Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
438.721
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
Arazi satışı yapılacaktır 
Arazi satışı yapılacaktır 
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alper Karabay

Kâr ve zarar kardeştir

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:39
17 Okunma
Alper Karabay

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Kripto para uzmanı Alper Karabay ile kripto para piyasasına ve son yılların en kârlı dijital para birimi sayılan Bitcoin’e dair konuştuk.  Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Alper Karabay kimdir?

Merhaba, 1995 yılında İzmir’de doğdum. Babamın mesleği ve ailemin durumundan dolayı erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Birçok yerde çok cüzi ücretlerle çalışırken aynı zamanda internetten “Nasıl para kazanılır?” sorusuna cevap aramak amacıyla birçok alternatifi inceledim. İlk girişimcilik deneyimimi minimal yatırımlarla Network Marketing firmaları ile gerçekleştirdim. Network Marketing sektörü bana yeni insanlarla tanışma olanağı bulmam ve yeni girişimler yapmam için inanılmaz destek oldu. Alper Karabay, kısaca sıfırdan başlayan, merdivenleri sağlam adımlarla tırmanan ve geldiği yeri asla unutmayan diyebilirim.

Son yıllarda kripto paralara olan ilgi, hayli arttı. Bunların başında ise Bitcoin geliyor. Bitcoin ile nasıl tanıştınız? Bitcoin’e yatırım yapmaya nasıl başladınız?

Dijitalleşen bir dünyada 2017 yılında Bitcoin ve kripto paralardaki yükseliş, dikkatimi çekti ve bu alanı incelemeye başladım. Kripto paralar konusunda kendimi geliştirmek için ilgimi bu yöne verdim. Kripto paralar üzerine araştırmalar yaparken eğitimin bu sektörde çok önemli olduğunu, bilginin para kazandırdığını, bilgisizliğinse para kaybettirdiğini yaşadım ve gördüm. Yerli ve yabancı birçok eğitimcinin eğitimlerini alarak sektörel bilgi ve tecrübe kazandım. 

Şu anda Bilal Yağcı ile BY Finansal Danışmanlık Şirketi’nde birlikte çalışmaktayız. Yaklaşık 2 yıldır kripto paralar üzerinden alım satım işlemleri yaparak hem kendimizin hem de müşterilerimizin kazanmasını sağlıyoruz. Kripto para sektörüne yeni girecek olan kişilere eğitimler vererek onların doğru bir şekilde başlangıç yapmasını ve minimum yatırımlarla maksimum kazançlar elde etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bitcoin’e kimler yatırım yapar?

Mail adresi ve cep telefonu olan herkes, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapabilir; ancak yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken birçok unsur oluğunu belirtmek isterim. Herkes, kazanç odaklı bu sektöre giriş yapıyor; ancak işler, her zaman istenildiği gitmiyor ve insanlar, kazanç elde etmek isterken zarar ediyorlar. Kâr ve zarar, kardeştir. Bu sektöre girecek olanlar, bunu asla unutmasınlar.   

Bitcoin’e neden yatırım yapıyorsunuz?

Gelecekte kâğıt paraların piyasadan kalkacağını düşünüyorum. İsviçre, bunu açıklayan ilk ülke oldu. Artık sadece dijital para dönemine geçiyor. Herkesin söylediği gibi dijital bir dünyada yaşıyoruz ve ödeme yöntemleri, değişmeye başladı. Bitcoin ve kripto paralar da artık birçok yerde ödeme yöntemi olarak kullanılıyor. Kısaca gelecek, kripto para demek.

Bitcoin’in şu anki konumu nedir?

Bitcoin, an itibariyle (7.12.2021-15:00) 37.500 dolar, yani 275.000 Türk lirası. Dünyadaki kripto paralarının hacmi ise 1 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu, çok ciddi bir rakam. Yani artık kripto paralar hayatımızın içinde ve herkes, kripto paraları ve teknolojisini öğrenmek zorunda olacak. Televizyon, radyo, internet, sosyal medya… Bitcoin, artık her yerde.

Bitcoin haricinde diğer kripto paralara da yatırım yapıyor musunuz?

Kesinlikle yapıyorum. Amacımız, büyüyen bir sistemden doğru kazançlar elde etmekse bunun için tek bir şeye yatırım yapmaktan ziyade farklı ve teknolojisine güvendiğim kripto paralara da yatırım yapıyorum.

Kripto paralar üzerine eğitimler vermeyi düşünüyor musunuz?

Kripto paralar üzerine hali hazırda online ve birebir eğitimler veriyorum; ancak pandemiden dolayı toplu ve yüz yüze eğitimleri ne yazık ki çok fazla yapamıyorum. Pandemiden sonra daha fazla eğitim toplantıları yapacağız. Ayrıca şu anda online bir eğitim sistemi hazırlıyoruz. 

Bitcoin ile diğer kripto paraları nasıl karşılaştırırsınız?

Bitcoin ve diğer kripto paraların arasındaki en büyük fark şu: Bitcoin’in sahibi yok; diğer kripto paraların şirketleri ve sahipleri var. Bitcoin, ortaya ilk çıkan ve kodu açık yazılmış bir bilgisayar yazılımı, diğer kripto paraların atası. Biraz önce de söylediğim gibi kripto paraların değer kazanmasında yatırımcılar, teknolojilerine ve yol haritalarına bakarak yatırım yaparlar. 

Bitcoin’e yatırım yapacaklara hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Bitcoin ve kripto paralara yatırım yapacak olan insanlara öncelikle şunu tavsiye ederim: Bir kripto paraya yatırım yapacakları zaman kripto para ile ilgili her duyduklarına kesinlikle inanmasınlar. Farklı platformlardan araştırsınlar, haberleri karşılaştırsınlar ve o kripto paranın kendi sitesini, teknolojisini takip etsinler ve doğru bilgiye ulaşsınlar. 

Her zaman kazanç olmayacağını bilsinler ve giriş yaparken, alırken ve satarken bunun bilincinde olsunlar. 

Son olarak en önemli tavsiyem şu: Araştırsınlar, öğrensinler ve bilgi sahibi olsunlar.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

İnsanların doğru bilgilendirilmesine aracılık ettiğiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için önce size; sonra da gazetenize çok teşekkür ederim. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Alper KarabayKripto ParaBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Florida eyaletinin 1.98’lik Türk kökenli cinayet masası dedektifi
Florida eyaletinin 1.98’lik Türk kökenli cinayet masası dedektifi
Sebastian Bieniek: Çalışmalarımı paradoks olarak tanımlayabilirim
Sebastian Bieniek: Çalışmalarımı paradoks olarak tanımlayabilirim
2021 ASLAN BURCU
2021 ASLAN BURCU
"74 BARTIN"
"74 BARTIN"
TOPLUMUN KRONİKLEŞMİŞ YARASINA FARKINDALIK PROJESİ 
TOPLUMUN KRONİKLEŞMİŞ YARASINA FARKINDALIK PROJESİ 
Efe İrvül
Efe İrvül
Asgari ücret bir aileye onbeş gün yetebilir!…
Asgari ücret bir aileye onbeş gün yetebilir!…
BENİ OTOMOBİLDEN ATMAK İSTEDİ
BENİ OTOMOBİLDEN ATMAK İSTEDİ
Türk Dizi ve Filmleri Amerikan üniversitesinde ders oldu
Türk Dizi ve Filmleri Amerikan üniversitesinde ders oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma