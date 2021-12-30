Akışa Bırak



Ünlü kehanet astroloğu sevgili dostum Vedat Delek çalışkan ve hiç durmadan üretiyor, yeni kitabı çıktı. 2022 yılında neler olabileceğini, burç yorumları ve ‘ ne istersen dileğin oluyor literatürü’ eklediğini ifade ettiği kitabı ‘Akışta Kal’ imza günü yoğun ilgi ve sevgi içinde geçti. Beyoğlu Grand Hotelde Pera’da ünlü astrolog Vedat Delek hem söyleşi hem kitap imza gününü sıcak ve yoğun bir katılımla gerçekleştirdi, samimi ortamda herkes gelişen olaylarla merakını ve endişesini sorularına aldıkları cevaplar İLE gidermeye çalıştı.

Akışta Kal kitabının hayırlı olması dileklerimizle.

Ve her yıl olduğu gibi sevgili dostum Ünlü kehanet astroloğu Vedat ile çok samimi bir söyleşi gerçekleştirdik , anafikri olarak her şey bizim için ve önemli olan bizim bakışımız ve enerjimizi, inancımızı yüksek tutmamız. Buyrun söyleşimize

Vedatçığım hoş geldin. Pandemiden beri görüşemiyorduk; yeni kitap yazdın, imzaladın, çok da kalabalıktı ve çok şahaneydi. Nasılsın görüşmeyeli?

Görüşmüyoruz diye bir durum yok, sadece fiziksel olarak bir araya gelemedik diyelim... İyiyim sen nasılsın? Astrolojik göstergeler, seninle her yıl yaptığımız röportajlar esasında hani konuşuyoruz. Yazdıklarım bir bir çıkıyor ama iyiler çıksın, kötüler çıkmasın. Ama iyi okumak da lazım. Şükürler olsun, Allah yanıltmasın.

Amin amin amin… Bir sürü şey geçirdik tabii, talihsiz olaylar. İlk önce zaten virüs, sonra yangınlar, seller, depremler derken her şey üst üste geldi. Bundan sonrası daha iyi olur inşallah diye düşünüyoruz ama göstergeler öyle değil galiba.

Şimdi belli bir yaştayız. Dünyada yangınların, hastalıkların, sellerin son olduğunu söyleyebilir miyiz? Kimi zaman bunlar fazlalaşıyor, kimi zaman azalıyor. Ama dünyanın her yerinde bu döngüler devam ediyor. Tabii ki doğa denen sistem bize kendini hatırlatıyor. Bizim ona kötü davrandığımız hatırlatıyor. Bazen yenilenmek adına o döngüyü tamamlıyor. Evet, 2022’de de doğal olaylar ve afetler devam edecek. Umarım canımız yanmadan, ciğerimiz yanmadan bunları böyle hasarsız atlatabiliriz.

İnşallah inşallah. O yüzden mi kitabının adı “Akışta Kal”? Hasarsız daha rahat geçsin diye mi?

Şimdi Jüpiter Balık burcuna geçiş yapıyor. Balık burcunun en önemli özelliklerinden biride akışta kalmak yani hayatın bize plansız ve programsız bir şekilde getirdiklerinin farkına varmak, kabul etmek, hayatımızı zenginleştirmek. O yüzden 2022’de akışta kalanların kazanacağı bir yıl olacak.

Çok güzel tüyo gerçekten.

Kitabın ismini bu yüzden “Akışta Kal” koydum.

Çok güzel olmuş. Zaten Balık bütün burçların içinde tekâmülünü sonlandırmış, her şeyi bilen bilge ruh gibi. Oradan da yola çıkarak kapağı da çok güzel olmuş. İki tane yunus var, çok şirin.

Özellikle iki balık sembolü kullandım. Çünkü çift balık kısmettir, berekettir. Ben de okuyucularımın evine o tatlı sembolle böyle bereket enerjisini onlar farkında olmadan göndermek istedim. Hepimizin ihtiyacı var, inşallah iyi olur. O yüzden bereketleri daim olsun diye. Şifa olsun inşallah.

