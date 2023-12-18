Haber: Mert Osman Erman

Binlerce kişi tahliye edildi, ancak diğerleri yetkililerin Avustralya bölgesinin şimdiye kadar gördüğünü beklediği en kötü sel felaketinde mahsur kaldı.

Tropikal bir siklon tarafından sürülen aşırı hava koşulları, bazı bölgelere bir yıl boyunca yağacak kadar yağış bıraktı.

Görüntüler, Cairns havaalanında su altında kalmış uçakları, bir kasabanın ortasında görülen bir timsahı ve insanların teknelerle kaçışını gösteriyor.

Şu ana kadar ölü veya kayıp kişi rapor edilmedi.

Yoğun yağışın bir başka 24 saat daha devam etmesi bekleniyor.

Yüzlerce kişi kurtarıldı, birçok ev su altında, elektrik ve yollar kesildi ve güvenli içme suyu azaldı.

Cairns şehri, hava olayının başlamasından bu yana 2 metreden fazla yağış almıştır.

Queensland Başbakanı Steven Miles, doğal felaketin "hatırlayabildiğim en kötüsü olduğunu" söyledi.

"Yerel halkla konuştum... ve böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar," dedi.

"Kuzey Queensland'dan birinin bunu söylemesi gerçekten bir şey söylüyor."

Kasaba tamamen tahliye edilecek

Hemen endişenin, yükselen sulara sıkışanları güvenli bir yere ulaştırmak olduğunu belirtti, örneğin Cairns'in 175 km (110 mil) kuzeyindeki uzak kasaba Wujal Wujal'daki insanlar gibi.

Dokuz kişi - aralarında hasta bir çocuk da bulunuyordu - acil ekiplerin ulaşamaması nedeniyle hastane çatısında geçirdiği bir gecenin ardından.

Grup pazartesi günü başka bir yere taşındı, ancak Miles, şimdi tüm kasabanın tahliye edilmesi gerekeceğini söyledi.

Daha sonra pazartesi günü planlanan tahliye girişiminin kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini ve ABC'nin bildirdiğine göre Salı günü yerel saatle başka bir girişimde bulunulacağını belirtti.

Miles daha önce "içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon konusundaki endişelerini, yollar, birçok yol kapalı ve hava desteği alamıyoruz" diye ifade etmişti.

Meteorologlar, şiddetli yağışın pazartesi gününün büyük bir kısmında devam edeceğini ve düşük rakımlı toplulukları daha da etkileyecek olan yüksek gelgit ile çakışacağını söyledi.

Yağışın Salı günü hafiflemesi beklenirken, nehirler henüz zirve yapmadı ve günler boyunca şişkin kalmaya devam edecek.

Birkaç nehrin 1977'deki dev bir sel olayında belirlenen rekorları kırması bekleniyor. Örneğin Daintree Nehri, önceki rekoru 2 metreyi aşarak 24 saatte 820 mm yağmur aldı.

Eyalet yetkilileri felaketin maliyetini 1 milyar Avustralya dolarının üzerinde tahmin ediyor.

Doğu Avustralya, son yıllarda sık sık sel felaketleriyle karşılaştı ve ülke şu anda genellikle orman yangınları ve siklonlar gibi aşırı o

laylarla ilişkilendirilen El Nino hava olayını yaşamaktadır. Avustralya, son yıllarda bir dizi felaketle karşı karşıya kaldı. Ciddi kuraklık ve tarihi orman yangınları, ardışık rekor sel felaketleri ve Büyük Mercan Resifi'nde altı kütle beyazlatma olayı.

İklim değişikliğini durdurmak için acil bir eylem alınmazsa, gelecekte daha da kötüleşen felaketlerle dolu bir gelecek muhtemeldir, son Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu uyarıyor.