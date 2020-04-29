Anıl Nural, Korona Günlerinde İlaç Gibi Bir Şarkıyla Geldi 

Pop müziğin son zamanlarda çıkan ilgi çekici isimlerinden biri olan Anıl Nural'ın, SMM etiketiyle yayınladığı yeni şarkısı ‘’Güneş Doğmasın’’ büyük ilgi görmeye başladı. Daha önceleri “Bercestem” ve "Gel Hadi" şarkıları ile tanıdığımız Anıl ile maalesef ki evde kaldığımız şu günlerde bir araya gelemeden sizlere bu röportajımızı sunuyoruz. Dileriz bu günler biran önce geçer bizlerde o güzel enerjileriyle sanatçılarımızın yanından sizlere sesleniriz. Anıl Nural söyleşimiz sizlerle…

Merhaba Anıl nasılsın?

Merhabalar, özellikle tüm dünyanın kendini kapattığı şu zamanlarda iyi olabilmek çok önemli gercekten ama iyiyim güzel enerji verip almaya çalışıyorum…

Evet, seninde dediğin gibi sadece ülkece değil dünyaca etkilendiğimiz bir durumun içerisindeyiz. Her geçen gün artan vaka sayıları hepimizi oldukça üzüyor. Sen nasıl izole oluyorsun?

Kesinlikle üzülmemek elde değil. Ben daha ilk vaka sayıları açıklanmadan karantinaya girdim. Çünkü yurtdışından gelen gideni çok olan önemli bir Metropol İstanbul. Direk marketten ihtiyacımız kadarını alıp izole ettik kendimizi. Olabildiğince az dışarı çıkıyoruz. Belki 10 günde bir kez. Sürekli üretiyorum evdeki zamanı fırsata çevirip elimden geldiğince çok çalışıyorum. Fiziksel sağlığın yanı sıra psikolojik olarak da ne kadar az yıpranırsak bu süreç bittikten sonra o kadar verimli devam ederiz hayatımıza diye düşünüyorum.

Hepimize bu kötü günlerde iyi gelecek bir şarkı hazırladın. Buna da; "moral amaçlı bir şarkı çıkarttım" dedin. Özellikle psikolojik açıdan müziğe ihtiyacımız olan bu dönemde dinleyicilere böyle güzel süprizler yapmak büyük destek olmalı öyle değil mi?

Bu tarz zamanlarda kriz yönetimine önem veririm. Ne kadar az panik ve stres o kadar güzel geçen günler. Gerçekten müziğin insan psikolojisinde çok etkili bir rolü olduğunu düşünüyorum ve bu zamanlarda biraz olsun müziğimi dinleyen birilerine iyi gelmek, onların evdeki karantinalarına, kahvelerine eslik etmek ya da hastanede yatan şifa bekleyen insanlarımızın belki bir şarkımızı dinleyip kendilerini iyi hissetmesini sağlamak, benim için en büyük mutluluk…

Bir çok ünlü sosyal medyanın güzelliğiyle dinleyicilerine evden mini konserler veriyor. Sende sevenlerin için bu tarz yayınlar yapıyor musun?

Tabii ki, dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz ile sürekli etkileşim halinde olmaya çalışıyorum. Şarkılar söyleyip, muhabbetler ettiğimiz yayınlar oluyor ve olacak. 'Güneş Doğmasın' yayınladığında hemen 2 gün sonra çok saygı duyduğum isim Özgür Aras‘ın canlı yayınında söyledim. Büyük onur duydum. Şarkımı beğenmesi, dinlerken dalıp gitmesi benim için önemli. Ondan sonra da ara ara yayınlar yaptık Sıla ile birlikte ve devam edeceğiz düzenli olarak.

Peki, gelelim taptaze şarkına, ne güzel bir şarkı geldi öyle umut dolu… 'Güneş Doğmasın'dan kısaca bahseder misin, var mı bir hikayesi?

