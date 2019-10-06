Alesya Antonova ile modellik üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar, ben Alesya Antonova. Türkiye'de faaliyet gösteren Alesya Models Agency modellik ajansının sahibiyim. 10 yıldan fazla bir süredir modellik yapıyorum, son 6 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Modellik ile kariyerime başladım. Sonra ilk adımımı model menajer olarak attım, SAKM’de kamera önü oyunculuk bölümünde eğitim bitirdim, konuk oyuncu ve model olarak birçok yerde katıldım.

Neden Modellik ?

Babamın askeri bir adam olduğu ve annemin bir mühendis olduğu sıradan bir fakir ailede büyüdüm. Çocukken mütevazı ve utangaç bir kızdım - güzel mankenlerin fotoğraflarının dergilerde izledim ve sadece onların yerinde olmayı hayal edebildiğim. Çocukluk hayallerimizin ve arzularımızın yetişkin yaşamımızı bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. Bu yüzden büyüdüğümde en azından bir hayali gerçekleştirmeye karar verdim.

Modelliğe ilk adımı nasıl attınız?

O zamanlarda dijital fotoğrafçılık dönemi yeni ortaya çıkmaya başladı. Sadece profesyonel fotoğrafçılar bir kamera alabilir. Bir fotoğrafçı fotoğrafımı çekmek istedi ve bana yazdı. Gerçekten pek gitmek istemedim - çünkü bundan iyi bir şey geleceğini düşünmedim. Kameranın diğer tarafında rahatlayabileceğimi ve kendimden duygular çıkarabileceğimi düşünmedim. Ama beni denemeye ikna etti - ve gelmeyi kabul ettim. Şehir merkezinde ilk fotoğraflar çektik - insanlar bizi geçti, arabalar geçti. Biri durdular ve baktılar - ama umurumda değildi - çünkü gerçek bir manken gibi hissettim kendimi. Daha sonra, fotoğrafçı bu fotoğrafları bir mankenlik ajansına gösterdi. Benimle ilgilendiler ve beni ajansa gelmeye davet ettiler. Gelecekte işbirliğine başladık. Bunlar modellik alanındaki ilk adımlarımdı.

Modellik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Evet, 3 yıldır model menajeri olarak çalışmaktayım. Sektörümde Türkiye pazarında yabancı modeller için yönetici olarak en iyisi olmak istiyorum. Gelecekte yeni başlayanlar modeller için daha ciddi ve yoğun bir kariyer geliştirmek istiyorum ve ayrıca ünlü yabancı modeller direkt booking ile getirmek istiyorum. Şu anda da ajansımın bir şubesini Kiev'de açıyorum.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Türkiye'de iyi uluslararası modellik ajanslar var. Bunlar parmaklarda listelenebilir - ama onlar var. İyi portföyle ve tecrübesi olan profesyonel modeller getiriyorlar.

Ama ben Türkiye'de yaşayan modeller yetiştirmeye çalışıyorum. Tamamen farklı bir iş yapıyoruz.

Yerel pazarda çalışanların listesi - maalesef, yerel yabancı modelleri güvenle temsil profesyonel edebilecek insanlar göremiyorum su anda.

Bence rekabet harika bir şey! Size büyümek ve işinizi daha iyi yapma arzusu verir.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

TV izlemiyorum - yalnızca zaman zaman internetten haberler okuyorum. Fotoğraflarını İnstagram ve Facebook'ta böyle paylaşan pek zeki olmayan kızların stories özçekimlerini ve videolarını filtreleyen akıllı bir bot istiyorum. (Gülüyor )

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gereklidir ?

Fotoğrafçılarla basit çekimlerinden ve web online çekimlerinden ciddi içerikten katalog ve reklamlara kadar, becerilerinizi uygulayarak ancak iyi bir model olabilirsiniz.

Bir model olarak çalışmak için özel bilgiye ihtiyaç duymazsınız - çalışma ya da geliştirme arzusunun yanı sıra uyduğunuz veya uymadığınız fiziksel ölçütlere de sahip olmalısınız.

Özel kurslara gitme gereğini görmüyorum, bu tür kursları yapanlar sadece para kazanmaya çalışıyorlar.

İyi bir model ajansı derhal potansiyel bir model görecek ve geliştirmeye başlayarak doğru işi verecektir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Genelde bir şeyler yapmaya başlıyorum ve işler ilerledikçe işleri daha iyi hale getiriyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medyaya faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum. İnsanlar fotoğraflarımı görüyor, okuduklarından veya gördüklerinden ilham alıyorlar. Tabii ki sosyal ağları kullanıyorum, ancak yalnızca Facebook ve instagram için yeterli oluyor benim için. Ayrıca son zamanlarda röportajlara zaman ayırmaya çalışıyorum ve en önemli bilgileri vermeye ve tüm soruları dürüst ve ayrıntılı bir şekilde yanıtlamaya çalışıyorum.

Modellikle ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Son çalışmalardan - Marriott otel için modellerimle ile reklam çekildi. Ayni zamanda So Chick mücevher markası için de modellerim çekildi. Ayrıca birçok yabancı şirket ve tasarımcı benim müşterilerim.

