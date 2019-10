ANT MEDİA DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARİF ANTLI

ASLI MERCAN SARI

Arif Bey dedim; muazzam bir girişimci ruhunuz var bunu ben biliyorum ve ilgiyle takipteyim sizi. Başarmak için nasıl yollardan geçtiniz? Bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Sayın Aslı Hanım; işini severek ve hakkını vererek yapan, çevresinde çok sevilen ve örnek alınan bir meslektaşımdan bunca güzel övgü dolu sözler duymak beni gururlandırdı. O zaman size teşekkür ederek başlayalım. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sıkıntılı zamanlarımız oluyor bu işe menajerlik ve organizatörlükten geldiğim için, tecrübelerim olduğu için hemen pes etmiyorum. Her zaman inanmayı seçtim, inanınca başarıyorsunuz. Yola çıktığım insanlar aynı yolu benimle birlikte yürümeye devam ettikleri için başardım. Duanın gücüne inandığım için başardım… Dergiye ilk başladığım zaman öncelikle ailem sonrasında birbirinden değerli radyo programcısı dostlarımız, sanatçı arkadaşlarımız maddi ve manevi olarak yanımda olan iş adamı dostlarım ve ağabeylerim belediye başkanlarımız ve onların çok değerli basın danışmanları kısacası beni seven ve yanımda ilk günden bugüne kadar duran herkes bana destek oldu ifadelerini kullanan Ant Media dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı ile dolu dolu röportajımız sizlerle.

Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz kimdir Arif Antlı?

Elazığ Karakoçan doğumluyum. Aslen Bingöl Adaklı’lıyız, annem de Malatyalı olduğu için Elazığ, Bingöl ve Malatya kültürüne aynı anda sahibim. 7çocuklu bir ailenin sondan üçüncü çocuğuyum. İlk okul orta okul ve liseyi Elazığ Karakoçan ilçesinde okudum, rahmetli babam uzun yıllar zabıta komiserliği görevi yaptığı Karakoçan belediyesinden emekli olunca bu sefer bizler için doğduğun yer değil doyduğun yer sözü devreye girdi. 2000 yılında İstanbul’a taşındık. Birkaç yıl İstanbul da çalıştıktan sonra üniversite sınavlarına girip Eskişehir Anadolu üniversitesine açık öğretimden devam ettim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Doğa ile iç içe olmayı gezmeyi yeni yerler keşfetmeyi yemek yapmayı ve balık tutmayı çok severim.

Kurmuş olduğunuz dergiden bahsedelim mi Arif Bey? Nasıl karar verdiniz? Bu süreç nasıl işledi?

2008 yılında askerden geldikten sonra Elazığ’da organizatör arkadaşım Boran Melih Uğraş beni arayıp “Senin medya sektöründe dostların var neden bu işin ticaretine girmiyorsun?” diyerek beni teşvik etmişti ve daha sonrasında THM sanatçısı Hasan Kaya ile menajerlik anlamında başladık bu süreç çok hızlı bir şekilde devam etti ve daha sonrasında birçok sanatçıya menajerlik yapmaya başladım ve sonrasında sanatçılarımızın reklam ve pr işlerini de kendim bir dergi kurup onları dergimde tanıtmaya karar verdim o zamanlar kısa bir sürede tanıştığım ve benim için çok değerli olan gazeteci Ferhat Canbey’in bilgi ve birikiminden de faydalanıp kolları sıvadım dergimin ilk sayısında kendi gibi yüreği güzel olan sanatçı arkadaşım ablam Dilek Şimşek ile ayın konuğu olarak röportaj yapmaya başladım. Heyecanım ve sevincim bununla birlikte bitmiyordu çünkü beni okutan bize hayatı öğreten edebiyat öğretmenim Gürhan Gürses’de dergimde köşe yazıları ile her sayıda yanımda olacaktı olmazsa olmazlarımdan Radyo programcısı kardeşten ötem Dilek Ağacı ile de ilk radyo programcısı röportajını yaptık. Sonrasında çok iyi tepkiler gelmeye başlayınca TV camiasında ve medya sektöründe çok başarılı olan Ceylan Kartalsuna arkadaşım, radyo programcısı ve oyuncu Can Batmaz yine radyo programcısı ve bizim kara kuzumuz Özlem Sahra Akpınar, sanat camiasının tanınmış menajerlerinden Erdi Ustaoğlu ve daha birçok gizli kahramanlarımızın desteği ile her sayı bir öncekinden daha özenli çıkmaya başladı.

