2020'DE SAÇ MODASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Tarz sahibi olmak deyince aklımıza ilk başta moda ve kıyafetler geliyor. Oysa ki; sağlıklı ve bakımlı saçlar, kişiye uygun bir tarzın oluşmasında en önemli etken. Biz de saç tasarım ve bakım uzmanı Orçun Ekiz'le bir araya gelerek, 2020 yılının öne çıkan saç renklerini, modellerini konuştuk ve saç bakımı üzerine keyifli bir söyleşi yaptık...

Umut dolu yeni bir yıldayız Orçun bey, bu senenin saç trendlerine baktığımızda dünyada ve ülkemizde öne çıkan renkler hangileri olacak?

Kızıl saçlar bu sezonun en trend ve iddialı saç renklerinden birtanesi olacak! Çekici ve sıcak kızıllar; saçların daha canlı ve parlak gözükmesini sağladığı için hem dikkat çekici hem de dinamik bir görünüm kazandırıyor. Bu nedenle 2020 yılına bu renk damga vuracak. Kızıl tonları saçlarda bu sene çok sık göreceğiz. Ayrıca dünyaca ünlü markaların 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını tanıttıkları defilerlere baktığımızda kızıl saçları podyumda da sıkça gördük. Kızıl saç modası podyumlardan sokaklara sıçramadan bu trendi yakayalıp muhteşem kızıllara ulaşmak mümkün.

Ülkemizde kızıl saç, az tercih edilen bir renk. Bunun yerine ışıltılı yoğun kahveler Türk kadınlarına daha çok hitap ediyor ve kadınlarımız tarafından daha çok tercih ediliyor.

Peki kesim olarak bu sene öne çıkan modeller nelerdir?

Dünyaca ünlü modellerin, aktrislerin ve yıldızların son yıllarda vazgeçilmezi haline gelen kahkül modası 2020 trendleriyle beraber etkisini daha da artırmaya devam edecek. Daha maskülen bir görünüm sağlayan küt kesimli kahkül, bu sene ön planda olacak. Özellikle çarpıcı bir görünüme ulaşmak isteyen kadınların bu sene tercihi kahkülden yana olacak.

Kahkül tercihini yaparken yüz şekline dikkat etmek de şüphesiz ki en önemli unsurlardan biri. Yüz şekline uygun kahkülü seçmek, yüze ölçülü bir görünüm vermek açısından çok önemli. Eğer dar bir alna sahip bir kişiyse, kahküllerin normalde başlaması gereken yerden birkaç santim geriden başlaması gerekiyor. Ancak çok gür ve kalın saçlarınız varsa bu durum çok yoğun bir kahküle sahip olmanıza da yol açabilir. Bu bakımdan kahkül kestirmeden önce mutlaka uzman kuaförünüze danışmanızı öneririz.

Kadınlar veya erkekler saç boyatırken ya da kestirirken nelere dikkat etmelidir?

Saç boyatırken dikkat etmesi gereken en önemli unsur öncelikle saç sağlığını tehdit edecek renklerden uzak durmaları. Mühim olan ten rengine, göz rengine en uygun rengi uzman kuaför eşliğinde tespit etmeleri gerekiyor.

Peki ten rengimiz ve yüz ovalimiz kesim ve renk konusunda tercihlerimizi etkiler mi?

Öncelikle yüz hatlarımız kesimin kişiye özgü yapılmasında en önemli rolü oynar. Çünkü eğer boyun kısmı kısa ise ensede koyu renk tonlarıyla derinlik katılarak kişiyi daha estetik ve zayıf göstermek mümkün olabiliyor. Bu nedenle saç için kesim ve renk tercihi yaparken ten rengimiz ve yüz şeklimiz dikkat edilmesi gereken önemli bir unsurdur.

Bir saç uzmanı olarak kış aylarında ve diğer aylarda saç bakımı nasıl olmalıdır? Biraz anlatır mısınız?

Kış aylarında saç bakımının yoğun nemlendirici maskelerle haftada en az iki defa saçta uzun süre bekletilerek yapılmasını öneriyoruz. Tabii profesyonel ürünler kullanılarak bu bakımlar yapılmalı. Çünkü ürünler genelde 10 -15 dk bekletilmeli gibi yanlış bilgilendirilmeler yapılıyor, buna kesinlikle katılmıyoruz. Maskeler saçta en az 2 saat kalmalı.

