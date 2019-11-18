RÖPORTAJ: FUNDA AKOSMAN ERMAN

9. Uluslararası Malatya Film Festivali, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen organizasyonun bu yılki direktörü, yönetmen Haydar Işık oldu.

15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, Meral Çetinkaya ve Selçuk Yöntem’e ‘Onur Ödülü’ verildi.

Festival için Malatya’ya gelen Selçuk Yöntem, Devlet Devrim, Suavi Eren, Selahattin Taşdöğen, Süheyl Uygur, Ümit Okur, Ayhan Taş ve Meral Çetinkaya gibi oyuncular, sevgiyle karşılandılar Malatyalılar tarafından.

9. Uluslararası Malatya Film Festivali görkemli bir açılış Galası ile başladı. Eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri, söyleşiler, konserler, sergiler, atölyeler ile şehrin tamamında dolu dolu festival coşkusu yaşattı. Malatya doğası ile gerçekten muhteşem, insanları çok sıcak kanlı. Tüm basın ve konukları çok iyi ağırladılar, başta Festivali destekleyen Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beyefendiye ve Malatya Valisi Aydın Baruş beye, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Uzun yıllar kendini kanıtlamış olan festivalin sürmesini dileriz.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN

MEDENİYETİN DOĞDUĞU ANADOLU'YU

ANAYURT YAPAN DESTAN ŞEHİR MALATYA

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bey, bizleri çok sıcak karşıladı. Fotoğraf makinesi müzesinde röpotajımızı gerçekleştirdik. 9. Uluslararası Malatya Film Festivali'ne verdikleri önemi vurguladı. Festivale gelen değerli isimlere teşekkür etti ve Malatya'nın Malatyalıların özelliklerini anlattı. Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir Malatya...

9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ndeyiz neler söylemek istersiniz?

9. Malatya Uluslararası Film Festivali, Malatya'mıza, sanat camiasına ve sinemaya hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. 9 yıldır bu süreci bu aşamaya getiren bizden önceki bütün sanatsever belediye başkanlarına ve valilerimize katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Tabii biz sinemayı önemsiyoruz. Sinema bireylerin kişiliğini oluşturmasında önemli bir etkendir. Sanatın da çok önemli olduğuna inanıyoruz. Toplumun önde giden ve lokomotifi olan insanlardır sanatçılar. Sanatçı üretkendir, toplumun değerleriyle çatışmadan toplumu değiştirip, dönüştüren insanlara biz sanatçı diyoruz. Tabii burada da sinema günlerinde sinemanın toplum hayatındaki önemi ve toplum hayatının değişim, dönüşümü noktasında dikkat çekme unsurunu gündeme getiriyoruz. Biz sinemanın toplumda duygu cenneti oluşturulması, kişiliklerin oluşturulması noktasında vatanına, milletine, ülkesine, ailesine faydalı bireyler olma noktasında toplumun senaristlerinin bu meyanda içerikler yazılıp beyaz perdeye aktarılması toplumdaki huzur ve birlik, beraberlik anlamında hem de toplumun önemli bir hadisedir. Zaman zaman bunların sekteye uğradığını görüyoruz yani sanatı sanat için yapmanın felsefesi içerisinde olmak lazım. Sanatı sanat için yapmıyorsak en azından toplum için yapma noktasında bir düşücemizin olması lazım. Eğer sanatı sadece egolarımızı tatmin etmek, insanlara tahakküm etmek şeklinde değerlendirirsek bu sanat olmaktan çıkar. Bu kendi şahsi emellerinin ve istikbalinin peşine düşmek olur. Dolayısıyla biz sinemayı toplumdaki huzurun, ahengin, renklerin beyaz perde aracılığıyla değişik yerlerdeki yaşam şekillerinin bütün topluma aktarılması olarak ifade ediyoruz. Bu anlamda sinema günlerinin önemli olduğuna inanıyoruz ve biz bu sinemayı belki bu dönem için bir Kayısı Festivali içinde alt başlık olarak düşünmüştük ilk başta ama daha sonra sanatseverlerin yoğun talepleri, devlet ticalinden gelen bu konudaki istekler bizi yine Kasım ayı içerisinde 15-19 Kasım tarihlerin arasında 9. Malatya Uluslararası Film Festivali noktasında bizi fikre sevketti. Temennimiz festivalimizin gerek kısa metraj, gerek uzun metraj, gerekse sanatçıların söyleşileri ve seyredilen filmlerin hem sinema camiasına hem sanat dünyamıza hem de Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Çok teşekkürler çok güzel özetlediniz.

