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Ali Kaya

‘Unutamıyorum’ unutulmayan hikâyelerin ürünüdür

06 Mart 2021 Cumartesi 16:17
5 Okunma
Ali Kaya

Ali Kaya: ‘Unutamıyorum’ unutulmayan hikâyelerin ürünüdür

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı müzisyen Ali Kaya ile geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu “Unutamıyorum” adlı şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Ali Kaya kimdir?

Merhaba, ben Ali Kaya. 1985 yılında doğdum. İran Azerisiyim. 8 seneye yakın bir zamandır Türkiye’de yaşıyorum. Bir turizm şirketinin genel menajeriyim. Gitar çalıyorum, müzikle uğraşıyorum, bir de spor yapmayı çok seviyorum.

Müzikle nasıl tanıştınız?

Kendimi bildim bileli müzikle tanışığım. Çocukluğumdan beri şarkı okumayı severdim; ama bazı nedenlerden dolayı yapamadım. 2019 yılında Bir ekiple tanıştım ve müzik yapmaya karar verdim. 2020’de “Sevdiğimi Haykırırım” adlı ilk şarkım çıktı. “Unutamıyorum” adlı ikinci şarkım ise geçtiğimiz ay dinleyenlerle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşan “Unutamıyorum” adlı şarkınızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararını nasıl verdiniz?

Benim şarkılarım, hissiyatlarıma dayanarak çıkardığım şarkılardır. Elbette çoğumuzun yaşanmış ve unutulmayacak bazı hikâyeleri vardır. “Unutamıyorum” şarkısı, unutulmayan hikâyelerin ürünüdür.

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Şarkının sözleri AlperTunga M.Ürgün’e; müziği ise Milad Baran’a ait.

Şarkı, dinleyicilere hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Biz sanatçılar, hissiyatlarımızı ve yaşadıklarımızı şarkılarla anlatırız. Ben de bu şarkıyı hislerimi tamamıyla dökerek okudum. Umarım, dinleyiciler de bu hissi alırlar.

Şarkının isim hikâyesi nedir?

Şarkının ismi, unutulamayacak bir aşk hikâyesinden geliyor.

Şarkı, Arash Raouf yönetmenliğinde kliplendirildi. Klip çekimleri nasıl geçti?

Her şey çok iyiydi. Arash, çok profesyonel bir yönetmendir. Onunla çalışmak, benim için bir onurdur. Tabii ki bu, bütün ekip için geçerli.

Çekimlerde aksilikler yaşandı mı?

Hayır…

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Bence uyumlu; ama bunu bir de dinleyicilere sormak gerekiyor.

İlerleyen zamanlarda müzikseverlerle buluşturacağınız farklı bir projeniz var mı?

Tabii ki yeni projeler var. En yakın zamanda üçüncü şarkının klip çekimlerini yapacağız. Farklı bir projemiz daha var, o da sürpriz olsun sevenlere.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz? 

Öncelikle size ve gazetenize bu röportaj için çok teşekkür ederim. Gazete okurlarından beni bu yolda yalnız bırakmamalarını rica ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ali KayaUnutamıyorum
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