Haber: Mert Osman Erman

Harkiv bölgesinin Kupiansk ilçesindeki yetkililer, bölgede "sürekli Rus topçu ateşi" nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ukrayna, Perşembe günü ilçede topçu ateşi sonucu bir kadının öldüğünü söyledi.

Rusya, birliklerinin bölgede bazı ilerlemeler kaydettiğini iddia ediyor. Ukrayna ise Rus saldırılarının püskürtüldüğünü belirtiyor.

İki savaşan tarafın yorumları bağımsız olarak doğrulanmadı.

Kupiansk ilçesi yetkililerinin açıklamasında, iki kasaba ve 35 köy sakininin tahliye edildiği belirtildi.

"Kendi güvenliğinizi ve sevdiklerinizin güvenliğini ihmal etmeyin!" yetkililer dedi.

Sivillerin Ukrayna'nın "güvenli bölgelerine" tahliye edildiğini söylediler.

Tahliye edilen köylerden biri olan Kivsharivka'da yaşayan bir sakin, çocuklarıyla birlikte ayrılmaya hazırlandığını, eşi yaşlı annesine bakmak için kalmak istediğini söyledi.

36 yaşındaki Anna Koresh, "Onları geride bırakmak zor," dedi. "Ancak tehlikeli hale geldiğinde çocukları güvende bir yere götürmek önemlidir," dedi.

Rus savunma bakanlığının son brifinginde, Kupiansk yönündeki saldırı birliklerinin "saldırı operasyonları sırasında cephe hattı boyunca pozisyonlarını iyileştirdiği" belirtildi.

Ukrayna ordusu, kuvvetlerinin Rus saldırılarını "başarılı bir şekilde püskürttüğünü" söyledi.

Ancak Perşembe akşamı Ukraynalı yetkililere göre, bir Rus top mermisinin Kupiansk ilçesinin Podoly köyündeki bir eve isabet etmesi sonucu bir kadın öldü, bir erkek yaralandı.

Tahliye emri, Kupiansk sakinleri için ilk değil.

Mart ayında, Rus topçu ateşinin artması nedeniyle çocuklar ve "sınırlı hareket kabiliyetine sahip" insanlar Kupiansk şehrinden tahliye edilmeleri emredildi.

Kupiansk - önemli bir ulaşım ve lojistik bölgesel merkez - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli bir işgal emretmesi üzerine şiddetli çatışmalara tanık oldu.

Rus birlikleri şehri birkaç günde ele geçirdi - ancak Ukrayna kuvvetleri hızlı bir karşı saldırıyla geçen Eylül ayında yeniden kontrolü ele geçirdi.

Bu ilerlemeler - ve Ukrayna'nın güney şehri Kherson'un kurtarılması - Rusya'nın Nisan ayında başkent Kiev çevresinden çekildiği tarihten bu yana en önemli cephe değişiklikleriydi.

Ayrıca Perşembe günü, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehrinde bir "sivil altyapı"ya yönelik Rus saldırısında bir kişi öldü, yerel yetkililer söyledi.

Dokuz kişinin daha yaralandığı belirtildi.