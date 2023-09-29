Haber: Mert Osman Erman

Andrei Troshev, Wagner şefi Yevgeny Prigozhin'in yardımcısıydı ve Prigozhin Ağustos ayında bir uçak kazasında öldü.

Ölümü, Wagner birliklerinin Moskova'ya kısa bir süreliğine yürüdüğü iki ayın ardından geldi.

Putin, Bay Troshev'i Ukrayna'daki gönüllü savaşçı birimlerini denetlemesi için görevlendirdi, Kremlin sözcüsüne göre.

Başkan Putin, Bay Troshev'e, Ukrayna'ya atıfta bulunarak, "çeşitli savaş görevlerini yerine getirebilecek gönüllü birimleri görevlendirebilirsiniz, tabii ki özellikle özel askeri operasyon bölgesinde", dedi.

Bay Putin, "savaş çalışmasının en iyi ve en başarılı şekilde gitmesi için önceden çözülmesi gereken konuları bildiğinizi" ekledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Bay Troshev'in "şu anda savunma bakanlığında çalıştığını" RIA haber ajansına söyledi.

Bu buluşma, Putin'in Wagner'ın Haziran ayındaki isyanının ardından otoritesini yeniden tesis etmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Sadece 24 saat içinde Prigozhin, bir ayaklanma düzenledi, birlikleri güneydeki Rostov şehrine gönderdi, ardından daha da ileri Moskova'ya doğru ilerledi, sonra geri çekildi. Bu, Bay Putin'in otoritesine karşı son iki on yılın en büyük meydan okumasıydı.

Başkan, geçen ay Wagner ve diğer Rus özel askeri müteahhitlerin tüm çalışanlarını Rus devletine bağlılık yemini etmeye çağırdı.

Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Royal United Services Institute'dan Natia Seskuria, buluşma ve Bay Putin'in kamu övgüsünün, "durumu kontrol ettiğini ve Prigozhin'in iç çevresini kontrol ettiğini" gösterme girişimi olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsünün Bay Troshev'in Rus Savunma Bakanlığı'nda çalıştığını doğrulamasının, "MOD'un Ukrayna'daki sözde özel askeri operasyonun tam kontrolünü aldığımız bir son-Progozhin döneminde olduğumuzu gösterdiğini" söyledi.

Kremlin, Wagner kaynaklarına daha fazla dikkatle güvenmeye devam edecek" dedi.

Bay Troshev'in takma adı Sedoi'dir, yani "grilerden biri" anlamına gelir. Afganistan ve Çeçenistan'daki Rusya savaşlarının saygın bir gazisi olarak bilinir.

2015 ve 2016'da Wagner komutanı olarak Suriye'deki hükümet güçlerini desteklemesinin ardından Kahraman Rusya Ödülü ile ödüllendirildi.

Prigozhin ve diğer dokuz kişi 23 Ağustos'ta Moskova yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Başarısız isyandan sonra Wagner patronu birçok kişi tarafından "ölü adam yürüyüşü" olarak nitelendirildi.

Kremlin'in herhangi bir dahli olmadığını söyledi.

Perşembe günü, Ukrayna savaşı sürerken Moskova, savunma bütçesinde %68'lik bir artış açıkladı.

Askeri bütçe, 2024 yılında GSYİH'nin %6'sı olan 10,8 trilyon rubleye (£90 milyar) ulaşacak.

AA