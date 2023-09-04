Haber: Mert Osman Erman

Kaliforniya'daki bu maçta, Prens Harry ve Hollywood'un ünlü yıldızlarından oluşan uzun bir ünlü isimler listesi, Inter Miami'nin 3-1'lik zaferini tribünden izledi. Bu ünlü izleyici kitlesi, Messi'nin ABD'deki futbolun üzerindeki etkisinin hala devam ettiğinin bir göstergesiydi.

Arjantinli yıldızın Miami'ye transferinden bu yana bilet talebi ciddi şekilde arttı ve Pazar günkü maç için ortalama bilet fiyatları 690 dolar civarında seyretti - bu, çevrimiçi pazar yeri TickPick'e göre şimdiye kadarki en pahalı MLS maçıydı.

Messi'nin Paris Saint-Germain'den transferinin ardından sahada olduğu kadar saha dışında da büyük bir etkisi oldu. Messi'nin Inter Miami'deki ilk maçına kadar dokuz maçlık galibiyetsiz bir dönem geçiren Miami, sonunda 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı ve geçen ay ilk kupasını kazandı.

Bu dramatik dönüşümün yanı sıra, eski Barcelona takım arkadaşı Sergio Busquets'in gelmesi de Miami'yi ateşledi. Ancak Pazar günkü galibiyetin kahramanlarından biri eski Barcelona yıldızlarından Jordi Alba oldu. Facundo Farías, maçın ilk yarısında alışılmadık bir kayma vuruşuyla konuk ekibe öne geçirdi. Messi'nin asistinin ardından Alba, topu sakin bir şekilde kaleci John McCarthy'nin ağlarının arkasına gönderdi.

Messi, takımının üçüncü golünün de asistini yaparken, LAFC savunmacısı Aaron Long'un hatasını kullanarak Leonardo Campana'ya gol fırsatı yarattı.

Ryan Hollingshead ise köşeden gelen bir kornerden glanslı bir kafa vuruşuyla bir gol attı, ancak LAFC için iş işten geçmişti. Ev sahibi ekip, maç boyunca 22 şut çekmesine rağmen birçok fırsatı harcamış oldu. Özellikle hücumda etkisiz olan forvet oyuncusu Dénis Bouanga, ev sahibi ekibin kaçırdığı birçok fırsatı hatırlattı.

Messi, Miami'ye katıldığından bu yana attığı 11 golün yanı sıra, ilk yarıda McCarthy'nin mükemmel kurtarışıyla karşılaşan parlak bir fırsatı da kaçırdı.

Messi'nin şutu ve McCarthy'nin hızlı refleksleri, tribünde Selena Gomez'i etkilemiş gibi görünüyordu; Gomez, ağzı açık bir şekilde bu olayı izlemişti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Messi, "Maçtan önce, nerede olduğumuzu ve ne yapabileceğimizi görmek için iyi bir test olacağını söyledik" dedi. "Zor bir stadyumda, savunma şampiyonuna karşı çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Evet, ileriye dönük için iyi bir sonuç."

Geçen ay Leagues Cup'ı kazandıktan sonra, Miami Messi'nin gelişi öncesinde sıralamada son sırada yer aldı. Şimdi ise doğu konferansında yükselmeyi hedefliyor. Miami, 9 Eylül'de Sporting Kansas City ile karşılaşırken, şu anda batı konferans sıralamasında üçüncü sırada bulunan LAFC, Portland Timbers ile karşı karşıya gelecek.