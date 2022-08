Ana Shine: TARKAN İLE DÜET YAPMAK İSTERİM

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Deyim yerindeyse bir koltuğunda on karpuz olan dünyaca ünlü bir yıldız o… Tam anlamıyla Türklere ve Türkiye’ye aşık bir şarkıcı… Bodrum, Antalya ve İstanbul onun vazgeçilmezi… Her Türkiye’ye geldiğinde mutlaka gidip gezdiği iller bunlar… Hem tatili hem de ‘Play With Me’ ve ‘Digital Love’ şarkılarının tanıtımı ve promosyonu için İstanbul’a Ana Shine ile Zincirlikuyu’da kaldığı otel de bir araya geldik… Mütevazi kişiliği ve güler yüzü ile bizi karşılayan ünlü yıldız ‘ın en büyük istediği Tarkan ile bir düet yapmak. Ukraynalı anne ile Rus babanın tek meyvesi olarak dünyaya gelen Shine ile dününü, bugününü konuştuk. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Ukraynalı anne ile Rus babanın tek çocuğu olarak Rusya’da dünyaya geldim. Çocuk yaşlarda müziğe büyük bir tutkum vardım. Şarkı okumayı, müzik aletleri çalmayı çok seviyordum. 5 yaşında müzik eğitimi almaya başladım. Ancak babam müzik yerine spor yapmamı istiyordu. Babam atletizm eğitimcisiydi. Benim de onun gibi sporcu olmamı istiyordu.

PEKİ BABANIZIN İSTEDİĞİNİ YAPTINIZ MI?

Gülerek yanıt veriyor bu sorumuza… Tabii yaptım.6 yaşında başladığım atletizme 10 yıl aralıksız devam ettim.Daha sonra sakatlandım ve sporu bıraktım. (Gülmeye devam ediyor…)Yani daha sonra hiç yapmadım anlayacağınız.

ARKADAŞIMLA BİRLİKTE MODELLİK AJANSINA GİTTİM

SONRA NELER YAPTINIZ?

15 yaşındaydım… Kız arkadaşım birgün bana ‘Haydi modellik ajansına gidiyoruz. Senin tam bir model fiziğin ve güzelliğin var. Bu işin üstesinden en iyi şekilde gelirsin’dedi. Arkadaşım ile model ajansına gidip kaydımı yaptırdım. Bazı firmalar için çekilen katalog çekimlerim büyük ilgi gördü. Daha sonra ardı ardına gelen teklifler… Çeşitli moda markaları için reklam çalışmaları yaptım, aynı zamanda podyumda da çalıştım. Annem üniversiteye gitmemi istediği için bundan pek memnun değildi, ama benim için paraya ihtiyacımız olduğunu biliyordum. Yeterince para biriktirdikten sonra modelliği bıraktım ve ekonomi okumak için üniversiteye gittim. Üniversitede edindiğim bilgi, akıllıca yatırım yapmama ve İngiltere’ye taşınmak için yeterli para kazanmama olanak sağladı. Ingiltere’de ilk olarak Vokal Koçum ve akıl hocam David Grant ile tanıştım, şarkıcılık kariyerime birlikte başladık ve bana hala ilham vermeye devam ediyor. O benim akıl hocam, şarkı söylemek, oyunculuk ve klip çekimi hakkında değerli bilgiler veriyor. Onun hayatımda olması bana çok fazla şey kattı. İki meslek dalının da müzik aletleri, dans vb. gibi pek çok benzerliği olduğu için şarkıcı olmayı seçtim. Ancak bu seviyeye gelmek kolay olmadı.

TÜM ŞARKILARINIZIN SÖZ VE MÜZİKLERİ SİZE AİT KAÇ ŞARKINIZ VAR?

Söz ve müziği bana ait 30 şarkım bulunuyor. Tüm şarkılarım hikayelerim gerçeklere dayanıyor. Digital Love’da bu gerçekliği dünyada digital dünyada insanların gerçek hayatlarını anlatıyor. Her şarkımın kendine özgü hikayesi bulunuyor. Şarkılarımı 4 kişilik ekibimle hazırlıyorum. Müzik hayatımın vaz geçilmezi. Müzik ile yatıp müzik ile kalkıyorum. Üretmekten büyük keyif alıyorum. Yani benim için müzik, hayatımın %90ını oluşturuyor. Hayatım müzikle, şarkı sözü yazmakla ve dans etmekle geçiyor. Kendimi başka bir şey yaparken hayal edemiyorum, bunları yaparken yaşadığımı hissediyorum.

ÇOCUKLUK HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ BAŞARDINIZ, PEKİ O ZAMANDAN BERİ HAYALLERİNİZ DEĞİŞTİ Mİ?

Hayır, henüz çocukluk hayallerimin hepsini gerçekleştiremedim. Evet, daha önce de söylediğim gibi, bir şarkıcı olmayı hayal ettim ve şu an bu durumdan dolayı gerçekten mutluyum. “

TÜRK ŞARKICILARDAN KİMLERİ TANIYOR SUNUZ?

Birçok Türk şarkıcıyı tanıyorum. Ancak Tarkan’ı çok seviyorum. Tarkan’la çalışmayı çok isterim. Sesini, tarzını çok beğeniyorum ve yeni şarkısını dinledim bayıldım. En büyük hayalim Tarkan ile düet yapmak.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE MÜZİĞİNİ SEVİYORUM

TÜRKİYE’YE KAÇINCI GELİŞİNİZ?

Türkiye’ye üçüncü gelişim. Antalya, Bodrum ve İstanbul’a hayranım. Türkiye‘yi, Türk kültürünü, müziğini çok seviyorum. Sadece İstanbul değil, Türkiye derin tarihi bağlantıları olan ama aynı zamanda modern bir ülke. Bu beni çok etkiledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Keşke Türk kültürünü biraz daha keşfedebilsem biraz daha dizi izlesem ama maalesef müzikle ilgileniyorum yoğunum ve televizyon izlemiyorum.

PEKİ HİÇ FİLM VEYA DİZİ TEKLİFİ ALDINIZ MI?

Oyunculuğu çok seviyorum. Ancak bugüne kadar hiç teklif almadım. Eğer oyunculuk teklifi gelirse hiç düşünmeden kabul ederim.

TÜRKİYE’DEN BÖYLE BİR TEKLİF ALIRSANIZ NE DERSİNİZ?

Gülerek yanıt veriyor… Çok mutlu olurum… Böyle bir teklif beni inanılmaz sevindirir. Yani Türkiye’de bir dizi veya filmde oynamak isterim.

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

En son piyasaya çıkardığımız ‘Play With Me’ ve ‘Digital Love’şarkılarım için büyük bir promosyon içine girdik. Önceliğim bu iki şarkımı hak ettikleri yere getirmek. Şarkılar kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Hatta Ağustos’un 9’unda Türkiye’de ‘En iyi Yabancı Pop Şarkıcı onur ödülü alacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım.

BİZE HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI ANLATIR MISINIZ?

Eski erkek arkadaşım için bir yıl boyunca aerobik dersleri aldım.Bu fedakarlığımın sonu maalesef ayrılıkla son buldu. Bu olayı hiç unutamıyorum.

HOBİSİ: Bale,Sörf yapma,at binmek,sirkte kurdele dansı yapmak

BURCU: Akrep

SEVDİĞİ RENK: Mor

BOYU: 1.77

GÖZ RENGİ : Yeşil ela

FOBİLERİ: Farelerden çok korkuyor ve nefret ediyor.