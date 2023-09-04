Haber: Mert Osman Erman

General Nguema, geçtiğimiz Çarşamba günü Ali Bongo'ya karşı gerçekleşen darbenin lideriydi ve bu olay, tartışmalı bir seçimin galibi ilan edildikten kısa bir süre sonra devlet başkanını devirdi.

General, bazı halk desteğine sahiptir - onun göreve başlama töreninde coşkuyla destekleyen kalabalıklar ortaya çıktı.

Ancak, Gen Nguema'nın yönetiminin 55 yıllık Bongo hanedanının devamı olacağı endişeleri bulunmaktadır.

Ali Bongo'nun babası Omar, 2009'da ölmeden önce 41 yıl boyunca iktidarda bulunmuş ve yerini oğlu almıştı.

General, kariyerinin büyük bir kısmını Bongo ailesinin iç çevresinde geçirdi ve hatta Ali Bongo'nun kuzeni olduğuna inanılıyor. Ayrıca askerin iktidarı geri vermeye dair herhangi bir işaret göstermediği konusunda uyarılar yapılmaktadır.

Askeri liderliğin destekçilerinin Pazartesi günkü göreve başlama törenine katılması bekleniyor, bu Batı ve Orta Afrika'da gerçekleşen bir dizi darbenin en sonuncusu.

Gabon, eski sömürge gücü Fransa'nın kıtadaki etkisini sürdürmeye çalıştığı son üç yıl içinde askeri yönetim altına giren altıncı Fransızca konuşulan ülkedir.

Gabon, darbeyi takiben Afrika Birliği tarafından askıya alınmıştır ve bu olay Birleşmiş Milletler ve Fransa tarafından kınanmıştır.