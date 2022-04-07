Angel ile Holistik Beslenme

Radyocu Angel ile samimi röportajımıza buyrun, harika bir insan, oldukça bilgili ve kendisinden Holistik Beslenme hakkında bilgi aldık, keyifli okumalar dilerim…

Sizi tanıyabilir miyiz?

Profesyonel platformlarda beni tanımanız için yazacağım ciddi özeti okuyanların yazılanlardan beni anlayacağına ve tanıyacağına inanmayanlardanım.

İş anlamında çalışma sürem neredeyse Kore Savaşı ile denk.

Reklam ve medya dünyasına düşüverdim.

Bir gün Dijitalin "güç bende artık" diye bağıracağını "ışınla beni Scotty" "beam me up scotty" dendiği günden beri biliyordum.

İnsanları bütüncül olarak (ruhsal, duygusal ve fiziksel) sağlıklarına kavuşturmak için bu dünyaya geldiğime inanmaktayım.

Annem istediği için İşletme fakültesini bitirdim. Aslında ben profesyonel bir yüzücü olduğum için Spor Akademisi okumak istiyordum. Daha sonra Spor Yönetimi Bölümünü bitirdim. Şimdi de Holistik Beslenme ve Yeme Bozukluğu uzmanlığı eğitimimi tamamladım. Halen özel bir medya kuruluşunda Radyo ve Dijital Reklam Satış Direktörlüğümü hem de Holistik Beslenme uzmanlığımı devam ettirmekteyim.

Radyoculuğa ne zaman, nasıl gönül verdiniz, süreç nasıl devam etti?

Üniversitede okurken, ilk özel radyolar kurulduğunda (biz o zaman zengindik) ilk kurulan radyolardan Genç Radyo’nun direğine kadar biz diktik ve sunucu olarak başlayan o sihirli mikrofondan akan ses beni bugünlere kadar getirdi.

Size neler kazandırdı radyoculuk?

Radyoculuk hayalim değildi ama önüme altın tepsiyle sunuldu. Düşünsenize, tek başınıza mikrofonu açıp binlerce kişiyi bilgilendirip gülümsettiğini bilmek dünyanın en keyifli hislerinden biri... Bana ne kattı derseniz; reklam tarafında olduğum için hem eğlendiriyor hem para kazandırıyor. En önemlisi de çocukluğumda ailemin radyoculuğa medyaya teşvikleri sonucunda özgüven kazanmak oldu.

Bu alanda güzel bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Ben artık radyonun Reklam tarafında olsam da ilk radyoculuk yıllarımda Genç Radyo’nun o zamanki frekansı 93.00’dı. Radyoya uyumlu bir slogan arıyorduk. Program yaparken şimdiki teknoloji olmadığı için mikrofonu açık unutmuştum. Kendi kendime FM 93 vazgeçmesi çok güç diye stüdyoda dolaşıyordum…Birden telefonlar çalmaya başlamış…. Benim stüdyoda mikrofonu açık unutmam, radyonun sloganını tüm dinleyicilerin duymasına ve beğenilmesine neden olmuştu.

Holistik Beslenme nedir anlatır mısınız?

Aslında Anadolu toprkalarında ve hatta Bizanstan da öncesinden beri bu topraklarda ninelerimizden, annelerimizden öğrendiğimiz beslenme sistemimiz çok sağlıklı ama; sadece ağızdan beslenerek insan şifa aradığı için; ruhsal ve duygusal kirliliğini temizleyemediği için bedenen tam sağlıklı olamıyor. Holistik Beslenme kişiyi ruhsal, duygusal ve fiziksel olarak beslemektir. İstediğiniz kadar spor yapın. Harika beslenin ama duygularınızı beslemediğinizde vücut yine sağlıksızdır. Tam beslenmek Holistik Beslenmektir.

Eskiden Anadolu’da büyüklerimizin beslenmesi ile örtüşüyor mu sanki?

Az önceki sorunuzda da cevap vermeye çalıştım. Şimdilerde bizim topraklarımızda yetişmeyen kulaktan dolma bilgilerle beslenmeye çalışan insanlar var ama evet birebir örtüşüyor.

Kimler bu tarz beslenmeli? Neler katar insana?

Dünyada 21. Yy. ile birlikte insanlarda öze dünüş başladı. En yenidinde insan terbiyecisi Corona bile insanların ruhunda,duygularında büyük bir dalgalanmaya neden oldu fakat; hala klavye progesörleri yüzünden yanlış bilinen doğrular yüzünden birçok insan maalesef yakın gelecekte beslenme yanlışları nedeniyle sağlıksız duruma düşecek. Bilinçlenen tüm toplum Holistik Beslenmeli. Katacağı şey de bütünsel sağlık olacaktır. İnsanın hayata başka bir pencereden bakmasını sağlayacaktır.

Sizde neler değişti?

Ben çocukluğumdan beri bilinçli şanslı Adana ve Kayseri karışımı bir aileye doğduğum için; zaten ağızdan alınan gıdanın da ruhsal ve duygusal beslenmenin de önemini kavradığım için ben de değişen bir şey olmadı.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Sabah kalkar kalkmaz robot gibi su içip, spora koşmuyorum ama günüm düzenli geçiyor.;

Her insan ayrı bir saksıda büyüyen, toprağı farklı olan bir çiçektir. Genetik ve vücut yaımız bizim beslenme sistemimizi de belirler. O nedenle, çocukluğumdan beri spor ile iç içe olmamdan dolayı sporsuz bir günüm yok gibidir. Sabah kahvaltısında yeri gelir sucuk da yerim, yeri gelir şimdilerde moda olan Smoothie de içerim. Adana kebap da yerim, akşamımı salata ile de geçiştiririm. Mesela ben bir bateri tutkunuyum. Efor çok önemli 1 saatlik bateri kursunda 220 kalori yakabiliyorum.

Tabii hayatımı sadece kalori yakarak geçirmiyorum. Aktif olmak,ruhumu ve duygularımı temizlemek önceliğim.

Hedefleriniz neler?

Pandemi öncesi hazırlığını yaptığım kliniğimi emekli olduğumda hayata geçirmeyi çok istiyorum.

Saadettin Saran sevdiğimiz, saydığımız örnek bir isim, kendisiyle çalışmak nasıl bir duygu?

Sadettin Bey ile çalışmak bir ayrıcalık. Çalışma alanımızda herkesi özgür bırakan, yenilikçi, tüm çalışanlarının fikirlerine önem veren ve destekleyen, pozitif, spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye yönlendiren, tüm kazanımları hep birlikte başardık diyen sevgi dolu bir ağabey.

Röportaj: Funda Akosman