Temel olarak yeni fotoğrafçılar ve yeni markalar ve tasarımcılarla çalışıyorum.

Kişisel projelerden - sadece yaratıcı ve gelişmeyi arzulayan fotoğrafçılar ile çalışıyorum. Yıllardır birçokları ile çalışıyorum.

Model ajansınızda neler var nasıl bir ajansınız var bize bahseder misiniz ?

İyi modellere sahibim. Her birine belirli bir iş veriyorum - yapabileceği bir iş. Her müşteri için kendi gereksinimlerine uygun model seçiliyorum.

İyi modelliği nasıl tarif edersiniz ?

Müşteriyi gördüğü imajı oluşturabilmek için uygun bir şekilde koleksiyon sunabilme. Resmin genel fikrini halka aktarma yeteneği. İyi plastisite olabilmek. Oyunculuk temellerini bilir. Yürümek, dans etmek, güzel hareket etmek ve az konuşabilmek.

Modelliğin dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Modelliğin stresli yanları neler ?

Benim işim, modeli mümkün olduğunca stressiz hale getirmek, strese maruz kalmamak, kişisel kendinden şüphe duymaktan strese maruz kalmak, ayrıca kamera çalışma saatlerinden, sette yer alan yeni insan sayısından, daha profesyonel modellerle çalışmaktan strese uğramak.. Sonuçta, kamera tüm korkudan güvensizlik gösterir, yorgunluk.. bu iş gerçekten tembel insanlar için hiç uygun değil!

Oyunculukla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Uzun zaman önceydi!:)) oyle hissediyorum su an. Belki katıldığım dizi ve sinema projelerde beni bir anda gördünüz ya da tanıdınız : Doğu-Batı, No 309, Kertenkele, Sinyalciler, İlişki Durumu: Evli, Eve dönüş…

Kariyerimin bu aşamasında oyunculukla ilgili ilginç teklifler alamıyorum ve ikinci sınıf projelerde oynamak istemiyorum.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Tabi ki güzellik şart! İnsanlar güzelliği ekranda görmek istiyor ve bu normal bir istek.

Elbette, eğer bu güzellik oyunun yeteneğine sahipse, iki kat güzel.

Bence eğer güzelseniz - güzelliğini doğru ve saygın bir şekilde kullanmalısın! Aksi takdirde güzelliğiniz boşuna size verilir. Daha fazla korkunç bir şey yok bence - güzelliğe sahip olmak ve sadece aptal olmak.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ? Yeni medyanın sizin çalışmalarınıza etkisi nedir ?

Dünya değişiyor - ve biz onunla değişiyoruz.

Bir dereceye kadar bir şey yapmak daha kolay hale geldi, örneğin, insanları haberleri hakkında bilgilendirmek için su an daha kolay noktaya geldik-mesela sadece sosyal medya açılıyoruz ve direk bir şeyler yazıyoruz. Bir dereceye kadar kendiniz için önemli ve ilginç bir şey bulmak için gereksiz ve boş bilgiler arasında zorlaştırıyoruz.

Basılı kitaplar ve gazeteler okumayı ve eski fotoğraf albümlerini izlemeyi hala seviyorum - kitapların ve gazetelerin kokusunu sevdiğim için, aynı zamanda geçmiş dönemin büyüklüğünü tutmaktan da zevk alıyorum. Öte yandan, sosyal sayfalarımı aktif olarak de yürütüyorum.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Spora zaman ayırmaya, basılı kitaplar okumayı, internete daha az zaman ayırmaya ve doğada yürümeye daha fazla zaman ayırmaya çalışıyorum, sevdiklerinizle, ailenizle ve arkadaşlarımla seyahat etmeyi ve zaman geçirmeyi seviyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Dünya edebiyatı klasiğindeki kitapları severim . Yönetmenlerin filmlerinden hoşlanırım Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Guy Ritchie, Woody Allen. Zaman zaman yeniden birçok eseri inceliyorum ve sürekli yeni bir anlam buluyorum.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Aynı anda hem harika hem de güçlü bir iş yapıyorsunuz. Her zaman kadınlar hakkında gerçekten bilinmeyi hak eden enteresan ve anlaşılır raporlar yazıyorsunuz. Adınız işini iyi yapmaya çalışan insanlarla birlikte büyüyor. Bu harika bir şey!

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Tamamen kendim yerimde olduğuna inanıyorum.

Alesya Models Agency model ajansımı geliştirmeye devam edeceğim. Farklı şehirlerde ve muhtemelen ülkelerinde daha fazla şube açmayı istiyorum. Amacım, yerel pazarda bir kariyer oluşturmayı amaçlayan modellere yardımcı olmak. Böylece ajansım ile yerel üretici, tasarımcı, modelleri yerel altyapısını geliştirip sürdüreceğim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Beni desteklediğin ve ilham verdiğin için teşekkür ederim. Bu bana devam etmeme izin veriyor.

Böyle güzel bir muhabbet için ayrıca teşekkür ederim.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA