ABD'deki Türk aday seçimleri kazanırsa eyalet meclisine giren ilk Türk olacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kasın ayında gerçekleşecek ara seçimler yaklaşırken ülkede yerel olarak da birçok seçimler gerçekleşecek.

Geçtiğimiz aylarda Tennessee'nin Memphis şehrindeki genç Türk Avukat Erim Sarınoğlu’nun ShelbyCounty'deki adaylığı için röportaj gerçekleştirmiştik. Bugün de Arizona eyalet meclisine aday olan ve ön seçimleri kazanan Ajlan Kurdoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdik.

2 sene önce çok az farklı Cumhuriyetçi rakibine kaybeden Kuroğlu umuyoruz bu sene seçimleri kazanır. Eğer seçimleri kazanırsa eyalet meclisine girmeye hak kazanan ilk Türk olarak tarihe geçecek. Yüksek Lisans için ABD’ye gelen ve şimdilerde Arizona Eyalet Meclisinde Milletvekilliği için yarışan Ajlan Kurdoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdik.





Öncelikle şu an hangi eyaletten, partiden, bölgeden hangi pozisyon için adaysınız açıklayabilir misiniz?



Arizona Eyalet Temsilciler Meclisine 12. Bölgeden Demokrat partiden adayım.



Arizona Eyalet Meclisi'nde Milletvekili olmak için yarışıyorsunuz. Ön seçimler ne zaman ana seçimler ne zaman bahsedebilir misiniz?



Arizona Milletvekilliği için ilk aşamamız ön seçimi kazanmak olacak. Ön seçim yarışımız ağustos ayının ikisinde tamamlanacak demek daha doğru olur, çünkü vatandaşlarımız temmuz ayının altısından itibaren postayla oy vermeye başlayacaklar. Arizona eyaletinde her seçim bölgesinden iki milletvekili çıkıyor. Otuz seçim bölgesinden altmış milletvekili mecliste görev yapıyor. Beş demokrat aday arasından en çok oyu alan ikisinden biri olup Kasım sekiz de yapılacak genel seçimlere katılacağım. O seçimde de iki demokrat iki cumhuriyetçi aday arasından yine en çok oyu alan ilk ikiye girip 12. seçim bölgesinden milletvekili seçilmek için yoğun bir şekilde çalışıyorum.



Neden siyasete girmek için karar aldınız? Bize biraz aday olduğunuz bölge hakkında bilgi verebilir misiniz?



Siyasetin yaşamımızda her zaman çok önem taşıyan bir kurum olduğuna inanıyorum. Türkiye’de olsun ABD’de olsun siyasetin yürütülüş şekli, siyasilerin aldıkları kararlar vatandaşlarımızın gündelik hayatını, çocuklarımızın geleceğini, ülkelerin geleceğini şekillendiriyor. Halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanan, yaşadığımız yörenin insanına daha iyi bir hayat sağlamanın heyecanını her zaman yüreğinde taşıyan birisi olarak insanımıza siyaset yoluyla hizmet vermenin benim için en doğru yol olduğunu hissettiğimden ötürü bu arena çalışmaya başladım. Siyaset sadece aday olmak, seçilmiş olarak hizmet vermek değil, aktivist olarak, gönüllü olarak da yapılabilir. Benim çalışmalarım burada inandığım fikirleri değerleri bir gönüllü olarak savunarak, halka anlatarak, ortak değerleri paylaştığım adayları seçilmesi için gönüllü çalışarak, yardım kuruluşlarında çalışarak başladı. Parti içinde hem yerel hem de eyalet partisi içinde çalıştım, yönetim kurullarında uzun süre görev aldım. Ardından da 2020 yılında partimizin eyalet senato meclisine aday gösterildim. Yıllar boyunca yaptığım çalışmaların fark edilip, partimizin her kademesince desteklenip aday gösterilmek çok sevindiriciydi.



