Haber: Mert Osman Erman

Yıldız ve Big Grrrl Big Touring şirketi, davayı önyargılı olarak reddetme talebinde bulunuyor, yani tekrar açılamaz.

Yapmazlarsa, dansçılar jüri davası talep ediyorlar.

İddialar nelerdir?



Arianna Davis, Crystal Williams ve Noelle Rodriguez, Lizzo - gerçek adıyla Melissa Jefferson - ve tur şirketini, Los Angeles mahkemesinde açılan orijinal şikayette bir dizi iddiada bulundular.

Bu, Lizzo'nun Amsterdam'da bir cinsellik gösterisine katılmaları ve çıplak sanatçılarla etkileşime girmeleri için baskı yapması ve dans ekibi kaptanı Shirlene Quigley'nin onları rahatsız hissettiren davranışlarda bulunmasını içerir.

Ayrıca Lizzo'yu kilo alımı yaşayan bir dansçının "dikkat çektiğini" ve tur şirketinin çalışanlarının siyah dansçıları "tembel, profesyonel olmayan ve kötü tavırlı olmakla" suçladığını söylüyorlar.

Ayrıca Lizzo'nun "acı verici yeniden seçim" sırasında dansçılara tuvalet molası vermediği iddia ediliyor. İddiaların hemen ardından, Lizzo, sosyal medyada bu iddiaların "inanılmaz olduklarını ve cevaplanmaması için çok çılgın olduklarını" söyledi.

Ayrıca dansçılar, eski çalışanların tur sırasındaki davranışlarının uygunsuz ve profesyonel olmadığının kendilerine zaten söylendiğini söyleyerek "sansasyonel hikayeler" geldiğini söyledi, ki bu da dansçılar tarafından reddediliyor.

Lizzo'nun dans ekibi Big Grrrls daha sonra şarkıcıyı destekleyen bir açıklama yayınladı, tura çıkarken "hayatlarının zamanını geçirdiklerini" söyledi.

Lizzo'nun avukatları şimdi ne söylüyor?



Şimdi, Çarşamba günü sunulan 31 maddelik bir yanıtta, Lizzo'nun hukuk ekibi şunları söyledi:

Şikayette bulunan dansçılar şikayet ettikleri eylemleri "onayladı, onayladı, onayladı veya onayladılar".

Lizzo'nun iddia edilen davranışı "iyi niyetle ve iyi bir nedenle gerçekleştirildi" ve "bir veya daha fazla yasal iş amacıyla makul nedenle ilişkilendirilen meşru nedenlerle gerçekleştirildi".

Dansçılar iddia ettikleri gibi zarar gördülerse, bu zarara "tümüyle veya kısmen katkıda bulundular".

Dansçıların ifadeleri, Lizzo'nun ifade ve/veya din özgürlüğü haklarına ilişkin olduğu ve bu nedenle yasaklandığı için geçersizdir.

Dansçıların ayrımcılık veya işten çıkarma iddiaları, herhangi bir iş kararının "meşru, ayrımcı olmayan, önyargısız olmayan nedenlerle" alındığı ve Lizzo ve diğer sanıkların "iş gerekliliğinden dolayı hareket ettikleri" için yasaklanmalıdır.

Dansçılar, "kötü niyet, zulüm veya dolandırıcılık iddialarını desteklemek için yeterli faktörlerin iddia edilmediğini iddia ettiler ve kanıtlayamazlar."

Lizzo'nun sözcüsü Stefan Friedman, bu sürecin yıldız ve ekibinin "her zaman söylediklerini pratiğe koyduğunu" göstereceği hukuki bir sürecin "ilk adımı" olduğunu söyledi ve bu, "vücut pozitifliğini teşvik etmek, güvenli ve destekleyici bir iş yeri yönetmek veya bireyleri her türlü tacizden korumak" anlamına gelmektedir.

Friedman, "buna karşı olan her türlü iddia saçma ve böyle olduğunu bir yasal mahkemede kanıtlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Buna karşılık, dansçıların avukatı Neama Rahmani, Lizzo'nun ekibinin yanıtının "olayla hiçbir ilgisi olmayan standart itirazlardan" oluştuğunu söyledi.

"Bununla birlikte, temel nokta, Lizzo'nun ekibi olarak müşterilerimizin talebine jüri davası için onay veriyor olmalarıdır" dedi.

"Mahkemede davamızı sunmayı ve hakikati kimin söylediğini, Lizzo ve ekibi, kurbanları utandırmaya devam eden veya mağdurlar ve istismar ve tacize ilişkin benzer hikayeleri paylaşan birçok kişi gibi davranan davacılar mı, meslektaşları ve diğer birçok kişinin karar vermesini dört gözle bekliyoruz."

Bu ayın başlarında, Lizzo, eski bir çalışanı tarafından bu yıl ikinci kez "güvensiz, cinsellik yüklü bir iş yeri kültürü" denetlediği için dava edildi.

Moda tasarımcısı Asha Daniels, yıldızın gardırop müdürünün "ırkçı ve kilolu" yorumlar yaptığını ve entourage'daki siyah kadınları alaya aldığını iddia etti.

Lizzo, davanın bir sanık olarak adlandırıldı, ancak doğrudan tacizle suçlanmadı.

Yıldızın sözcüsü, davanın "saçma bir halkla ilişkiler gösterisi" olduğunu söyledi.