Neler anlatıyorsun bu kitabın içinde?

2022’de olabilecekleri anlattım, tabii ki neler bekliyor onları anlattım, tüyolar verdim. Ama bu kitabın içinde çok özel bir ritüel var. Bu ritüeli yapanın hayatı değişecek. Benim hocam Oğuzhan Ceyhan’ın bize eğitimlerde verdiği gizli bir ritüeli oraya koydum ve bunu sana söyleyeyim. Ben yaptım ve benimle beraber yapanların hayatında çok önemli değişimler olduğu için kitabıma da koydum. Retro günleri var, yeni aylar, dolunaylar, zamansal dikkat etmemiz gerekenler. Bize hediye olan zaman dilimleri var. Kitap çok dolu oldu, içime sindi. Kitabı okuyan 2022’nin zamansal rehberine sahip olacak.

Çok iyi, hazırlıksız yakalanmayacak yani tedbirli olacak en azından.

Evet, tedbirli olacak. Zaten bunun için hazırlıyorum çünkü hayatta en önemli değer zaman. O yüzden bu kitabı alan zamana yatırım yapmış olacak. Zamana yatırım yapan da her zaman kazanır.

Bahsettiğin ritüel de bolluk bereket gibi bir ritüel mi?

Ne istiyorsan o.

Ooo çok güzel, ucu açık yani.

Açık ve tek. Tek bir şansın var ve o şansı istediğin gibi kullanıyorsun.

Peki, 2022’yi nasıl geçirelim? Akışta kalalım fakat ekonomi kötü, hastalıklar bekliyor. Neler yapmalı sence?

Covid’ dolayı güzel haberler gelecek, başka ilaç ve tedavi şekilleri olacak. Ama başka hastalıklarla karşılaşacağız. Özellikle büyükbaş, küçükbaş hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklar. Bununla beraber doğa olayları fazlasıyla söz konusu olacak. Biliyorsunuz Oğuzhan Ceyhan’la bir çizgi film vardı. Orada belirttiğimiz gibi 2022’nin bu bir astroloji öngörüsüdür, yatırım tavsiyesi değildir. Altın kazandıracak, yabancı para birimleri tabii ki yükselecek. 2022’ye girerken çok da mutlu giremeyeceğiz. Venüs’ün retroda olması ekonomik ve kişisel anlamda biraz problemli girmesine neden olacak. 2022’nin ilk günlerinde şirketler, ceolar, özellikle maaş ödemekte fazlasıyla zorlanacak. Bununla beraber tabii ki Mart ve Nisan ayı çok önemli iyicil gökyüzü hareketleri olacak.

Olsun nefes alalım biraz.

Sen de astrolojiyle ilgilenen biri olarak o döngüleri artık biliyorsun. Kimi zaman bize derslerimizi hatırlatıyor, kimi zaman ödüllerini veriyor. Korkmak yerine önlemlerimizi alarak ve hayatın içinde zaman döngüsünü kullanarak hayatımızı güvende hissedebiliriz.

Hani yağmur yağacak biliyoruz şemsiyemizi alalım gibi… Başka neler yapıyorsun?

Eğitimler devam ediyor, keyifli bir sınıfımız var. 2022 için bir eğitim programı hazırlıyorum tabii ki astrolojinin dışında. Bioenerji sistemi kurmak üzereyim. Bu bilinen bioenerjilerin içinde çok farklı bir sistem olacak. Onun üzerinde çalışıyorum. Yine Mart ayında çok özel kitap geliyor, onun üzerinde çalışıyorum. Yoğunum esasında ama yoğunluğu da seviyorum. Bir de bulunduğumuz alana ve sektöre üretmek ve katkı sunmak zorundayız ki daha değerli olsun ve değeri anlaşılsın astrolojinin.

Kesinlikle çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Ayrıca Oğuzhan Ceyhan’a da buradan çok selamlar. Onun o ağabeyliği ve kanatlarının altına alması son derece önemli ona da teşekkür ediyoruz.