Yaz ayları için durum biraz daha farklı olabiliyor. Çünkü güneş, saç rengine ve dokusuna zarar verdiği için kullanılan ürünlerin öncelik olarak güneşten koruma sağlayan ürünler olmasına dikkat etmeli ve buna uygun ürünler tercih etmeliyiz.

Özellikle sarı saç yoğun bir ilgi görüyor kadınlar arasında ve zor bir renk hem uygulaması zor hem de bakımı sarışınlara bu konuda neler önerirsiniz?

Dondurucu etkisiyle çarpıcı ve dikkat çekici sarılar önümüzdeki 2020 yılının en gözde trendlerinden olmaya devam edecek. İçerisinde bulunan soğuk tonlarla çarpıcı bir görünüm sağlayan platin sarıları, her zaman olduğu gibi 2020 yılında da saç trendi olarak karşımıza çıkıyor. Doğal saç rengin sarı olmasa bile uzman bir kuaförün dokunuşlarıyla mükemmel sarılara ulaşmak artık mümkün. Tabii sarı saç normal boyadan çok daha fazla bakım ve ilgi isteyen bir yapıya sahip. Bu nedenle yoğun nemlendirici maskeler ve yapılandırıcı serumlar eksik edilmemeli. Sarı saça sahip olan kadınlar gerekli bakımlarını mutlaka yapmalı veya yaptırmalılar.

Saçların daha sağlıklı olması adına evde pratik bakım önerileriniz nelerdir?

Kesinlikle uzman bir kuaförden destek alınarak saç tipine ve saçın ihtiyacına en uygun bakım belirlenmeli ve önerilmelidir. Çünkü doğru saça doğru ürün uygulanmadığı sürece fayda görmek mümkün olmayabilir.

Bazen kadınlar fırsat bulamadığı zamanlarda evde saç boyama işlemi veya kesim yapabiliyor bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tavsiyeleriniz var mı sonra düzeltmek zor oluyor mu?

Kesinlikle bir kuaförün en istemediği durum bir kadının evde saç boyama ve kesme işlemi diyebilirim. Çünkü market ürünleri yani hazır boyaların ve bu ürünü tercih edenlerin tek amacı saçtaki beyazdan kurtulmak oluyor. Renk kalitesi yeterli olmuyor bu nedenle saçta dönüşü zor olan renkler karşımıza çıkabiliyor. Kuaförlerin bu durumu istememe sebebi ise şu; bu gruptaki saç boyalarında pigment yoğunluğu fazla olduğu için saçtan arındırırken saçların yorgun düşmesi ve yıpranması söz konusu oluyor. Tabii bu durum her renk geçerli değil. Özellikle kızıl ve daha koyu tonlar için geçerli diyebiliriz. Kesme işlemi ise çok nadir gördüğümüz bir durum lakin yapılan hataya göre düzeltilmesi mümkün.

Sağlıklı saçlara sahip olmak için ne sıklıkta saç kesimi ve boya yapmalıyız? Her gün saç yıkamak doğru mu?

Saç kesimini 6 haftada bir uçlarından nefes aldırmak kaydıyla yaptırabiliriz. Bu aynı zamanda saç sağlığı içinde gerekli. Bu aralıkta saçlar kestirildiğinde, saçlar daha sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşacaktır. Normal olarak saç şekline göre maksimum üç ayda bir şekil verilmek üzere model tazelenebilir. Her gün saç yıkamak kesinlikle doğru değil, normal olan saçların günaşırı yıkanmasıdır. Eğer aşırı yağlanan bir saç ise dengeleyici profesyonel bir şampuan tercih edilmelidir.

Şampuan, saç kremi-maskesi ve boya tercihi konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Şampuan, maske, krem gibi ürünlerde kesinlikle sülfat, paraben içermeyen bitkisel ürünleri tercih etmeliyiz. Son dönemde tüketici çok bilinçlendi zararlı sülfat ile zararsız sülfatı ayırt edebiliyor. Bu durumda içeriği doğal olan ürünler ve maskeler, saçın ihtiyacına hitap eden ürünler uzman kuaför eşliğinde tespit edilip, kullanılmalıdır.

Saç boyası konusunda artık devrim yapıldı ve çok masum boyalar da mevcut. Fakat herkesin organik diye istediği boya diye bir şey aslında yok diyebilirim. Sadece bir kaç eczane ürünü var onlarda beyaz kapatmıyor. Amonyaklı ve amonyaksiz sistemlerde günümüzdeki yaygın boya gerçeği denilebilir.