2022 seçimlerinde de 2020’den yarım kalan işimizi tamamlamak, seçim yarışını en önde bitirmek için eyalet milletvekilliği için aday oldum.Aday olduğum 12. bölge. ABD de her on yılda, nüfus sayımı ertesi yapılan seçim haritalarının yeniden çizilmesi süreci ertesinde şekillenmiş yeni bir bölge. Arizona eyaletinin en büyük yöresi olan Maricopa’nın doğu kısmında, Phoenix, Tempe ve Chandler şehirlerinin kısımlarını kapsayan yaklaşık 250 bin nüfuslu bir seçim bölgesidir, 12. bölge. Çoğunlukla beyaz nüfusun yoğun olduğu (yüzde altmış civarında), ortalamanın biraz üstünde, eğitim ve gelir seviyesini yakalamış insanlarıyla, çeşitli sanayilere ev sahipliği yapan, demokratlar, cumhuriyetçiler ve bağımsızların neredeyse eşit miktarda olduğu bir yöre.





Geçen sene Barack Obama sizi desteklemişti. Bahsedebilir misiniz? Başka kimler destek oluyor?



2020 yılındaki seçimde Başkan Barack Obamave sonrasında da o zaman aday olan Başkan Biden da beni içinde bulunduğum seçim yarışında desteklediler. Başkanlar ülke içerisinde önemli kulvarlarda yarışan, inandıkları, güvendikleri adayları destekleyerek, bir anlamda kendilerine duyulan güveni adaylara yönlendirirler. Tabii ki benim için böyle bir güven ve ilgiye ülkenin başkanı tarafından layık görülmek çok büyük bir onur.Bu seneki yarışımız şu ana kadar eyalet meclisimizde görev yapan vekiller ve senatörlerce desteklendi. Eyaletimizde veya ülke çapında hizmet veren birçok kuruluşta 12. bölge yarısında beni desteklediler. Duydukları güve, verdikleri destek benim her geçen gün daha çok çalışmamı sağlıyor.



2 sene önce çok az farkla seçimlerde kaybettiniz çok üzüldük. O seçimlerden bize bahsedebilir misiniz?



2 sene önceki seçimlerim fazlasıyla gurur duyduğum hem bölge insanı hem partimi hem de Türk Amerikan insanını en güzel şekilde temsil ettiğime inandığım seçimlerdi.



İlk defa böyle bir yarışa giren birisi olarak, meclis başkanlığı yapmış, 12 senedir altı seçim kazanmış bir rakibe karşı, hem de cumhuriyetçilerin yüzde 6 daha fazla olduğu bir bölgede güzel bir sonuç aldık diyebilirim. Gönüllülerimizle beraber yüzotuzbin telefon görüşmesi yaparak, üçyüz bin civarı sms mesajı atıp, kırk bin mektup göndererek bir kampanya yürüttük. Arizona tarihinin eyalet meclisi için en çok paranın harcandığı (The Arizona Republicgazetesinin baş sayfasında haber olmuştuk) en çekişmeli bu önemli bir yarışta, aradaki farkı üçe kadar indirdik, bizim tabirimizle “rakibi çok salladık ama yıkamadık”.



Amerika’da özellikle yerel seçimlerde halkla, komşularınızla bire bir görüşmek, onların kapılarını çalıp oy istemek seçmenin en çok takdir ettiği bir yöntem. Hatırlayacağınız üzere 2020 mart ayı itibariyle Covid salgını tüm dünyayı ve Arizona’yı vurdu. Bu sebepten ötürü benim gibi yeni bir adayın kendisini tanıtmasını, vatandaşla tokalaşıp ona güven vermesini sağlayacak olan kapı kapı ziyaretleri yapma şansımız olmadı. İnanıyorum ki bu şansım olsaydı o aradaki üç puan farkı da kapatırdım. Kısmet diyorum artık. Bu sebepten bu seneki yarışım için 2021 yazından itibaren bu seçmenlerle tanışma işini çok yoğun bir şekilde yürütüyorum. Son dört aydır haftanın yedi günü mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp insanımıza planlarımızı anlatıp oylarını istiyorum, umuyorum ki bu emeklerimiz boşa çıkmayacaktır.