Ben teşekkür ederim

Peki ünlü yönetmenler geliyor magazinciler geliyor bol bol basında yer alıyor tabii Malatya'nın daha da tanınmasını sağlıyor. Zaten çok özel bir şehir bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Tabii biz esasında şehrimizi tanıtırken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. Hakikaten destan şehirdir, hakikaten medeniyetin doğduğu şehirdir. Güneşin altın yumurtasının yeşerdiği, yetiştiği yani kayısının başkenti olarak tarif ediyoruz. Evliya Çelebi Dal Rıfat diye tarif ediyoruz yani seçkin insanların yaşadığı diyar olarak tarif ediyoruz. Peygamberimizin sahabelerinden Abduhvahap Gazi, zati himme diyor. Himmetli zatların yaşadığı diyar olarak tarif ediyor. Malatya'nın hakikaten bu anlamdaki değerleri önemlidir. Toplum nezdinde de hakikaten karşılık bulan bir yapı formatıdır. Sinema günleri de Malatya insanının kültüre, sanata vermiş olduğu değerin göstergesidir. Tabii sinema sanatçılarımızın veya sinema sektöründe görev alan figüranından senaristine kadar her aşamasında sanata gönül vermiş gönüldaşların Malatya'da olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Malatya halkıyla eğitim ve ileşitim içerisinde olmaları Malatya'da sanat dünyasına ve sanata bakışı değiştirme açısından önemlidir. Diğer taraftan sanatçıların Malatya'yı yakından tanımaları açısından Malatya'da farklı değerlerin olduğunu görmeleri belki de bunları daha sonra beyaz perdeyesenaryolar ile aktaracakları özgün fikir verebilir, kaynak ve ilham olur diye düşünüyorum.

Kesinlikle katılıyorum. Peki film festivali sonraki yıllarda da devam edecek mi?

Film festivali inşallah devam edecek, kitap fuarı da tarım fuarı da kayısı festivali de devam edecek. Diğer anlamdaki sosyal kültürel etkinliklerimiz de kendi zamanı geldiğinde devam eder.

Zaten insanlar olgun, asil, görmüş geçirmiş. Biz buraya gelirken dediler ki; kayısı getirin ondan başka neler olur mesela? Malatya'dan neler götürebeliriz? Neler anlatabiliriz?

Malatya insanının duygusunu götürün sevgisini götürün.

Manşet oldu bu

Yani Malatya'nın insanı kıymetlidir tabii kayısı da çok önemlidir Malatya'nın diğer değerleri de önemlidir. Malatya Türkiye'nin ortalamasıdır. Bugün beyazperdede izlediğimiz filmlerde bir Kemal Sunal filmi ülkenin her köşesinde izlenip aynı heyecanla izleniyorsa Malatya Türkiye'nin ortalaması demektir. Dolayısıyla Malatya'da en güzel şey insanıdır. Malatya'nın kayısısı tarım ürünü olarak güzeldir. Arslantepe'deki tarihi mühürler, tanrıça heykelleri onlar da çok önemlidir. Malatya'nın yine diğer tarım ürünleri armut, elma, kiraz gibi ürünleri de anlamlı ve kıymetlidir. Malatya tekstil sektöründe de hem Türkiye hem Dünya'da söz sahibi olan bir şehirdir. LCwaikiki'nin üretim merkezi burasıdır. Gap Tekstil Çalık Grubu yine buradadır. Gömlekler noktasıda çok değişik gömlek markaları trikotaj anlamında burada üretilir. Malatya her alanda kendini ispatlamış bir şehirdir.

Malatya ile ilgili başka projeler var mı peki?