Şarkının adı 'Güneş Doğmasın' ama ben yakın zamanda güzel ve güneşli günlerin tekrar geleceğine inanıyorum. Bir tutkuyu, kavuşamamayı anlatıyor şarkı o yüzden biraz karanlık ve karamsar gelebilir isim olarak. “Gitme ne olur gitme” diye başlıyor. Hikaye olarak aslında amacım bu şarkıyı dinleyen herkesin kafasında kendi hikayesini oluşturması. Kimi annesini özlüyor ayrı şehirlerde kimi eşini çocuğunu özlüyor, karantina ve ulaşımın kapalı olması nedeniyle yurtdışında kalmış.Kimi de bir yakınını kaybetmiş ve ona duyduğu özlem ile kafasındaki hikayeyi oluştursun istiyorum bu şarkıyı dinleyerek. O kadar çok hasret kaldık ki bu dönemde bazı duygulara; eminim herkesin hayatında “sen iste güneş doğmasın bu şehre” diyeceği birileri vardır. Beste aşaması da bundan 7-8 ay öncesine dayanıyor. Sıla yine mükemmel sözler yazdı ben de 3 gün başında sabahladım. Bestesini ara sololarını aranje planlamasını yaptım ortaya gerçekten içimize sinen güzel bir müzik çıkınca da hemen kayıtlara başladık.

Kimlerin emeği var şarkıda?

*Şarkıda bir sürü güzel insanın emeği var. Önce tabii ki bu zorlu süreçte evden çalışan Sony Music Türkiye ailesi. Çok profesyonel ve işini severek yapan mükemmel bir ekip. Emekleri sonsuz, iyi ki varlar. Sözleri yazan canım Sıla Özlem Önemli, teknik kısımda Londra’daki kuzenim Çağlar Nural ve kayıt aşamasında Gündüzcan Cetinkaya’nın yanı sıra Sergen Taşdemir şarkıya parmaklarıyla ruh verdi sağolsun. Mix ve Mastering aşamasında Kıvılcım Konca ve Babajım istanbul‘dan saygıdeğer maestro Pieter Snapper şarkıyı bambaşka bir boyuta taşıdılar…

Şarkının sözleri oldukça etkileyici o yüzden sormak istiyorum. Kimler için deriz "sen iste güneş doğmasın bu şehre diye?" Ne kadar değerlidir o kimseler bizim için?

Benim için aile kavramı çok önemli, çocukluktan beri tek ailem destekçim canim Annem, Sıla’nın ailesi ve dostlarımdır. Ben hepsi için siz isteyin yeter ki güneş doğmasın derim özel hayatımdaki değer verdiğim herkes için düşünmeden canımı veririm. Yakından tanıyanlar bilir..Herkes için mutlaka “Sen iste güneş doğmasın” diyebileceği birileri mutlaka var.. İnsanız, seviyoruz, hissediyoruz...

"Kızım Olursa Adını Bercestem Koymak İsterim"

Akustik teklisi “Bercestem” ile doğal bir klip şeklinde karşımıza çıkan genç şarkıcı bu şarkısı hakkında; "Berceste, Farsça kökenli seçkin, özel, eşi benzeri olmayan, naif anlamına gelir. İlk bu kelimeyle karşılaştığımızda Sıla ‘nın yazdığı güzel sözleri olan ve melodisi de tatlı olan şarkıya ekleme kararı aldık. O kadar çok sevdim ki Bercestem kelimesini yarın bir kızım olursa adını koymak bile isterim. Şu anda en iyi listeye giren ve Spotify ‘da dinlenen şarkımız aynı zamanda" dedi.

Seni tanımamızı sağlayan bir şarkı diyebilir miyiz, 'Bercestem' için?

Kesinlikle gönül rahatlığıyla her şarkım benim için çok özeldir ama Bercestem’in yeri hepsinden ayrı. Armonisine kendimi çok yakın hissettiğim, kişiliğimi yansıtan bir şarkı belki de…

Geçtiğimiz ağustosta 'Gel Hadi' şarkınla bizlerdeydin. Şarkının geri dönüşleri nasıldı?

Gel Hadi’nin arkasında çok büyük, kalabalık bir ekip var. Hem şimdiye kadar kayıt aşamasında en çok canlı enstrüman kullandığım tek şarkı. Hem de Didim’deki antik Apollon Tapınağı’nda tarih boyunca şimdiye kadarki çekilmiş ilk pop müzik klibi. Gel Hadi’yi bu kadar kalabalık yapmamın bir amacı vardı. Aranje ve armoni aşamasında sektördeki insanlara yapabildiklerimi göstermek istedim. O yüzden ud uzerine klarnet, ardından pop müziğe dönüp trompet saksafonlarla ortalığı karıştırmak istedim biraz. Tabii harika müzik insanlarından çok önemli ve güzel geri dönüşler aldım. Mesela bu şarkı yayınlandıktan sonra Fahir Atakoğlu gibi önemli isimler ve yurtdışından bazı aranjörler beni sosyal medyadan takibe aldı. Çok önemli isimlere danışma, müzik fikirleri almak gibi şanslarım oldu. Sözler yine Sıla Özlem Önemli...

