Kiev

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu selden etkilenen Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki son durumla ilgili bilgi verildi.

Herson bölgesindeki 46 yerleşim yerinin sular altında olduğu belirtilen açıklamada, 2 bin 743 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Herson'da yaşamını yitirenlerin sayısının 8'e, Mıkolayiv bölgesinde de 2'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, Herson'daki kayıp kişilerin sayısının 42'ye yükseldiği kaydedildi.

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin da sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Herson’daki su seviyesinin yaklaşık 3,3 metre olduğunu belirterek, yarım günde su seviyesinin 64 santimetre azaldığını ifade etti.

AA