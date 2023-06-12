Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 86 yaşında hayatını kaybeden Eski İtalya Başbakanı ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Putin Berlusconi hakkında, “Şu anda uluslararası arenada onun gibi çok az insan var. Halkımızın büyük bir dostuydu ve Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi için çok şey yaptı.”dedi.

Putin ayrıca,”Rusya ile Kuzey Atlantik İttifakı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önayak oldu, uygun etkileşim mekanizmaları onun katılımıyla oluşturuldu” dedi.

“Sadece İtalya için değil, aynı zamanda dünya siyaseti için de büyük bir kayıp”

“Ama hepsinden önemlisi, elbette bir İtalyan siyasetçiydi. Bir politikacı için alışılmadık bir insandı, çünkü çok samimi ve açıktı, bu büyüklükteki politikacıların sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahipti, bu ayrıcalık ne düşündüğünü söylemesiydi. Yazık oldu. İtalyan halkına ve Sayın Berlusconi'ye yakın olan herkese en içten üzüntülerimi ve taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Bu sadece İtalya için değil, aynı zamanda dünya siyaseti için de büyük bir kayıptır” diye konuştu.

HABER:DUHA SENA OSKAY