Eğer seçilirseniz eyalet meclisine giren ilk Türk olacaksınız. Görüşleriniz nelerdir?



Çok gurur verici bir sonuç olacak bu benim için. İlk defa böyle bir yarışta genel seçime girmeyi, başkan tarafından desteklenmeyi 2020 yılında başardım. Artık zaman genel seçimi de kazanıp meclise girmek zamanıdır. Türk insanın, Amerika’nın dört yanında. Anıl Bey siz de çok iyi biliyor ve “Neden geldim Amerika’ya” adli kitabınızda çok güzel anlatmışsınız; İnsanımız ülkenin her yanında, bir çok farklı alanda büyük başarılar yakalamış durumda, sanayi olsun, akademi olsun, sanat olsun, iş dünyası olsun her alanda çok parlak gurur duyulacak işler yapmış insanımız. Umuyorum siyasette bu alanlardan biri olacaktır, çünkü insanımızın bu potansiyeli, bilgisi ve görgüsü var. Yarışımı kazanıp, meclise ayağımı sürerek gireceğim ki arkamızdan çok daha fazla insanımıza yolaçayım, ilham vereyim en büyük dileğim.



Eyalet meclisinde milletvekili olmak hakkında bilgi verebilir misiniz?



Eyaletin yaşama organı senato ve temsilciler meclisi olarak iki meclislidir. Eyaletin her türlü kanunu bu meclis tarafından hazırlanıp eyalet valisinin onayına sunulur. Yasama organının en önemli görevi her yıl denk bir bütçe hazırlamaktır. Bütçe hazırlanıp, sonrasında da vali tarafından imzalanana dek meclis çalışmasına devam eder. Arizona Meclisi yarı zamanlı meclis olarak tanımlanır; çalışmalara ocak ayının ilk haftası başlanır, 100 iş günü içerisinde de bütçe hazırlanmak zorundadır. Bu süre, bütçe hazır olmaz ise haziran ayının son gününe kadar uzatılabilir.



Peki bir de sizin seçim bölgeniz Arizona’daki sorunlardan bahsedelim? Göreve gelirseniz neleri değiştirmek istersiniz?



Göreve geldiğimde üzerinde çalışmak istediğim, seçim çalışmalarında vatandaşlarımızın en çok üzerinde durduğu konular olacak : Eğitim sistemine nasıl daha çok destek verebilir, gençlerimize daha kaliteli eğitim sağlayabiliriz, bölgemizde iş kurmanın ve de iş bulmanın zorluklarını nasıl azaltabiliriz, özellikle ev fiyatlarının ve kira bedellerinin astronomik hızla artışını nasıl yavaşlatabiliriz ve de silah şiddetini nasıl durdurabiliriz, bunlar benim üzerinde diğer vekillerle beraber çalışacağım konular olacak.



Sizin şu an donation yani yardım toplamanız çok önemli. Bize kimler yardım yapabilir nereden bahsedebilir misiniz?



Amerika’daki seçim sistemi Türkiye’den ve diğer ülkelerden çok daha farklı; bir seçime girmek istediğinizde kampanyanızı yürütmek ve seçimde başarılı olmak için yapacağınız tüm harcamaları topladığınız bağışlarla yapmak zorundasınız. Ve aldığınız her bir kuruşun nereden gelip nereye gittiğini de her üç ayda bir beyan etmek zorundasınız.



Seçim yarışında, evlere gönderdiğimiz broşürler, mektuplar, sokaklara yerleştirdiğimiz panolar, internette, radyoda, televizyonda, yazılı basında verdiğimiz ilanlar, seçim büromuzda çalışan onlarca kişilik ekibin maaşlar, hepsi ama hepsi vatandaşlarımızın verdiği bağışlarla oluyor. Amerika’da topladığınız bağışlar bir anlamda size verilen desteğin, sizin mesajınıza duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüldüğünden dolayı fazlasıyla önemli; bağış yarısında önde giden olduğunuz zaman yeni destekçileri bulmanız da kolaylaşıyor doğal olarak.