Ben proje sorduklarında en iyi proje; Malatya insanının sosyal entegrasyonunu yapmaktır diyorum. İnsanı birleştirmek kaynaştırmaktır öbürleri kolay iş her zaman toplumu birleştirmek önemli.

Çok doğru başkanım teşekkürler çok güzel anlattınız.

Ben teşekkür ederim.

9. ULUSLARARASI MALATYA FİLM FESTİVALİ DİREKTÖRÜ HAYDAR IŞIK

9. Uluslararası Malatya Film Festivali'nin Direktörü Haydar Işık ile festivalin içeriği hakkında konuştuk. Usta yönetmen sinemaya aşık ve sinemayı yaşam şekli haline getirmiş. Festival ücretsiz atölye çalışmalarıyla isteyen herkesin ulaşabileceği eğitimler sunuyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri ile engelsiz (!) kişilere de ulaşmayı amaçlayan Malatya Film Festivali, dolu dolu içeriğiyle ve görkemli bir açılışla başladı.

Merhaba Haydar bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1980 doğumluyum ve Malatyalıyım yaklaşık 20 yıldır sinema sektöründeyim. 6 tane de uzun metraj sinema filmim var. Daha çok komedi filmi yaptım bir tane korku bir tane de sanat filmi yaptım bir kanser hastasının hayatını anlatan. Onun dışında bu sene festivalle ilgili bir çalışma yaptık.

Festivale nasıl hazırlandınız? Neler yaptınız?

1.5 - 2 ay gibi çok kısa bir sürede hazırlandık ama güzel oldu konuklarımız çok iyi gelen, giden çok iyi zaten biliyorsunuz 9. Uluslararası Malatya Film Festivali hakikaten marka bir festivaldir. Tabii ne kadar marka olursa olsun şehrin belediye başkanı, valisi ya da bürokratları, milletvekilleri bu tarz etkinliklerin arkasında durmazsa gerçekleşemiyor. Ama belediye başkanımız sayın Selahattin Gürkan ve valimiz Aydın Baruş var olsunlar festivalin arkasında durdular yapılması için büyük çaba harcadılar. Sonrasında bizi böyle bir festivalin başında bulunmamız için ricada bulundular. Benim için son derece kıymetli bir görev çalıştık, hazırladık, güzel filmler seçtik, yarışma dışı filmler seçtik. Bu sene olanın dışında daha farklı bir durum planladık. Normalde festivallerde daha çok filmler yarışır ve etkinlikler olur. Biz bunları biraz daha geliştirdik daha önceki yıllarda 8-10 etkinlik olurken biz bu sene 26 tane etkinlik hazırladık. Dolu dolu bir festival hazırladık. Amacımız şu; sinemaya eğitim olarak ulaşamayan bir sürü insan var belki onların hayatlarına bir şekilde dokunacak bir eğitim fırsatı sunuyoruz. Çünkü zamanında biz de bunları yaşadık. Ben küçükken hiç unutmam ayakkabı boyacılığı falan yapardım ama hep aklımda sinema vardı. Yani onun eğitimini almayı geçin birisi bana sinemayla ilgili bir şey anlatacak diye kalbim yerinden çıkardı o kadar önemli bir şeydi benim için. Şu anda da şehrimizde de böyle çocuklar varsa onların hayatlarıa bir şekilde ufaktan dokunabiliriz. Ben biliyorum öyle cevherler var Malatya politikacısıyla, sanatçısıyla, iş adamıyla çok özel bir şehir. Hakikaten Türkiye'de önde olan bir şehir.

Peki değinelim o zaman küçük başlıklar halinde ne gibi eğitimler var kimler var bu eğitimlerde?