Kesinlikle iyi ki var. Yangın zamanında da sosyal yardımların oldu senin o yönünü çok seviyorum zaten.

Sosyal sorumluluklar olmalı tabii. Nuray Sayarı ile bizim yardımlarımız oldu. 500 tavuk aldık. Hayatımda birilerine tavuk almak vallahi aklımdan geçmezdi yani. O tavuklar umarım güzel üretimler yapar ve giden yerlere katkı sağlar. Atlas Yardımlaşma Derneği ile yaptığımız bir çalışmaydı. Nuray’a, derneğe ve seminerlere katılanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Baktığımda bazen ben kendi yaptıklarıma da inanamıyorum. Sevgiyle yapıyoruz ve çoğalıyor. Öğrencilerimle 200 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Seninle de yapacağız. Elimizdeki sihirli değneği doğru kullanıyorum, buna takipçilerim de katkı sağlıyor. Öğrencilerim de katkı sağlıyor. En büyük katkı büyük yaratıcıdan. Allah bu alanımızı genişletsin.

Ona göre de güzel geri dönüşler oluyor işte. Şükürler olsun.

Dua alıyoruz bundan daha güzel geri dönüş olur mu?

Tv programları devam ediyor mu?

Hayır, oraya ara verdim. Youtube’a bu anlamda ağırlık verdim. Sağ olsun bizim Seyhan Soylu bana çok güzel fırsat verdi. İmkânlarını sınırsız kullandırdı, öpüyorum onu buradan. Ama salgından dolayı geri çekilme oldu. Şu anda Youtube kanalıma devam ediyorum. Salgın tamamen geçip bittiğinde, yani maske atma töreninden sonra en azından ayda bir orada programa devam etmek istiyorum.

Güzel olur, eğitimler de belki ona göre değişecek.

Değişecek. 2022’de salgın yine hiç bitmemiş gibi devam edecek. 2023’te bakacağız.

Salgın ne zaman bitiyor sence?

Mart ve Nisan ayında bu anlamda salgınla ilgili güzel gelişmeler olacak. Salgın yani korona bitmeyecek ama uyumlanma ve ilaç süreciyle devam edecek. 2022 yılının içinde hafifletecek kendini ve dönem dönem vurmaya devam edecek. Arada çıkış yapacak ama mücadele gücümüz artacak.

Biz kuvvetli olduktan sonra, kıtlık olur mu bizim ülkemizde sence? Yok mu sence?

Şu anda bazı ürünlerle ilgili bir adet satılıyor diye duyumlar alıyoruz.

Bizim bir şeylere erişiyor olmamız bazı şeylere erişemeyen insanların olmadığı anlamına gelmez. 2020’den beri zaten kıtlık var. Yani bu illa alım gücüyle alakalı değil. Sevgili Funda, salgından dolayı insanlar işsizlikten ne hale geldi? Sence bu kıtlık/yokluk enerjisi değil miydi? 2022’ye girerken de kıtlık enerjisiyle giriyoruz. Ama sonra bereketlenecek merak etme.

İnşallah bir daha ki yıla mı peki?

Hayır, Jüpiter’in balıkla gezegenlerle kontağıyla beraber daha farklı bereketlenecekler.

Biraz da tarıma önem verip toprağa da yatırım yaparsak daha iyi olacak. Olsun istiyorum bu bir dilek.

Olacak zaten. Türkiye’nin haritasına uygun ilerlersek bu ülke çok bereketli ve zengin. Yeter ki doğru yoldan gidelim. Önemli olan o.

Aslında devleti yönetenler astrolojiden faydalansa ne kadar güzel olur değil mi?

Bazen faydalanıyorlardır belki.

Evet, ben de öyle duydum.

Belki faydalanıyorlardır. Bir bilgiyi ne için ve kimin için kullandığınız önemli.

İnşallah topluma faydası olsun bütün her şeyin.

Bütün temennimiz o zaten.

Kesinlikle. Başka söylemek istediğin bir şey var mı?

Yok, teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Tüm topluma güzel bir yıl olsun…