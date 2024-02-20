Saygıdeğer Önce Vatan Gazetesi okurlarım, kışın son ayına girdiğimiz bu günlerde vücudumuz yaşanan kış şartları ve çeşitli hastalıklar nedeniyle epeyce yıprandı.

Bu nedenle desteğe ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bunu en zevkli ve lezzetli şekilde portakal ile yapabiliriz. Evet, yararlarını aşağıda sizler ile paylaşacağım portakal meyvesi, Turunçgiller familyasından bir ağaç olup, boyu 2-10 m arasında değişmektedir. Yaprakları sert dayanıklı ve düz kenarlıdır. Kabuğunun altında sarımtırak, bazılarında ise kırmızı renkte sulu ve dilimli bir öz bulunur. Kabuklarından portakal esansı elde edilir. Çiçeklerinden de portakal çiçeği esansı yapılır. Başta C vitamini olmak üzere P, B ve E vitaminleri ile fosfor, magnezyum ve potasyum minerali açısından zengindir. Bakır, çinko, demir ve manganez mineralleri ile protein de bulunmaktadır. Portakal, güney Anadolu ve Doğu Karadeniz ayrıca Kıyı Ege, Akdeniz çevresinde ve sıcaklık ortalaması 23° ila -3 °C arasında olan yerlerde yetişen ağaçlardır. En kaliteli Washington cinsi portakal Antalya ili Finike ilçesinde yetiştirilmektedir. 100 gr Portakal Kcal :

* Enerji : 4 9

* Protein: 1

* Yağ: 0,2

* Karbonhidrat: 12,2

* Posa: 0,5

* Kalsiyum: 41

* Demir: 0,4

* Vitamin C: 50

Portakalın yararlarına gelince, Özellikle vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Enerji verir. Büyük oranda İyileşmeyi hızlandırır. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Damar sertliğini ve tıkanıklığını önleyen portakal kalp ve damar hastalıkları ile kansere karşı koruyucudur. Sinirleri yatıştırır ve yorgunluğu giderir. Arter ve venleri yani damarları güçlendirir. Grip ve nezle gibi soğuk algınlığına iyi gelir ve öksürüğü azaltır. Cilt kırışıklıklarını önler, cildin taze ve pürüzsüz görünmesi sağlar. Karaciğeri çalıştırır. Vücuttaki zararlı maddeleri temizler. Anemiye yani kansızlığa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. İçerdiği folik asit özellikle hamileler ve bebek için çok yararlı bir meyvedir. Genellikle portakal taze olarak yenmekte ve suyu sıkılarak kullanılmaktadır. Ayrıca çiçeklerinden ve kabuklarından da yararlanılmaktadır. Portakal suyu cildi besler. Özellikle yağlı ve normal ciltler iyi gelir. Çiçekleri kaynatılarak hazırlanan çay spazmlara karşı faydalıdır. Portakalın kabuklarından portakal esansı, bu esanstan ise parfüm elde edilir. Gıda sanayisinde de bolca kullanır. Ayrıca ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır.

Sağlıklı, mutlu nice güzel günler diliyor, saygılar sunuyorum.