“ALEMİCİN2” 3 MAYIS’TA BEYAZ PERDEDE

“Alemicin2” filminin büyücüsü Muratcan Bozarslan’ın başarı hikayesi üzerine...

Röportaj : Hasret Dilek DELİER

Oyuncu Muratcan Bozarslan, şimdilerde 3 Mayıs'ta vizyona girecek olan "ALEMİCİN2" sinema filminin başarılı yönetmeni Özgür Bakar ile karşımıza çıkıyor.

Drama ve oyunculuk eğitimleri alan engelli oyuncu Muratcan Bozarslan ile söyleşi yapan Gazetemizin Yazarı Hasret Dilek Delier, azmiyle engellilerin sesi olmayı hedefleyen oyuncunun hayatı ve rol aldığı sinema filmi hakkında bilgi aldı.

Merhaba Muratcan Bey, öncelikle Muratcan Bozarslan Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

1975 yılında Karabük'te dünyaya geldim. Yaşantımı İstanbul'da sürdürüyorum. Aslen Karabük’lüyüm.

Bize kendinizden bahseder misiniz? Engelli olarak mı dünyaya geldiniz?

Doğuştan engelli değilim. 18 yaşında bir rahatsızlık geçirdim. Doktorlar artık felçli olduğumu ve ayağa kalkıp yürümemin nerdeyse imkansız olduğunu söyledi.

Peki nasıl ayağa kalkmayı ve bugünlere gelmeyi başardınız?

Azim ve inançla ayağa kalkmayı, mücadele ederek bugünlere gelmeyi başardım. Umudumu hiç yitirmedim.

Oyunculuğa nasıl nerede başladınız?

Hayata, hayallerime küsmedim. Hep umut ettim. Düşlerimin peşinden gitmeyi seçtim ve imkânsızı başardım. Değerli hocam Ergün Demir'den iki yıl oyunculuk eğitimi aldım. İki yıl boyunca haftada iki gün Karabük'ten, İstanbul'a gittim geldim. Buradan sizin vesilenizle Ergün hocama sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Bugüne kadar Üç Harfliler2, Bana Normal Aktiviteler, Gassal, Vezirin Parmağı, Bir Deli Bir Veli, Aşka Geldik gibi projelerde rol aldım.

Engelli vatandaşlarımıza vermek istediğiniz mesaj nedir?

Sekiz buçuk milyon engelli kardeşimize vermek istediğim mesaj şudur: Hiçbir zaman kendilerini engelli olarak görmesinler. İnsan isterse her şeyi başarır. Ben başardım sizlerde başarabilirsiniz. Engellilerin sesi olmaya devam edeceğim. Sekiz buçuk milyon engelli kardeşinizden biri olarak.

Yeni projeniz ALEMİCİN2 filmine nasıl dahil oldunuz? Filimde hangi karakteri canlandırıyorsunuz?

Büyücü karakterini canlandırıyorum. Senaryoda büyücü karakteri bayan oyuncunun oynaması gerekiyordu. Özgür Bakar hocam ve Alper Kıvılcım hocam beni kadroya dahil etmek için senaryoda değişiklik yaparak özel karaktere çevirdiler. Birlikte çalıştığımız 4'cü film.

ALEMİCİN2 gerilim korku filminin yapımcısı ve yönetmeni kimdir?

Film fabrikası yapımcı Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar.

Filim nerede çekildi?

İstanbul Polonezköy’de çekildi.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Özgür Bakar hocam ve Alper Kıvılcım hocama engellilere verdikleri destek için sonsuz teşekkürler.

Ayrıca bu zorlu yolda bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Herkesi 3 Mayıs'ta vizyona girecek filmimizi izlemeye davet ediyorum.

Verdiğiniz röportaj için teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Ben de size ve gazetenize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.