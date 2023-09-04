Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gençlerin ortalama kaç yaşında ailelerinin evlerinden ayrıldıklarına ilişkin 2022 yılı verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avrupalı gençler ortalama 26,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor.

Kadınlar, erkelerden daha erken yuvadan ayrıldı.

Avrupa'da erkekler ortalama 27,3, kadınlar ise ortalama 25,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başladı. Böylece erkekler aileleri ile birlikte daha uzun süre yaşadı.

AB ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke Finlandiya oldu. Finlandiya'da gençler ortalama 21,3 yaşında ayrı eve çıktı.

Finlandiya'yı en yakın 21,4 yaşla İsveç, 21,7 yaşla Danimarka ve 22,7 yaşla Estonya izlerken, gençler Hollanda'da 23, Fransa'da 23,4, Almanya'da 23,8 yaşında kendi evlerini kurdu.

Hırvatistan'da yaşayanalar en ileri yaşta kendi evlerine çıktı. Kendi evini kurma yaşı Hırvatistan'da 33,4, Slovakya'da 30,8, Yunanistan'da 30,7, Bulgaristan ve İspanya'da 30,3, Malta'da 30,1, İtalya'da 30 oldu.

AA