Bu konuda en çok desteği kimlerden aldınız?

Dergiye ilk başladığım zaman öncelikle ailem sonrasında birbirinden değerli radyo programcısı dostlarımız, sanatçı arkadaşlarımız maddi ve manevi olarak yanımda olan iş adamı dostlarım ve ağabeylerim belediye başkanlarımız ve onların çok değerli basın danışmanları kısacası beni seven ve yanımda ilk günden bugüne kadar duran herkes.

Konuklarınızı seçerken belirli kıstaslarınız var mı? Dergi röportaj için seçtiğiniz konuklar ve reklamlar ne tür meziyetlere ve içeriğe sahip olmalı?

PARA BİZİM İÇİN BİR ARAÇ, AMAÇ DEĞİL!

Tabii ki öncelikle seçmiş olduğumuz sanatçılar günlük ve aile yaşantıları ile topluma örnek olan sanatçılar. Dergi bir ekip çalışması ile ortaya çıktığı için ekip olarak toplanıp belirli isimler üzerinde çalışıyoruz ve sonrasında almış olduğumuz ortak karar ile ayın konuğunu belirliyoruz. Dünden bugüne almış olduğumuz reklamlar tamamen dost bağımızın olduğu firmalar ve kuruluşlardır. Prensip gereği aynı bölgede aynı işi yapan ikinci bir firmayı dergimize almıyoruz. Reklam konusunda çok seçiciyiz, halkı yanlış yönlendirecek ürünler ve firmaları kesinlikle kabul etmiyoruz para bizim için bir araç, amaç değil! Dergilerimiz daha fazla kitleye ve okuyucuya ulaşsın diye ve aynı zamanda okuma kültürünü korumak adına yurt içi ve yurtdışına ücretsiz dağıtılıyor.

Hitap ettiğiniz hedef kitle kimlerdir?

“BİR GÜN HERKES ANT MEDİA DERGİSİ OKUYACAK!”

“Bir gün herkes Ant Media dergisi okuyacak!” diye yola çıktık, okuma yazma bilen herkes diyelim.

Muazzam bir girişimci ruhunuz var bunu ben biliyorum ve ilgiyle takipteyim sizi. Başarmak için nasıl yollardan geçtiniz? Bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

İşini severek ve hakkını vererek yapan, çevresinde çok sevilen ve örnek alınan bir meslektaşımdan bunca güzel övgü dolu sözler duymak beni gururlandırdı. O zaman size teşekkür ederek başlayalım. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sıkıntılı zamanlarımız oluyor bu işe menajerlik ve organizatörlükten geldiğim için, tecrübelerim olduğu için hemen pes etmiyorum. Her zaman inanmayı seçtim, inanınca başarıyorsunuz. Yola çıktığım insanlar aynı yolu benimle birlikte yürümeye devam ettikleri için başardım. Duanın gücüne inandığım için başardım…

İleriye dönük kariyer hedefleriniz nelerdir?

Aslında en büyük hedefime çok genç yaşlarda ulaştım, insanlar tarafından sevilip ve itibar görmek onlara faydalı olabilmek, ileride de aynı bu şekilde devam etmek. Dijital medyanın hızla yükselişe geçtiği bu yıllarda ve gelecek yıllarda inşallah imkânlar dâhilinde dergimizi yazılı olarak yayımlamak ve sektörümde yurt içi ve yurt dışında başarılı işler yaparak anılmak.

İlerinin en büyük ışığı sevgili gençlere nasıl destek ve yanlarında olduğunuzu biliyorum. Ve birbirinden şahane ödülleriniz var tebrik ediyorum. Biraz bahsedebilir misiniz yeni jenerasyon gençlik sizin için umut vadediyor mu?

Çok teşekkür ederim. Gelecek vaad eden ve yarını yönetecek gençlerin ellerinden aldığımız ödüller bizim için kelimelerle anlatılmaz mutlulukları ifade ediyor ve sürekli farkındalık yaratmak adına projeler üreten gençlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunlar içerisinde örnek vermek gerekirse birbirinden değerli üniversite öğrencilerinden oluşan Altın 61 departmanı ve onun gibi nice ekipler.

