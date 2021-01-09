RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Kripto para uzmanı Alper Karabay ile kripto para piyasasına ve son yılların en kârlı dijital para birimi sayılan Bitcoin’e dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Alper Karabay kimdir?

Merhaba, 1995 yılında İzmir’de doğdum. Babamın mesleği ve ailemin durumundan dolayı erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Birçok yerde çok cüzi ücretlerle çalışırken aynı zamanda internetten “Nasıl para kazanılır?” sorusuna cevap aramak amacıyla birçok alternatifi inceledim. İlk girişimcilik deneyimimi minimal yatırımlarla Network Marketing firmaları ile gerçekleştirdim. Network Marketing sektörü bana yeni insanlarla tanışma olanağı bulmam ve yeni girişimler yapmam için inanılmaz destek oldu. Alper Karabay, kısaca sıfırdan başlayan, merdivenleri sağlam adımlarla tırmanan ve geldiği yeri asla unutmayan diyebilirim.

Son yıllarda kripto paralara olan ilgi, hayli arttı. Bunların başında ise Bitcoin geliyor. Bitcoin ile nasıl tanıştınız? Bitcoin’e yatırım yapmaya nasıl başladınız?

Dijitalleşen bir dünyada 2017 yılında Bitcoin ve kripto paralardaki yükseliş, dikkatimi çekti ve bu alanı incelemeye başladım. Kripto paralar konusunda kendimi geliştirmek için ilgimi bu yöne verdim. Kripto paralar üzerine araştırmalar yaparken eğitimin bu sektörde çok önemli olduğunu, bilginin para kazandırdığını, bilgisizliğinse para kaybettirdiğini yaşadım ve gördüm. Yerli ve yabancı birçok eğitimcinin eğitimlerini alarak sektörel bilgi ve tecrübe kazandım.

Şu anda Bilal Yağcı ile BY Finansal Danışmanlık Şirketi’nde birlikte çalışmaktayız. Yaklaşık 2 yıldır kripto paralar üzerinden alım satım işlemleri yaparak hem kendimizin hem de müşterilerimizin kazanmasını sağlıyoruz. Kripto para sektörüne yeni girecek olan kişilere eğitimler vererek onların doğru bir şekilde başlangıç yapmasını ve minimum yatırımlarla maksimum kazançlar elde etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bitcoin’e kimler yatırım yapar?

Mail adresi ve cep telefonu olan herkes, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapabilir; ancak yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken birçok unsur oluğunu belirtmek isterim. Herkes, kazanç odaklı bu sektöre giriş yapıyor; ancak işler, her zaman istenildiği gitmiyor ve insanlar, kazanç elde etmek isterken zarar ediyorlar. Kâr ve zarar, kardeştir. Bu sektöre girecek olanlar, bunu asla unutmasınlar.

Bitcoin’e neden yatırım yapıyorsunuz?

Gelecekte kâğıt paraların piyasadan kalkacağını düşünüyorum. İsviçre, bunu açıklayan ilk ülke oldu. Artık sadece dijital para dönemine geçiyor. Herkesin söylediği gibi dijital bir dünyada yaşıyoruz ve ödeme yöntemleri, değişmeye başladı. Bitcoin ve kripto paralar da artık birçok yerde ödeme yöntemi olarak kullanılıyor. Kısaca gelecek, kripto para demek.

Bitcoin’in şu anki konumu nedir?

Bitcoin, an itibariyle (7.12.2021-15:00) 37.500 dolar, yani 275.000 Türk lirası. Dünyadaki kripto paralarının hacmi ise 1 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu, çok ciddi bir rakam. Yani artık kripto paralar hayatımızın içinde ve herkes, kripto paraları ve teknolojisini öğrenmek zorunda olacak. Televizyon, radyo, internet, sosyal medya… Bitcoin, artık her yerde.

Bitcoin haricinde diğer kripto paralara da yatırım yapıyor musunuz?

Kesinlikle yapıyorum. Amacımız, büyüyen bir sistemden doğru kazançlar elde etmekse bunun için tek bir şeye yatırım yapmaktan ziyade farklı ve teknolojisine güvendiğim kripto paralara da yatırım yapıyorum.

Kripto paralar üzerine eğitimler vermeyi düşünüyor musunuz?

Kripto paralar üzerine hali hazırda online ve birebir eğitimler veriyorum; ancak pandemiden dolayı toplu ve yüz yüze eğitimleri ne yazık ki çok fazla yapamıyorum. Pandemiden sonra daha fazla eğitim toplantıları yapacağız. Ayrıca şu anda online bir eğitim sistemi hazırlıyoruz.

Bitcoin ile diğer kripto paraları nasıl karşılaştırırsınız?

Bitcoin ve diğer kripto paraların arasındaki en büyük fark şu: Bitcoin’in sahibi yok; diğer kripto paraların şirketleri ve sahipleri var. Bitcoin, ortaya ilk çıkan ve kodu açık yazılmış bir bilgisayar yazılımı, diğer kripto paraların atası. Biraz önce de söylediğim gibi kripto paraların değer kazanmasında yatırımcılar, teknolojilerine ve yol haritalarına bakarak yatırım yaparlar.

Bitcoin’e yatırım yapacaklara hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Bitcoin ve kripto paralara yatırım yapacak olan insanlara öncelikle şunu tavsiye ederim: Bir kripto paraya yatırım yapacakları zaman kripto para ile ilgili her duyduklarına kesinlikle inanmasınlar. Farklı platformlardan araştırsınlar, haberleri karşılaştırsınlar ve o kripto paranın kendi sitesini, teknolojisini takip etsinler ve doğru bilgiye ulaşsınlar.

Her zaman kazanç olmayacağını bilsinler ve giriş yaparken, alırken ve satarken bunun bilincinde olsunlar.

Son olarak en önemli tavsiyem şu: Araştırsınlar, öğrensinler ve bilgi sahibi olsunlar.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

İnsanların doğru bilgilendirilmesine aracılık ettiğiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için önce size; sonra da gazetenize çok teşekkür ederim.