"Sıla ve Benim İçin Yeri Ayrı Bir Şarkı"

Nişanlısı güzel oyuncu Sıla Özlem Önemli ile lk şarkıları Senden Bir İz şarkısı ile dikkatleri çeken Anıl; "İlk canımız olan 'Senden Bir İz’e çok emek verdik. Sıla hem kayıt aşamasında hem de klip çekimlerinde haftanın 6 günü dizi setindeydi. Nasıl bir koşuşturma, yoğunluk yaşadığımızı hala unutamıyorum. Görüntü yönetmenleri Özge ve Erman Gurkale ile belki 10 kere ve uzun süren toplantılar, mekan ayarlamaları yaptık. Bir yandan kayıt aşaması, Ufuk Bulut’un stüdyosunda telaş ve konsantre içindeydik …Yönetmenimiz Selviye Fidan Belçika ‘dan gelir gelmez hızlıca başladık sanırım 5 Mart’tı tarih. Klibin çekildiği villa şehre biraz uzak olduğu için benim tekli çekimlerimden sonra hemen gardan Sıla’yı karşılayıp devam ediyorduk. Saatlerce sette mahvolmuş yorgunluktan, rol icabı ağlamaktan... O tempoda bile bu kadar huzurlu, tatlı ve dinlendirici tınılar katarak parçayı üst seviyelere taşıdı. Herkes işinde profesyonel olduğu için çok şükür her şey istediğimiz gibi gitti. 'Senden Bir İz’de emeği geçen bütün herkes harika iş çıkardı, bu yüzden de ortaya çıkan bebek sevildi. Herkes kalbini koydu ortaya…" şeklinde ifade etti.

Sıla demişken bu güzel sevginizin bir ömür sürmesini dilerim çok yakışıyorsunuz. 'Beni Bırakma' dizisindeki başarısı ile gündeme gelmişti. Yeni projelerde kendisini görecek miyiz?

Güzel sözleriniz ve dilekleriniz için teşekkür ederim 'Beni Bırakma’da gerçekten mükemmel bir başrol performansı sergiledi. 2 sezon tam 280 bölüm boyunca… Şu sıralarda ise Sıla yeni ve senaryosu çok güçlü bir projede. Mükemmel bir dizi...Kanal ya da yönetmen adı veremiyorum şimdilik. Şu an ara vermek durumunda kalındı karantina nedeniyle. Bir diğer güzel haberse dizinin müzikleri de bana ait. Harika bir jenerik ve final müziği çıktı ortaya. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum.

"Sıla ve Anıl" adında youtube kanalınız var oldukça keyifli bir kanal ben özellikle birbirinizi ne kadar tanıdığınız videoyu izledim çok keyifliydi. Devamı gelecek değil mi?

Bizim de kayıt ve montaj aşamasında en çok eğlendiğimiz video buydu. Yine eğlendiğimiz bazı videolardan soru cevap var mesela. Yükledikten kısa bir zaman sonra 100 bin izlenmeyi geçti. Her hangi bir pr şirketiyle çalışmıyoruz. Ne yaparsak yapalım şarkı, müzik, dizi, video , her şeyimiz organik. Para harcamıyoruz hatta tam tersine ticari bir beklentimiz olmamasına rağmen reklam gelirleri gelmeye başladı son dönemde. Çok eğleniyoruz “SılaveAnıl” a içerik hazırlarken.Tabii son zamanlarda işlerimizin yoğunluğu bir tık öne geçti.Sıla da yoğundu ve son dönemde yeni dizisinin hazırlık süreci ve setindeydi. Ben de 'Güneş Doğmasın’ın kayıtları ve yayınlanmasına kadar olan süreçte youtube’a çok bakamadım. Ama şimdi malum karantina ve hazır evdeyken yeniden başladık. Eğlenceli birkaç içerik hazırlayacağız.

Peki biraz seni tanıyalım Anıl, müziğe ne zaman başladın?

Seve seve anlatırım size; sene 99 gibi yan flüte olan ilgim başladı. Bir yandan da gitar. Sürekli ispanyol flamenco müzikler dinliyorum ama gitar mı flüt mü karar veremiyorum. Okulda yaramazdım. Matematik, fen yerlerde ama müzik, beden eğitimi hep süper. Hiperaktivite sorunu olan bir çocuktum ve annemi de çok uğraştırdım. Daha sonrasında hiperaktifliğimin eğer doğru yönlendirilirse ve ciddi bir şeylere yoğunlaşırsam bunu fırsata geçirebileceğimiz doğrultusunda bir karar aldık. Ailem ve doktorlar tabii. Ortaokuldaydım, teşekkür belgesi alırsam bana gitar alacaklarını söylediler, o yaramazlık ve hareketlilikle imkansızı başarıp takdir aldım. Müziğe İzmir’de özel bir müzik okulunda gitar ile başladım ve hemen 6. ayında konsere çıktım. Ardından ortaokul bitmeden 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kursiyerlik yetenek sınavlarını kazanıp devam ettim..