Benim pişman olmuşluğum çoktur diyerek başlayayım soruya. Arif Bey Röportaj yaptıktan sonra hiç pişman olduğunuz sanatçı var mı? Varsa isim vermeden bahsedebilir misiniz?

Bugüne kadar olmadı umarım bugünden sonra da olmaz.

Saygınlık başka ve hem saygı duyulup şöhreti hazmedebilmek çok farklı kişisel meziyetler. Radyo camiasında etkin rolünüz mevcut. Değerli dostlarınız ve halk sizi çok seviyor. Mütevazı olmadan bu soruma cevap verebilirsiniz. Şöhret delisi olmadan saygınlık meziyetinizi nasıl koruyabildiniz?

EKTİKLERİMİ BİÇİYORUM

Medya sektöründe geride bırakmış olduğum 11 yılın bana kazandırdığı en büyük servetin adıdır “Radyo Programcıları”… Çocukken ilçemizde kurulan ilk yerel radyoda en büyük ağabeyim olan Ahmet’in radyo programı yapmasıyla birlikte radyo aşkım başladı ve yıllar sonra İstanbul’a geldiğim ilk zamanlarda bir radyo açtım ve orda bana yeniden radyoyu sevdiren adamın sesiyle karşılaştım. O kişinin adı ‘‘ Gezegen Mehmet’’. Radyo ile beraber daha birçok kişiyi sevdirdi daha sonrasında bugün yanımda olan isimlerini yazarak bitiremeyeceğim onlarca radyo programcısı dostlarım onlar benim iyi ki varlarım. Kalbinde şöhret sevgisi olanın, doğruyu bulması çok zordur derler, ben her zaman doğrunun yanında oldum sevdim, sevildim, saygı gösterdim, saygı duyuldum. Ektiklerimi biçiyorum.

Türkiye’de genelde Kültür, Sanat, Edebiyat dergilerine aşinayız. Ama sizinki çok başka ve kıymetli bir içeriğe sahip "dolu dolu" ifadesini tam anlamıyla karşılıyor. Bu çok yönlü derginizin ustaları çırakları kimler?

Tabi ki birbirinden değerli ustalar var:

Ceylan Kartalsuna, Can Batmaz, Özlem Sahra Akpınar, Erdi Ustaoğlu, Gürhan Gürses, Melike Kırtay, Enis Ak, Hacı Antlı, Av. Kübra Yücel. Dağıtım ekibimiz ve gücümüze güç katan onlarca radyo programcısı dostlarımız var. Tabi ki bir tek çırak var oda benim ömrüm yettikçe küçük büyük demeden herkesten bir şeyler kapmak için çalışacağım.

Dergi yayınlatmak zor mudur? Süreçlerini merak eden okuyucularımız vardır Arif Bey?

Günümüz şartları ile dergicilik çok zor bir noktaya geldi. Maliyetler yüksek, ücretsiz dağıtım yapıyoruz. Tamamen dijital çağa geçildiğinden dolayı onlarca dergi maalesef artık sadece dijitalde yayınlanıyor.

Son zamanlarda bitmek bilmeyen kadın cinayetleri ve çocuk istismarı hakkında düşüncelerinizi kısaca alabilir miyim?

Her şey eğitim ve aileden başlar, çocuklarınız sizin söylediklerinizi değil yaşadıklarınızı ve yaptıklarınızı yaparlar. Onun için çocuklarınıza öncelikle kadınların insan, erkeklerin ise insanoğlu olduğunu anlatıp ne kadar değerli olduklarını, hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını ve son zamanlarda yayımlanan bazı dizilerden ve sosyal medyayı iyi kullandıklarından emin olmamız lazım. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarları ile ilgili yeni kanunlar çıkartılıyor umarım caydırıcı şeyler olur.

Son olarak okuyucularımız için kısaca söylemek isteğiniz nelerdir? Size nerelerden ulaşabilirler?

Öncelikle şahsım ve ekip arkadaşlarım adına sizin gibi değerli bir meslektaşımızın bizleri kendi okuyucularıyla buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Genelde röportajı yapan soruları soran kişi ben olurdum ama bu sefer sorulara cevap veren ben oldum, en kısa zamanda böyle başarılı hem iş kadını hem anne ve hem de gazeteci olan siz değerli meslektaşımızı da bizim dergimizin okuyucularıyla tanıştırmaktan mutluluk duyarız.

Röportaj; Aslı M. Sarı