız. Enerjimizi onlara yansıtabiliyorsak ne mutlu bize herkese sevgilerimizi iletiyoruz.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…