Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.578,62
ALTIN
981,25
DOLAR
16,47
STERLİN
20,84
EURO
17,71
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ANADOLU KADINININ KİTAP YAZMA ZAFERİ: Fatma Asar Solak

KAMİLE ÖZDEMİR'in röportajı için tıklayınız...

02 Haziran 2022 Perşembe 11:45
ANADOLU KADINININ KİTAP YAZMA ZAFERİ: Fatma Asar Solak

Değerli okuyucularım,

Bu haftaki röportaj konuğum Şanlıurfa' nın değerli, kıymetli ve bir o kadarda mütevazı olan Araştırmacı Yazar- Şair Fatma Asar Solak Hanımefendi. Fatma Hanım ile açık havada samimi ve sorularımıza içtenlikle verdiği cevaplarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisi keşfedilmemiş kalemiyle güçlü bir yazar. Fatma Asar Solak bir ilkokul mezunu yıllarca gösterdiği azim, gayret ve çabasıyla çıkardığı dört kitabıyla sizlere tanıtmaya çalışacağız. İşte bir Anadolu kadının verdiği yazarlık mücadelesi...

Fatma Hanım ben sizi tanıyorum. Fakat sizi tanımak isteyenlere kendinizden bahseder misiniz? Kısacası Fatma Asar Solak kimdir?

Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben aslen Adıyamanlıyım. Ben bir yaşındayken ailem Sanlıurfa' ya bağlı Hilvan ilçesine taşınmışlar. İlkokulu Hilvan da okudum. Daha sonra okutulmadım. Fakat yazmayı çok seviyordum. Evliyim, beş çocuk annesiyim. Otuz yıl köyde yaşadık. Bir nevi ben bir köylü kızıyım. Daha sonra çocuklarımın eğitimlerini sürdürebilmesi için Urfa merkeze taşındık.

Yazarlığa ne zaman başladınız? İlk kitabınızı ne zaman çıkardınız?

İlkokul da okuma- yazma öğrendikten sonra kalemi elime elip kısa öyküler yazmaya başladım. Fakat kendimi keşfetmem daha sonradan oldu. Kırklı yıllarımda kalemin daha netleşti ve kararlı bir şekilde kitap yazmaya başladım. İlk kitabım ' Lekeli Melek'i ' biz daha köyde yaşarken çıkardım. İlk kitabımı çok büyük zorluklarla çıkardım. Çünkü köy işleri biraz yoğun, her tarafa koşuştururken bulduğum her fırsatta kaleme sarılıp yazıyordum. Her koşulda yazmak için gayret gösteriyordum.

İlham aldığınız bir yazar var mı?

Ben kendime hep Emine Şenlikoğlunu örnek almışımdır. Benim idolum odur. Kitap yazmaya başladığımda ona yazdıklarımdan birer örnek gönderdim. Emine Hanım bana geri dönüş yapınca çok mutlu oldum. Bana, "kalemin iyi yazmaya devam edin" deyince bende kendi kendime "Yürü be! Fatma artık önünde kimse duramaz." Dedim ve yazmaya devam ettim.

Şimdiye kadar çıkarmış olduğunuz kaç kitabınız var?

Benim şimdiye kadar çıkardığım dört kitabım var. Lekeli Melek, Gül Dikeni Sever ve son çıkardığım Kodlanmış Hayatlar ( içimizdeki mezarlık) bir seri dizisi olacak. Son kitabımızın serisini arkadaşım sosyolog ve aile danışmanı Semra Yalçın hanımefendinin verdiği destekle yazmaya devam edeceğiz.

Kitaplarınızı yazarken daha çok hangi konular üzerinde duruyorsunuz?

Kitaplarımın konusu daha çok bizim yörede geçen ve kanayan yaralarımız olan töre cinayetlerini, bu töre cinayetlerine kurban edilen gençlerimizin yaşanmış gerçek hayat hikayelerini kaleme almaya çalıştım. Kitabımız da konu ettiğimiz kişileri psikologlar tarafından da değerlendirmeye alıyoruz. Onların tedavilerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Yazar olmak istediğinizde size destek çıkan oldu mu?

Yazarlığa başladığımda daha çok ağabeyim ve annemin tarafından destek gördüm. Bunların dışında erkek çocukların bana, " sen yaz anne. En iyi yazar annemiz olacak." Diyorlardı. Eşimin ailesinde destek görmedim. Annemlere gittiğimde kitaplarımı ve yazı yazdığım defterimi kendimle götürürdüm. Evde bıraksaydım evdekiler yanlışlıkla yazı yazdığım defterleri yakabilirlerdi. Korkudan kitaplarımla birlikte annemlere giderdim.

En mutlu ve mutsuz olduğunuz bir anınızı anlatır mısınız?

