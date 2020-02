Ankara Kent Konseyi çalışıyor

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Bugünkü konumunuza gelene kadar nasıl mücadeleler verdiniz, biraz yolculuğunuzu anlatır mısınız?

“Mücadele” sözcüğünü kullanarak soruyu sormuşsunuz teşekkür ederim. Ben bu sözcüğü her duyduğumda “Milli Mücadele” aklıma geliyor. Bu topraklarda yaşanmış, gelmiş geçmiş en büyük mücadele Milli Mücadele’dir ki o mücadeleyi verenler sayesinde biz bugün kendi dünyalarımızda bir şeyler için çaba harcayabiliyoruz. Onların mücadelesinin yanında bizimki ancak çaba seviyesinde kalır. Bugünkü konum için de şunu söylemek istiyorum, gerek Ankara Ticaret Odası’nda gerekse Kent Konseyi’nde üstlendiğimiz görevler, herhangi bir bedel karşılında üstlenilmiş görevler değil. Her iki kuruluşta da seçmen konumunda oy veren insanların (Ankara Ticaret Odası’nda bu kişiler tüccarlardır) teveccühüyle onlar adına sorumluluk alma ve onları temsil görevleridir. Burada bizim Ankaralılar için Ankaralı tüccarlar için onların gözü, kulağı, sesi, temsilcisi olma gayretimizin etkisi kadar onların da söz hakkı ve kanaati söz konusudur. Her iki kuruluşta da çabamız Ankaramızı ileriye taşımaktır. Koltukların geçici olduğunu bilen insanlar olarak Başkent Ankara’nın dünya Başkentleri arasındaki konumunu yükseltmek en temel çabamızdır.

Hem ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı hem de Ankara Kent Konseyi Başkanısınız. Ticari, kültürel her anlamda Ankara için yoğun çalışmalar yapıyorsunuz, anlatır mısınız?

Öncelikle ifade edeyim ki ben bir Ankaralıyım. Evet Ankara’da doğmamış olabilirim ama bu şehirde yaşıyorum ve bu şehirde evime ekmek götürüyorum. Dolayısıyla bu şehrin kültürden sanata, ticaretten sanayiye kadar her alanda gelişmesi beni de tüm Ankara’da doğanlar kadar ilgilendiriyor.

Hal böyle olunca Ankara’yı, Ankara ekonomisini geliştirmeye yönelik tüm çalışmalarla yakından ilgiliyim.

Ankara Ticaret Odası’nda yönetime geldiğimiz günden itibaren üzerinde en çok çalıştığımız konu Başkent’ten yurt dışına direkt uçuşların başlatılmasıydı. Girişimlerimizle Ankara’dan 34 noktaya doğrudan uçuşun başlatılmasını sağladık. Böylece tüccarımızın ihracat yapabilmesinin önündeki en büyük engellerden birisi kalkmış oldu.

Ankara Ticaret Odası olarak sektörlerimizin sorun ve taleplerini, her biri ayrı sektörü temsil eden 67 meslek komitemiz aracılığıyla takip ediyoruz. Sektörlerimizin sorunlarını ilgili mercilere ileterek, konunun takipçisi oluyoruz. Bu sayede birçok sektörümüzün sorunlarının çözümünde etkin rol oynadık.

Ankara Ticaret Odası olarak “düğüm çözülüyor” temasıyla dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ile iş dünyamızda ve gençlerimizde markalaşma konusunda bilinç oluşturarak şehrimizden küresele taşınacak markaların çıkmasını sağlamayı ve şehrimizi tanıtmayı amaçladık.

İkinci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ni düzenledik. Zirve, coğrafi işaret konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli bir organizasyon oldu. Zirve, üreticilere yeni iş kapıları da açtı. Coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla sergide stant açan üreticiler ile perakende zincirlerin satın alma yöneticileri ile yabancı heyetler, bir araya geldi.

Ankara’nın EN’leri Ödül Töreni’ni gerçekleştirdik. Ödedikleri vergi, gerçekleştirdikleri ihracat, sağladıkları istihdamın yanı sıra çalışmalarıyla Ankara ve ülke ekonomisine değer katan kişi ve kurumlara çeşitli kategorilerde ödüller takdim ettik.

“Başkent’e Bir Gün Yetmez” temalı bir Ankara gezisi organize ettik ve Ankara’nın keşfedilmeyi bekleyen, ya da yeterince tanıtılamamış yerlerini bir günde gezmeye çalıştık. Gördük ki Ankara’yı gezmeye bir gün gerçekten de yetmiyor. Ankara’nın tanıtılmaya gereksinimi olan çok fazla hazinesi var.

Burada sıralasam sayfalar dolusu etkinlik ve organizasyona imza atmış olduğumuzu görürsünüz ancak özetle 2020 yılında yine, üyelerimizin mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeye ve rekabet güçlerini artırmaya yardımcı olacak aktiviteleri ve organizasyonları sürdüreceğimizi söyleyebilirim. Sektörel gelişimi destekleme ve Başkent Ankara’nın ihracatını artırma çalışmalarına hız vereceğiz.

Sosyal sorumluluk projelerine de çok duyarlısınız, sanata sanatçıya... Yakın zaman önce de Çalıkuşu platformumuz ile yine muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdiniz, Türk Medeni Kanunun 94. Yılını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde, bu konulara duyarlı, STK’lara destek olan Sayın Mansur Yavaş’ın da katılımıyla gerçekleştirdiniz, anlatır mısınız?

