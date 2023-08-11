Haber: Mert Osman Erman

Savage şarkıcısı Megan Pete'e "dans et" demeden önce ayaklarına tabanca ile ateş ettiği suçlamasını reddetmişti.

Instagram'da yayınladığı bir gönderide masum olduğunu belirterek, "Bir şey yapmadığım için özür dilemeyi reddediyorum" dedi.

Bunun üzerine avukatı Jose Baez'in Los Angeles adliyesi önünde yaptığı açıklama geldi.

Bay Baez, müvekkilinin "son derece pişman ve utanmış olduğunu" ve eylemleriyle ilgili olarak "sadece özür dilediğini" belirtti.

Lanez, gerçek adı Daystar Peterson olan rapçinin mahkemeye yaptığı kendi açıklamasında, "o gece yanlış yaptığımı kabul ediyorum" dedi, ancak tam olarak neye atıfta bulunduğunu belirtmedi.

Ancak Kanada doğumlu rapçının Instagram hesabındaki gönderi, yalnızca "tüm sözlü ve samimi anları paylaşmakla" sorumlu olmayı kastettiğini belirtti.

"Gördüğüm şekilde, asla yanlış yargılandığım suçlamalar için özür dilemiyordum" şeklinde yazdı.

Grammy ödüllü Megan, Temmuz 2020'de Kylie Jenner'ın düzenlediği bir parti sonrası yaşanan olayda ayak ameliyatı geçirdi.

Duruşmada, saldırının eski çift araçtan çıkarken rap yeteneği üzerine bir tartışma sırasında meydana geldiği ifade edildi.

İddialarla ortaya çıktığından bu yana Megan'ın istismarla karşılaştığını ve salı günkü hüküm duruşmasında "tek bir gün bile huzur deneyimlemediğini" söylediği belirtildi.

Mağdur ifadesinde, "Yavaşça ama emin adımlarla iyileşiyorum ve geri geliyorum, ancak asla aynı olmayacağım" dedi.

Lanez'i mahkum eden hakim, "Bayan Pete'i caydırmak ve onun gerçeklerini duyulmaktan alıkoymak için korkutmaya çalıştığını" eleştirdi.

Duruşma sırasında Lanez'in avukatları, araçta bulunan Megan'ın arkadaşı Kelsey Harris'in kıskançlık nedeniyle arkadaşını vurmuş olabileceğini öne sürdü. Harris bunu reddetti.

Savunması, mahkumiyet kararına itiraz etmeyi planladıklarını, duruşmada sorunlar olduğunu iddia etti.

Lanez, Aralık ayında üç ağır suçtan suçlu bulundu; yarı otomatik silahla saldırı kayıtlı olmayan yüklü bir silah taşıma ve araçta dikkatsiz bir şekilde silah atma.