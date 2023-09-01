Haber: Mert Osman Erman

ABD Ordusu emeklisi Joe Biggs, 38 yaşında, 6 Ocak 2021'de Kongre'nin basılmasının kışkırtıcısıydı, savcılar öyle dediler.

Eski Infowars muhabiri, Mayıs ayında hain komplo ve diğer suçlamalardan suçlu bulundu.

Mahkemede Biggs, indirim talep etti ve eylemlerinden pişmanlık duyduğunu ifade etti.

ABD Bölge Hakimi Timothy Kelly tarafından verilen bu ceza, hem federal ceza rehberlerinin altında hem de savcıların talep ettiği 33 yılın altında bir cezadır.

Başka bir Proud Boys üyesi olan Zachary Rehl, de hain komplo suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rehl, eski bir ABD Denizcisi ve Proud Boys'un Philadelphia şubesinin lideri, saldırı sırasında Kongre binası dışındaki görevlilere kimyasal bir tahrişat püskürtürken görüldü.

Biggs, Mayıs ayında hain komplo dahil bir dizi suçlamadan suçlu bulundu, yetkililerin görevlerini yerine getirmelerini engellemek için tehdit ve müdahale gibi.

Bir mahkeme belgesinde, savcılar Biggs'in - Irak Savaşı gazisi ve komplo web sitesi Infowars'un eski muhabiri - "askeri deneyimini kullanarak komutasındaki büyük grupları yönlendirmek ve kontrol etmek için" kullandığını ve bir "hükümete karşı isyan" yönetmeye çalıştığını söyledi.

"Biggs, kendisini ve hareketini, kendisi ve diğer 'vatanseverlerin' güç kullanarak hükümeti yeniden ele geçireceği ikinci bir Amerikan devrimi olarak görüyordu" diye belirtildi belgede.

Mahkemede gözyaşları içinde Biggs, eylemleri için özür diledi ve ayaklanma gününde kalabalığın "baştan çıkardığını" söyledi.

"Sadece ileriye doğru ilerledik. Merakım beni yendi," dedi. "Ben bir terörist değilim. Kalbimde nefret yok."

Ceza almak zorunda olduğumu ve anladığımı biliyorum

Biggs'i cezalandırırken, Hakim Kelly, şiddeti "en aza indirmeye çalışmadığını", ancak 6 Ocak ayaklanmasının diğer toplu ölüm olaylarıyla kıyaslandığında zayıf kaldığını söyledi. Daha sıkı bir ceza, ekledi, diğer suçlu ayaklanmacılarla ceza farklılıkları yaratabilirdi.

Biggs, 33 yıl hapis cezası talep eden savcılar arasında olmak üzere diğer dört Proud Boys üyesi ile birlikte yargılandı, eski başkan Enrique Tarrio da bunlardan biriydi, ancak onun cezasının verilmesi Çarşamba günü aniden ertelendi. Onun cezası gelecek hafta yapılması planlanıyor. Savcılar 33 yıl hapis cezası istiyor.

Davada yer alan Proud Boys üyeleri mahkumiyetleri temyize götürmeyi planladıklarını söylediler.

Federal savcı Jason McCullough mahkemede suçların "çok ciddi" olduğunu ve sıkı bir cezanın gelecek yılki başkanlık seçimine önceden bir mesaj göndereceğini söyledi.

"Gelecek seçimlere yaklaşırken hepimiz nefesimizi tutmamızın bir nedeni var... Bunlar anayasal bir krizin sınırına itti" dedi.

Savcılar, Proud Boys'un 2020 seçiminin onayını durdurmaya yönelik koordineli bir çabanın parçası olduklarını göstermek için metin mesajları, sosyal medya gönderileri ve videoları kullandılar.

6 Ağustos itibarıyla, ayaklanma ile ilgili suçlamalarla 1.100'den fazla kişi gözaltına alındı, bunun sonucunda 630'dan fazla suçlu itiraf ve 110 mahkumiyet elde edildi.

Başka bir önemli katılımcı, Oath Keepers kurucusu Stewart Rhodes, Mayıs ayında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.