Birincisi öncelikle ben engelli demiyorum engelsiz filmler seçkim var. Buradaki engelsiz arkadaşlarımıza film gösterimlerimiz var. İkincisi belki köye bir film gelir diye bir etkinliğimiz var. Dağ, bayır, bucak, köy demeden oradaki çocuklara, gençlere film götürüyoruz. Sonrasında şiddet ve bağımlılığa sıfır tolerans diye bir etkinliğimiz var burada Haluk Piyes sunumuyla yapılan çok güzel proje onun üzerinden gidiyoruz. Yine başka bir etkinlik festivale rol kes diye bir etkinliğimiz var. Burada avm nin önüne büyük bir tır kurduk, tırın içine çok güzel mini bir stüdyo kurduk. Gelen vatandaşlara unutulmayan repliklerin yer aldığı kartlar veriyoruz. Vatandaşlar bu replikleri okuyarlar ve içeride onu oynuyorlar. Biz de onları aldıktan sonra sosyal medyada hesap açıp yayınlayacağız. Belki de keşfedilmeyi bekleyen inanılmaz bir yeteneği bulacağız. Şehrin Şire Pazarı diye bir yer var orada imkansızlıklardan dolayı hamallık yapan bir yeteneği keşfedeceğiz kim bilir. Bunlar çok önemli etkinlikler.

Öte yandan yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, senaryo, kurgu ve müzik atölyelerimiz var. Filmde müzik nasıl yapılır? Atölyeleri var. Yapımcılarla, dağıtımcılarla film pazarlama ve dağıtım atölyeleri var. O kadar dolu dolu bir program çıkarttık ki bu programı takip edenler hakikaten gerek konuklar gerek vatandaşlar ciddi anlamda bilgi toplayıp öyle gidecekler.

Katılmak isteyen direkt katılabiliyor değil mi?

Halka açık tüm bu eğitim ve etkinlikler.

Hem sosyal sorumluluk projeleri ve hem eğitimler var

Evet ikisini birlikte yürütüyoruz aslında bir sürü şey var. Mesela bir tane 10-12 yaşında çocuklardan oluşan bir set düşünün. Kameramanlar, yönetmenler, study cam kullananlar, oyuncular hepsi çocuk. Bunlar bir film çekecekler ve biz seti ziyarete gideceğiz. Bu çoçuklar radyo, sinema ve televizyonla ilgili liselere gidiyorlar ve bu set onlar için son derece önemli. Biz oraya malzeme götürüp set kurduk.

Şahane bir imkan sağlamışsınız çocuklar için.

Evet çocuklara heyecan gelsin istedik. Dün mesela çalışırken çocukların içinde bir iki tanesini gördüm onlar ileride emin olun iyi yerlere gelecekler.

Bu yıl festivalde neler var?

İki usta isim, Selçuk Yöntem ve Meral Çetinkaya'ya Onur Ödülü verdik. Sonra Ümit Acar ve Serkan Bircan gibi sinemaya emek vermiş çok önemli iki insana Sinema Emek Ödülü verdik. Bu sene festivalde daha önce yapılmamış olan bir şey yaptık, festivalde yenilik çok. Sinemamızda figüranlara bugüne kadar hiç kimse değer vermedi. Aslında bir sekansı seçerken figüranın ne kadar önemli olduğunu bir yönetmen iyi bilir. Ben de bir yönetmen olduğum için onların kıymetini çok iyi biliyorum ve sinemada Olmazsa Olmazlar başlığı altında bir figüran ödülü vereceğiz. Sinemada Olmazsa Olmazlar Ödülü'nü Mehmet Yağmur beyfendiye vereceğiz. 300 tane filmde yan karakter rolü yapmış ve 300 filmde de dayak yiyerek para kazanmış birisi. Bence sinemaya verilen gerçek emek bu.

Çok ince düşünülmüş bir festival içeriği gerçekten.

Aslında bunun nedeni şu; sektörün içinde olduğumuz için böyle bakıyoruz. Eğer sinemacı değil de bir organizatör olsaydım herhalde halının rengine kalınlığına dikkat edersin. Ekrana düşen ışığa dikkat edersin. Ama sinemacı olunca sinemaya emek verenlere dikkat ediyorsun. Biz işin hiçbir zaman şov tarafında olmadık, her zaman üreten tarafında olduk. Bu nedenle festivali bu şekilde düzenledik. Bütün bunları sağlamak için hakikaten her şehirde senin arkanda duracak kişiler önemli. Selahattin Gürkan başkanımız ve Aydın Baruş valimiz bu konuda çok destek verdiler. Özellikle valimizin bu konudaki eğitim çok önemli yaklaşımı çok değerli. Yine başkanımız da aynı şekilde çok destek verdi. Biz eğitim temasını daha üzerinde durduk. Bütün oyuncular eğitim verecek işte burada ne kadar önemli bir şey.