“Türk Medeni Kanunu’nun Kabulünün 94. Yılında Kadın ve Çocuk” konulu panelimiz çok verimli geçti. Türk toplumlarında aile en önemli sosyal birlik olduğundan, ailenin temelini teşkil eden kadın ve gelecek nesillerin devamlılığını sağlayan çocuk konusu çok önemli. Ancak kadın ve çocuk istismarı konusu da son günlerde gündemi meşgul ediyor ve maalesef engel olamadığımız sonuçlarla karşılaşıyoruz. Panelde yaptığım konuşmada da istismar konusuna vurgu yaparak, farkındalık geliştirmemiz gerektiğine değindim. Kadın olmadan erkek de yoktur. Erkek ve kadın yoksa çocuk da yoktur. Birbirimizi koruyup kollamamız, istismara asla geçit vermememiz gerekiyor.

Ankara Kent Konseyi’nin 3. Olağan Genel Kurulu bu ayın sonuna doğru gerçekleştireceksiniz, planlarınız hedefleriniz neler?

Ankara Kent Konseyi olarak neredeyse 1 yılı geride bıraktık. 2020’nin ilk Genel Kurulu’nda mevcuttaki yapının üstüne, el ele vererek bir tuğla daha birlikte koyacağız. Ankara için ortak aklı ortaya koyabilmek için 20 olan çalışma grubu ve meclis sayısını artırmayı istiyoruz. Hayatın her alanı için proje üreten yeni çalışma grupları oluşturmayı planlıyoruz. Şeffaf ve kucaklayıcı bir vizyonla harekete geçeceğimiz kurulda kalkınma, yerel demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk, şeffaflık, etkinlik, hesap verebilirlik gibi kavramların uygulanmasıyla bu kentin gelişimine, önceliklerine, problemlerine dair etkin bir çözümler geliştireceğiz. Bu kentte aynı masada hiç oturmamış kesimleri aynı masada toplamanın konforunu yaşıyoruz. Çünkü tüm görüşlerin aynı masa etrafında yer almasıyla kısa sürede ortaya böyle büyük bir sinerji çıkarmak konfordan başka türlü tarif edilemez. Politik önyargılardan uzak kentin ortak aklının yeni projeler oluşturmasını koordine edeceğiz. Bu ortak aklın fikrine açık olduğunu ilan eden belediye başkanımız var. Sayın Mansur Yavaş’ın bu yaklaşımını çok değerli buluyorum ve bu yaklaşıma olan güvenden dolayı Ankara Kent Konseyi paydaşları hiçbir ücret almadan Ankara için çalışıyor.

Karadenizli olarak Ankara sizin için ne ifade ediyor?

Vatanımızın her karış toprağı bizim içi çok kıymetli ve vazgeçilmez. Ankara ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emaneti ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir. Bu şehrin stratejik konumu ve ulaşım imkânları Kurtuluş Savaşı’nda çok kilit rol oynamıştır. Ankara aynı zamanda bir Ahilik şehridir. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Ahiliğin, maddi manevi şehre çok fazla katkısı olmuştur. Anadolu medeniyetlerinden günümüze kadar tarihi ve kültürel belleğimize dair birçok eserle taçlanmış bu şehir bütün ülke için çok kıymetli. Biz de bu kıymetin farkında olup onu gelecek nesillere nasıl daha iyi taşıyabiliriz düşüncesini kendimize dert ediniyoruz ve bunun için çalışmalar yürütüyoruz. Bu açıdan Ankara şehri sadece benim için değil tüm ülke için büyük ve yeri doldurulamaz bir anlama sahip.

Yoğun iş temposunda, hobilerinize, ailenize, özel hayatınıza rahatlıkla zaman ayırabiliyor musunuz? Neler yaparsınız?

3 tane oğlum var. Çok hızlı büyüyorlar onların büyümelerine şahit olmak çok yüce bir his. Genellikle onların istediği ve sevdiği aktiviteleri beraber yapmaya çalışıyorum. Vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum. Yoğun iş temposunda aileme, sevdiklerime ve kendime vakit ayırmak zaman zaman zorlayıcı olsa da çalışma aşkı beni motive ediyor. Bir şekilde aileme ve işlerime vakit ayırabiliyorum.

Cennet vatanımız Türkiye’mizin menfaati için gerçekleştirmek istediğiniz en büyük projeniz hedefiniz nedir?

Başkenti geliştirecek her plan ve eyleme destekte bulunmak sivil toplum kuruluşları ve kamu yararına çalışanlar olarak görevimiz. Başkent sevdalısı, tek derdi Ankara olan isimlerle ortak akıl oluşturarak Ankara’nın içerisinde mutlu insanların yaşadığı bir kent haline gelmesini arzu ediyorum. Farklı ses ve renklerin bir arada, uyum içerisinde kentin menfaati için çalıştığı, sürdürülebilir kalkınmanın planlandığı, tüm kenti kucaklayacak çözümlerin üretildiği bir kentte yaşamak her şeyden önce bir Ankaralı olarak en büyük hayalim.

Ankaralılara ve tüm vatandaşlarımıza ne iletmek istersiniz?

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te belirlenen hedeflere ulaşmak ve Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içinde olacağız.

29 Şubat’ta gerçekleşecek olan Ankara Kent Konseyi’nin 3. Olağan Genel Kurul davetidir