Eğer hayatında müzik olmasaydı ne işle uğraşırdın?

Pilot kesinlikle. Evime bir home cocpit kurarak bu hayalimi biraz yaşayabilirim belki ileride. Yıllardır tutkum ve kendimi eğittiğim bir alan. Şu an yardımcı pilot olarak verseler boeing 737 indirebilirim rahatça.

Bir çok genç yetenek var ve her biri yeni şarkılarla karşımıza çıkıyor. Bu yoğunluğu nasıl değerlendiriyorsun?

Her sektörde herkes bir şeyler deniyor tabii.. Ama ben eğitim hayatımda da hiç kimseye bakmadan sadece kendi yolumda kendim ile yarıştım. Şimdi de böyle ve ölene dek böyle olur muhtemelen.Müzik büyük bir okyanus ama eminim Allah herkesin gönlüne göre verir.. iyi düşünmek ve iyiyi çekmek önemli olan. Kötü insan olduktan sonra çıkarılan işler iyi olsa ne yazar… Sektörlerde bu kadar hayal satıcısı oldukça bu yoğunluk her daim böyle kalacaktır bence. İyisi de kötüsü de önüne gelen oyuncu, müzisyen… Ruhu kaybetmemek önemli naçizane düşüncem. Dediğim gibi herkesin kalbine göre…

Bir albüm işine ne zaman girişirsin ya da böyle bir düşüncen var mı?

Evet var ama şu küresel salgını bir atlatalım. Tatlı şarkılarımız var. Bu süreçte tekli şekilde çıkış yapmak daha mantıklı geliyor bana.

Fırsatın olsa yakınen tanımak isteyeceğin ünlü bir isim var mı? Bu kim olurdu, neden?

Fırsatım olsa Dhafer Joussef (dünyaca ünlü müzisyen) ile tanışıp konuşmak isterdim. Uzun uzun muhabbet edelim çok isterdim. Müziği hissedişi ve icra edişiyle bana hep ilham olmuştur. Muhteşem bir enerji ve dahiyane bir beyin!

"Mayıs'ta Yeni Bebek Geliyor"

'Güneş Doğmasın' şarkısının yeni olmasına rağmen yeni çarkısını belirkediğini söyleyen yakışıklı popçu, " 'Güneş Doğmasın' daha 2 hafta önce yayınlandı ve sevildi. Listelere giriyor, Spotify, YouTube Music‘te insanlar telefonlarına indirip kaydediyor. Çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Şimdi ise yeni bebek 'Evimin Huzuru' yayınlanacak mayıs ayında.. Tam tarihi birkaç toplantı sonra netleşecek ve ben de hemen paylaşıp duyuracağım. Böylece dinleyicilere 1 buçuk ayda iki şarkı hediye etmiş olacağız. 'Evimin Huzuru' tam bir karantina şarkısı.. Sevileceğine eminim." şeklinde söyledi.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Vakit ayırıp okudukları ve benimle ilgili daha iyi bilgi sahibi olmak istedikleri için çok mutluyum. Tüm okuyucularınıza, çalışanlarınıza, asistanlarınıza ve tabii ki size teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tatlı sorular ve güzel röportaj için vakit ayıran herkese minnettarım… Son olarak psikolojik olarak gerçekten bir sınavdan geçiyoruz. Herkesten ricam lütfen güçlü olalım. Sinir sistemimiz dayanamadığı zaman çevremizdeki insanlara eslere çocuklara zarar vermeyelim. Atlatacağımıza inanıyorum. Önemli olan delirmeden atlatmak 'Evimin Huzuru' ile size evlerinizde huzur vermek icin sabırsızlanıyorum. Sevgiler!

Doğum tarihi: 20.10.1990

Burcu: Terazi

En sevdiği huyu: Kolay strese girmemek

Sevmediği huyu: Gece yemek yemek

Uğurlu sayısı : 5

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk : Gece Mavisi

En sevdiği söz : Aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamazsın “Einstein”

Röportaj; Elif Hayvalı