En mutlu olduğum an ağabeyimin ilk çıkan kitabımı koli halinde bana getirmesiydi. Çünkü kitap çıkaracağıma inanmamışlardı. Ağabeyim de kitapları görünce o da benim kadar sevinmişti ve şöyle demişti, "Bacım bu ilk kitabını arabamın önüne koyacağım." Demişti. Bu beni çok mutlu etmişti. Beni hayatta koparan acı olay genç yaşta oğlumu bir köy kavgasında silahla vurularak kaybetmemdir. Beni kahrı perişan etti. Bu olaydan sonra artık ben yazmamaya karar verdim. Fakat nereye kadar yazmayacaktım. Tekrar kalemi elime alıp yazmaya başladım.

Eğer acınızı tekrardan tazelemiyeceksem vefat eden oğlunuzdan bahsetmek ister misiniz?

Bizim bu taraf da daha çok makam sevdalısı, toprak sevdalısı var. Bu liderlik vasfı bu yörede geçtiği için maalesef oğlum bunların kurbanı oldu. Oğlumun köyde yapılan kavga ile hiç bir alakası yoktu. Ne yazık ki çıkan silahı olay da fatura bize kesildi. Ben gencecik oğlumu toprağa verdim.

Hayatınızda pişman olduğunuz şey nedir?

Ömrüm boyunca pişman olduğum tek şey, insanlara güvenip onlara hayır dememekti. Zamanı geldiğinde hayır demediğiz kişi için basınız dertte girebiliyor. Bende bundan payımı aldım. Onun için yeri geldiğinde hayır demeyi bilmeliyiz.

Anne- Babalara ne söylemek istersiniz?

Anne- Babalara önerim; lütfen çocuklarınızın yeteneklerine göre hareket edin. "İlle de çocuğum doktor, mühendis olacak" demeyin. Çünkü çocuklar öyle başarısız oluyorlar. Bırakın çocuklar kendi seçimini kendileri yapsın. Böylece çocuklar daha da başarılı olacaktır. Ayrıca kız - erkek çocuklarını ayırmadan okutsunlar.

Gençlere ne söylemek istersiniz? Her hangi bir öneriniz var mı?

Gençlerimiz bol bol kitap okusunlar. Çünkü Rabbimizin ilk emri " İkra ( oku)" olduğuna göre demek ki okumak insanlara yol gösterici oluyor. Düşündüğümüz de aslında biz birer kitabımız. Önce kendimizden okumaya başlayabiliriz diye düşünüyorum.

Bizimle yaptığınız bu güzel söyleyişiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca sizi tanıdığımıza çok mutlu oldum. Son olarak ne söylemek istersiniz?

Öncelikle bu söyleşi fırsatını bana verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim hocam. Sizin gibi değerli bir insanın bizim gibi insanları keşfetmesi ve önemsemesi çok önemli. İnsanlara yaptığınız gerek maddi, gerek manevi yönündeki desteğiniz için de sizi kutluyorum. Hayatım boyunca " Altınım sarafım yok" diyordum. Beni keşfettiniz. İyi ki hayatıma girdiğiniz, iyi ki tanımışım sizi.

İnce ve naif düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Sağolun, var olun.

Röportaj: Kamile Özdemir

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatma Asar Solak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"BAŞARI BİR YOLCULUKTUR, BİR VARIŞ NOKTASI DEĞİL"
"BAŞARI BİR YOLCULUKTUR, BİR VARIŞ NOKTASI DEĞİL"
SERPİL NUR; TARIK AKAN’I TAŞIMAKTAN BELİMİZ KOPTU
SERPİL NUR; TARIK AKAN’I TAŞIMAKTAN BELİMİZ KOPTU
YAPRAK MEDİNE: BEDENİNİZİN VE ZİHNİNİZİN BAĞIMSIZLIĞIDIR OYUNCULUK!
YAPRAK MEDİNE: BEDENİNİZİN VE ZİHNİNİZİN BAĞIMSIZLIĞIDIR OYUNCULUK!
Hakan Ki: Şarkımı şu ünlü okusun diye bir düşüncem olmadı
Hakan Ki: Şarkımı şu ünlü okusun diye bir düşüncem olmadı
Türker Alpertonga: Bu ülkenin her bireyinin düşlerini süsleyen bir gelecek vardır..
Türker Alpertonga: Bu ülkenin her bireyinin düşlerini süsleyen bir gelecek vardır..
ZEYTİNBURNU’NDA İYİ GÜNLERE AZ KALDI
ZEYTİNBURNU’NDA İYİ GÜNLERE AZ KALDI
Abdülkadir Tuncay’dan “Yusuf ve Lalihan”
Abdülkadir Tuncay’dan “Yusuf ve Lalihan”
Psikolog Buse Aydın: “Önemseyin ama kıskanç olmayın”
Psikolog Buse Aydın: “Önemseyin ama kıskanç olmayın”
KIVANÇ TERZİOĞLU İLE DEVRİM ÖZDER AKIN RÖPORTAJI
KIVANÇ TERZİOĞLU İLE DEVRİM ÖZDER AKIN RÖPORTAJI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi