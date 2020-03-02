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Adil Güzelsoy: ‘Bir Nebze’ yağmurun her damlasından göl yaratabilmektir

Ayşenur Mama’nın röportajı için tıklayınız...

02 Mart 2020 Pazartesi 16:18
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Adil Güzelsoy: ‘Bir Nebze’ yağmurun her damlasından göl yaratabilmektir

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Adil Güzelsoy ile yazın hayatına ve “Bir Nebze” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Adil Güzelsoy kimdir?

1975 yılında Diyarbakır’ın Bağpınar köyünde doğdum. İstanbul’da ikamet ediyorum. Özel bir şirkette yönetici olarak görev yapmaktayım.

Yazın hayatınız nasıl başladı? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Bir eser yazmak gibi bir düşüncem olmamıştı şu ana kadar; ama farklı kitapları veya dergileri okumaya hevesli ve meraklıydım. Bilgi sahibi olmak, kişiye bir rahatlama getirir. Araştırdıkça, bilinçlendikçe  daha da güçleniyorsunuz. Bu güç, her an patlamaya hazır bir birikim haline geliyor ve bu birikimi dışa açma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu sayede bu birikimler, sayfa sayfa bir kitap haline dönüşebiliyor.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Tüm yazarları kendime örnek alıyorum. Bir karakterin en iyi özellikleri, paylaşmak ve insanlara fayda sağlamaktır. Ruhumuzun bilgi birikimleriyle beslendiğini unutmayalım. Bilgilerinden faydalandığım için tüm yazarlara minnettarım.

Aralık ayında okurlarla buluşan “Bir Nebze” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? 

İnsanın yaratılışında özel bir tasarım ve kabiliyet vardır. İnsanın bilinçli olarak yapacağı doğru seçimlerle var olduğu hayatını daha huzurlu, daha mutlu ve daha rahat yaşayabilecek güçte olduğunun ve kesinlik işaretlerinin sinyallerini vermeye çalışıyorum.

“Bir Nebze” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

“Damlaya damlaya göl olur.” diye bir atasözü var. Bilgiyi öğrenmenin azına çoğuna bakılmamalı. Etrafımızda var olan ve gözümüzün gördüğü her şeyden bir nebze de olsa işaret alabiliriz. Bir fikrin, bir sohbetin, bir kitabın zekâ ve kabiliyetimize katkı sağlayacağından bin kere eminim.

Kitabın ismi nereden geliyor?

“Mütevazılık, bir insanın güzel ahlakının en güzel süsüdür.” diye düşünüyorum. İnsanlara büyük-küçük, âlim-cahil ayrımı yapılmaksızın yaklaşmak ve o insanlarla bir şeyler paylaşmak kadar güzel bir bütünleştirme yoktur. “Bir Nebze” yağmurun her damlasından göl yaratabilmektir. 

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Bu eseri yazıp, yayınlamak bile büyük bir şansa ulaşmak demek benim için. Şunu söylemek istiyorum: Diken gül ikram etmişse bize de alıp, koklamak düşer.

Kitabınıza bir okur gözüyle nasıl bir yorum yaparsınız?

Ben; bir okur olarak tüm yazarların eserlerini okuyup, bir kelime dahi öğrenmekle fayda sağlıyorum kendime. Yazılmış, çizilmiş, boş bir sayfayı bomboş düşünemezsiniz. Muhakkak bir hikmeti vardır.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

“Sahi Çizgiler” adlı bir kitabım var. Allah izin verirse mart ayında yayınlamayı planlıyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Bu kitap, yazdığım ilk eser. Çok hafif, şeffaf bilgiler mevcut kitapta. Değerli okurlarımızın bu kitabı okuduklarında kendilerini tüm detaylarıyla görebileceklerine inanıyorum. Hiçbir fikri, hiçbir düşünceyi küçümsememek gerek. Bence en dürüst ve en sadık yol arkadaşı, bilgidir. Bilginin elini bırakmamak gerek. Teşekkür ederim. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bir NebzeAdil Gözelsoy
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