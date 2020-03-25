Alesya Antonova İle Modellik Çalışmaları ve Dijital Dönüşüm Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar. Ben Alesya Antonova. Türkiye'de faaliyet gösteren Alesya Models Agency modellik ajansının sahibiyim.

Ajansınızla birbirinden farklı projelere imza atıyorsunuz son projeleriniz neler bize bahseder misiniz?

Dün Alesyaagency modeller SixSence İstanbul oteli için çekildi. Ayrıca bu hafta, yeni bir giyim markasının kataloğu için modelimiz kaldırılacak. Ayrıca yeni bir giyim marka ile yıllık bir sözleşme imzaladık, Alesyaagency modeller her hafta web çekimi yapıyor. Biraz önce, ajansımızın reklamını için modellerimizle conseptli bir çekim yaptık. Çok yakında bu fotoğrafları sayfamızda ve web sitesinde görebilirsiniz. Fazla iş yapmıyoruz gibi görünebilir, ancak sadece kaliteli işi kabul ediyoruz ve hem yeni başlayanlar hem de tanınmış markalarla çalışıyoruz.

Model Ajansları sizce nelere dikkat etmeli ?

Model Ajansın düzenli ve güvenilir müşterileri olmalı, ayrıca modelini korumak yükümlüdür. Bu elbette ideal modelleme ajansıdır.

Model ajansı arayan firmalar nelere dikkat etmeli ?

Şimdi birçok sahte ajanslar var, bugün çalışıyorlar ve yarın böyle bir ajans yok. Modelleri bile olmayan böyle ajanslar da var. Onlar model fotoğrafları çalıyor veya bu suretle ajansı ve işlerini görebilen icin izni modeli olmadan koyuyor. Bir ajans seçerken, öncelikle sahibine, bu alanda ne kadar süredir olduğuna, ortak tanıdıklarınız olup olmadığına, ajansın kiminle çalıştığını görmek veya arkadaşlarınıza sormak, ayrıca insanların yorumlarını okumak için onunla kişisel olarak konuşmanız tavsiye edilir. Dışarıdan olabildiğince fazla bilgi edinin. Modelleme ajansının yüzü çok önemlidir. Ona dikkatle bakınız! Temsilcisinin nasıl bir yüzü var, böyle de modeller.

Dijital dönüşüm her geçen gün artıyor size ve mesleğinize etkileri neler nasıl kullanıyorsunuz ?

Şahsen, ajansın çalışmasının prestijine ve kalitesine bakıyorum, fikirlerimi paylaşıyorum, ajansın konsepti üzerinde çalışıyorum ve ayrıca sosyal ağlardaki sayfalarımızda yayınlanacak olan modellerimizin ve çalışmalarımızın fotoğraflarını seçiyorum.

Alesya Antonova günlük hayatında nasıl birisi günlük yaşamındaki Alesya Antonova’yı anlatır mısınız ?

Ben işkolikim. Günün ilk yarısında işin en önemli bölümünü yapmaya ve yeni projelerin temelini atmaya çalışıyorum ve günün ikinci yarısında talimatlar veriyorum veya bugün yapılan işi kontrol ediyorum.

Bir şey yapmayı unuttuğumu veya bugün yapmam gerektiğini unuttuğumu düşünürsem düşünceler hep aklımdadır. Bazen bu nedenle çok kötü uyuyorum veya modellerimle bir işim veya fotoğraf çekimim varsa, o gün çok erken kalkiyorum. Her şeyin mümkün olduğunca iyi gittiğinden emin olmalıyım. Stresi azaltmak için haftada üç kez spor salonuna gidiyorum, iki haftada bir spaya gidiyorum ve masaj yapmaya gidiyorum. Neredeyse her zaman temas halindeyim, eğer bir gün izinli oluyor, ailemle geçirmeye çalışırım. Hayır olmasına rağmen, yalan söylüyorum, genellikle hafta sonları de çalışıyorum

Özel hayatınıza dair neler söylersiniz ? Merak edenler için evli misiniz ? Hayatınızda biri var mı ?

Özel hayatim özel tutmaya çalışıyorum. Hayır, evli değilim. Birçok hayranım var ve Alesya Antonova ekranlarda ve sosyal ağlarda olduğunu görüyorlar. Ama kişisel hayatımda güvenimi kazanmak ya da benimle görüşmek çok daha zor.

Oyunculuk çalışmaları olacak mı ?

Evet, sonunda oyunculuk için kişisel menajerim var. Bu yüzden ona kısa tanıtım ve prova videolarımı gönderiyorum, göreceğiz! Ayrıca, YouTube kanalı için benimle pek yakında bir video yayınlanacak ve eğer beğenirseniz daha fazla çekim yapacağız!

Pek çok fotoğraf çekimine katılıyorsunuz sizi çekimlerde en çok zorlayan şey nedir ?

Hmmm…çekim başlangıcından itibaren ilk 10 dakika. Kendimi ortaya çıkarmaya çalıştığınızda ve ruhumu fotoğrafçıya göstermeni gerektiğinde.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kitap okumayı severim, banyo yapmayı severim ya da Hollywood bir film izleyebilirim yada rock music dinlemeyi severim. Şu anda bu tür anlar benim için çok değerli.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Psikoloji ve klasik edebiyat kitaplarını okumak seviyorum.

Şu anda yeniden Dorian Gray'in Portresi Oscar Wilde i tekrar okuyorum. Alman filozof Arthur Schopenhauer edebiyatıyla da ilgilenmeye başladım.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Birçok yaratıcı insanı destekleyen bir platformdur. Platformunuzun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Lütfen devam edin, çünkü her yeni gün ile daha fazla insan sizi okuyor! Insanlara işinle ilham veriyorsunuz.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Alesyaagency geliştirmeye devam etmek, kendi çalışma sistemlerini geliştirmek, iş miktarını artırmak. Şu anda Alesya Models Agency markasının reklamını yapmak ve yeni bir konsept geliştirmek için çalışıyorum, haberlerimiz için bizi takip etmeye devam edin.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Sensiz olmaz! Desteklediğiniz için, beni yıllardır takip eden insanları ve beni takip etmeye yeni başlayanları selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Güç bizimle olsun