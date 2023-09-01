Haber: Damla Oya Erman

Musk, bu yorumları, Walter Isaacson'ın yakında yayınlanacak biyografisi olan "Elon Musk" içinde yapmıştır. Biyografinin bir bölümü Wall Street Journal'da yayınlandı ve çocuğuyla olan ilişkisinde Crossroads adlı Los Angeles özel okulu için kısmen suçladı.

Biyografi, Musk'ın "uyanık değil" inançlarının, en yaşlı çocuğunun 16 yaşında Xavier'dan Jenna'ya geçiş yapma kararından kaynaklandığını belirtiyor.

Musk, bu haberi aldığında olumlu kalmaya çalıştı, ancak çocuğu daha sonra "ateşli bir Marksist" haline geldi ve tüm ilişkilerini kestiğini belirtiyor.

"Marksizme geçti ve her zengin olanın kötü olduğunu düşünmeye başladı," dedi Musk.

Musk ve çocuğu arasındaki bu ayrılık, Isaacson tarafından yazıldığı gibi, ilk doğan çocuğu Nevada'nın bebek ölümünden bu yana yaşadığı en büyük acılarından biri olarak onu üzdü.

Musk şunları söyledi: "Birçok girişimde bulundum, ama o benimle vakit geçirmek istemiyor."

Musk, çocuğunun hem "sağcı hem de anti-establishment sesleri" baskılayan bir düşünce yapısının etkisi altına girdiğini hissettiğini ve bu durumun Twitter gibi olduğunu belirtti.