Haber: Mert Osman Erman

Karen Farquharson, 49, semptomları nedeniyle işten ayrıldıktan sonra "her şey için menopozu bahane olarak kullandığı" konusunda patronu tarafından söylendiğini söyledi.

İş mahkemesi, Aberdeenshire'deki Peterhead'deki Thistle Marine'in genel müdürü olan Jim Clark'ın bunu "kas ağrıları" olarak reddettiğini duydu.

Bayan Farquharson, stresten dolayı işten ayrıldıktan sonra şirketi haksız işten çıkarma ve taciz nedeniyle dava etmeyi başardı.

Bayan Farquharson, 1995 yılından beri Thistle Marine'de çalışıyordu ve istifa etmeden önce yılda 38 bin sterlin kazanıyordu.

72 yaşındaki patronunu "dinozor" olarak tanımladı ve modern iş yerindeki değişiklikleri anlamayan biri olarak gördü.

Bayan Farquharson şunları söyledi: "Bu şirketi 27 yıldır tanıyordum ve beni çöp gibi davrandılar.

"Bay Clark, değişikliği sevmezdi. Üzerine çıkılmak istenmezdi.

"Zamanla gelmedi. Neyin söylenebileceği ve neyin söylenemeyeceği konusundaki bazı sorunları açıklamaya çalıştım ve sadece sağır kulaklara çaldı."

Thistle Marine - petrol ve balıkçılık endüstrilerine hizmet sunan bir şirket - 1970'lerin sonlarında Bay Clark tarafından kuruldu.

Aberdeen'deki mahkeme, Bay Clark'ın Bayan Farquharson'ı uygun olduğunda "gezmekle" suçladığını ve insanların gelmediğine "kin kusmuş" olduğunu duydu.

"Ağustos 2021'de Bayan Farquharson işverenlerine menopoza girdiğini ve bir dizi "ciddi semptom" yaşadığını söyledi.

Şirket, durumunu özel olarak değerlendirmesi için ona ödeme yaptı

Kanama yanı sıra, anksiyete, konsantrasyon kaybı ve beyin sisi yaşıyordu.

Aralık 2022'de Bayan Farquharson iki gün boyunca evden çalıştı, önce yoğun kar nedeniyle sonra "ağır menopoz kanaması" nedeniyle hasta olduğu için.

Ertesi gün içeri girdi, saat 14:00'te varıp Bay Clark'ı koridorda geçti. Duyulduğuna göre onunla alaycı bir tonla konuştu ve "Oh, geldiğinizi görüyorum" dedi.

Kar nedeniyle geldiğini ve ağır menopoz kanaması yaşadığını söyledi.

Mahkeme, Bay Clark'ın ona "iğrenç bir bakış" verdiğini ve sonra uzaklaştığını duydu.

Bayan Farquharson, işte olmama nedeninin iyi bir nedeni olmadığını ima ettiği için üzgün ve öfkeliydi.

Daha sonra onunla sorunları hakkında konuştu. Mahkeme, herkesin "kas ağrıları" olduğunu ve menopoz semptomlarını reddettiğini duydu.

Bayan Farquharson, 19 ve 21 yaşındaki iki kızın annesi; "kendi kendine yeten" ve başarılı bir işadamı olarak Bay Clark'ı tanımlayan bir panel tarafından iddialarını kabul edildi.

Panel, Bay Clark'ın Bayan Farquharson'a olan saygısızlığına son verdiği sonucuna vardı.

Şimdi başka bir firmada muhasebede çalışan Bayan Farquharson, muamelesi ve mahkeme sürecinin "büyük bir zorlama" olduğunu söyledi.

Şöyle dedi: "Stres inanılmazdı ve bildiğim ve kazandığım bir şey var ve hala bu kaygı ve ne yaptıklarına inanamama var.

"Öz saygımı kaybettim, şimdi sıfır güvenim var ve çok güvensizim. Hayatımın en kötü deneyimiydi."