Benim yarışımda, her Amerikan vatandaşı ve yeşil kartlı göçmeni 5300 $ a kadar bağışta bulunabilir. Bu yardımlar internet sitemiz üzerinden olarak, ya da çekle yapılabilir.Umuyorum ve biliyorum ki buradaki Türk Amerikan toplumu böylesine önemli bir yarışta desteklerini hiç esirgemeden, cömertçe göstereceklerdir.



Bir Amerikalı Türk olarak Arizona’dakiler isminizi farklı görünce ya da sizin burada doğmadığınızı fark edince neler söylüyorlar?



Tabii ki ilgilerini çekiyor, ben de zaten hayat hikayemi gururla onlarla paylaşıyor ve anlatıyorum. Türkiye’yi tanıyanlar, bilenler oluyor, ziyaret etmiş birçoklarıyla karşılaşıyorum, Türk dostları, tanıdıkları olanlarla konuşuyorum ve hatta Türk dizileri sayesinde bizleri tanıyan, ismimi elindeki broşürde okuyunca “Sen Türk’sün belli ki” diyenler de çıkıyor.Bu seçimlerde yeralmam, yerel politika ile uğraşıyor olmam,bizleri daha da tanımalarına imkan verdi ama tabii en güzeli meclise girince olacak.





ABD hikayeniz nasıl başlamıştı?



Uzun yıllar oldu ABD’ye geleli. İstanbul’da doğup büyüdüm, anne babam birçok aile üyelerimizle, arkadaşlarımla beraberhala İstanbul’da yaşıyorlar. Galatasaray Lisesini takiben İTÜ Endüstri mühendisliği bölümünü bitirdim. Ve kısa bir süre ertesinde de ABD’ye MBA yüksek lisansımı yapmak için geldim. Arizona State Üniversitesinin Thunderbird İşletme Yüksek Lisans okulunda eğitimimi tamamladım. Sonrasında da Arizona’yı yeni evimiz olarak kabuledip, hayatımı burada kurdum. Mobilya, ev aksesuar ve dekorasyon alanında dükkanlarım var. Uzun yıllardır busektörde faaliyet gösteriyoruz. Hem iş hem adaylık, seçim kampanyası derken günler, aylar çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor.



Politikaya ABD’de girmek, aday olmak ve hayırlısıyla vekil olmak, çok farklı bir tecrübe kazandırdı bana, Farklı kültürler, farklı siyaset tarzlarını yakından görmek, incelemek hepsinin iyi, kötü yanlarını gözlemledim. Ama aynı zamanda da dünyanın neresinde olursanız olun, insanoğlunun temel ihtiyaç ve özlemlerinin aynı olduğunu, herkesin sağlık, huzur ve mutlulukla yaşayacakları bir ev, çocuklarına kendilerininkinden daha güzel bir gelecek hazırlama şansı, fazla sıkıntı çekmeden bir ömür sürme peşinde olduklarını da gördüm.



Bu arenada öğrendiklerimi, tecrübelerimi de ilgi duyan insanlarımızla paylaşmaktan da her zaman büyük zevk alıyorum.



Son söz sizin lütfen buyurun…



Bu fırsatı bana verdiğiniz, içinde bulunduğum yarışı, yapmak istediklerimi ve hikayemi okuyucularınızla, takipçilerinizle paylaşma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Hepinizin destek ve iyi dileklerine bu zorlu yarışta ihtiyacım var.Ağustos ve sonrasında Kasım ayında yapılacak seçimlerde başarılı olup hem seçim bölgemin insanını hem de Türk Amerikan toplumunu en güzel şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum.