Polonya medyasında yer alan haberlere göre, soruşturma, Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından sağlanan kanıtlara dayanılarak 7 Mart'ta başlatıldı.

Ulusal Savcılık Organize Suçlar ve Yolsuzluk Dairesi Müdür Yardımcısı Daniel Lerman, vize verilmesindeki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada savcının şu ana kadar 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün gözaltına alındığını söyledi.

Lerman, soruşturmanın ödeme karşılığında vize işlemlerinin hızlandırılmasına odaklandığını ve 18 ay boyunca yapılan ve çoğu reddedilen birkaç yüz vize başvurusuyla ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

Lerman, vize başvurularının Hong Kong, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, Filipinler ve Katar'daki Polonya diplomatik temsilciliklerine yapıldığını söyledi.

Polonya'da yayımlanan Wyborcza gazetesi, geçen hafta, Polonya Dışişleri Bakanlığının yüz binlerce göçmenin Avrupa'ya gelmesine izin vermiş olabileceğini yazmıştı.

Rzeczpospolita gazetesi de sistemin nasıl işlediğini bilen firmalar tarafından kolayca manipüle edilebildiğini ve "sistemi atlatmalarına" yardımcı olmak için başvuru sahiplerinden 5 bin dolara kadar ücret aldıklarını öne sürdü.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yolsuzlukla mücadele yetkilileri 31 Ağustos'ta Dışişleri Bakanlığında bir arama gerçekleştirdi. Aynı gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk görevden alındı.

AA