Peki festivalin kapanışını nasıl yapıyoruz?

Kapanış Şampiyonlar Ligi bir sürü değerli konuğumuz var. Ben isimleri sayarken bazılarını unutuyorum alınırlar diye isimleri saymak istemiyorum ama sinemaya gerçekten çok emek vermiş Demek Akbağ, Olgun Şimşek, Mahsun Kırmızıgül, Oktay Kaynarca, gibi isimler var kendisi de Malatyalıdır zaten. Bu arada Oktay Kaynarca festivalin olması ve devamı için müthiş destekledi onun emeğini kesinlikle unutamayız. Dolayısıyla iddiali ve güzel bir kapanışımız olacak. Daha da güzel olacak bu bir bayrak yarışıdır sürekli bunu ben yapacağım kaygısı içerisinde değilim. Bu sene festivalin devam etmesi için çok çabaladım seneye hangi arkadaşımız yaparsa yapsın o da belki yeni fikirlerle daha değişik ve daha güzel etkinliklerle devam ettirecektir. Keza biz yapacak olursak bu seneki tecrübelerimizle önümüzdeki sene yeni projelerimizi yan yana koyup güzel bir sentez yaparsak çok başka bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum.

Festival önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam edecek yani

Bu ben yapacağım durumuna dönüşmemeli yeni eneji her zaman önemlidir. Ben bunu hayatımda, çıktığım yerlerde hep söylüyorum her yerde bunu anlatıyorum. Eğer sürekli eski enerjiyle giderseniz malesef bir yerden sonra rutine bağlanıyor ve enerjin düşüyor. Ama onu sürekli yüksek tutmak zorundasın. Bizim bu tarz yaptığmız işlerin hepsi yüzde bir milyon ilintili. Enerjiniz varsa bu işi yaparsınız enerjiniz yoksa bu tarz işleri yapamazsınız. Az önce arkadaşlara dedim ki kolay iş yapmıyorsunuz yorulacaksınız. Eğer kolay iş istiyorsanız bu işi seçmeyeceksiniz. Ama bu hayatı seçtiyseniz zorlukları göz önünde bulunduracaksınız.

Zaten sinemanın içinde aşk yoksa olmaz. Hiç kimse sinemaya ben para kazanmak için giriyorum diyemez. Benim kaç defa arabama, evime haciz koydurarak film çektim yine yaparım hiç sorun değil. Bu bir aşk ve tutku işi gözünüze hiçbir şey gelmiyor. Ne olacak ne bitecek hiçbir şey görmüyorsunuz. Sadece sinemanın içinde bulunmak istiyorsun bu başka bir şey. Bu boyutu kelimeyle anlatamazsın bunu sadece yönetmen bilir, oyuncu bilir. Sonuçta bu çok başka bir dünya o dünyanın içine girdiğin zaman, o gizemin içine dahil olduğun zaman artık çıkamazsın. Herhalde ben Allah ömür verdiği sürece sinemaya devam edip, film yapacağım. Belki önümüzdeki yıllarda küçük bir oyunculuk deneyimlemek istiyorum nasip olursa yapacağım.

Malatya'da kahvenin yanında kayısı geliyor biz de çok sevdik siz ne düşünüyorsunuz?

Malatya'yı gezeceksiniz göreceksiniz insanlar çok sıcakkanlıdır ve kayısı da kahveyle ikram edilir.

Kayısıya miş miş diyorlarmış.

Miş miş Arapça kökenli bir kelime Arapça'da miş miş kayısı demek. Biz yerel olarak o ismi kullanırız ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar lezzetli kayısı yiyemezsiniz. Siz şimdi çarşıyı gezerken göreceksiniz kayısıları ve her dükkanda bir şeyler ikram etmeden sizi göndermeyecekler emin olabilirsiniz.



