Varşova

Polonya Tarım Bakanı Czeslaw Siekierski, çiftçi temsilcileri ile hükümetin uzlaşmaya vardığını açıkladı.

Siekierski böylece, Ukrayna'ya ait tarım ürünlerinin Polonya'ya ithalatının ve diğer ülkelere transit geçişinin askıya alındığını bildirdi.

Böylece Polonya'da çiftçilerin Avrupa Birliği tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesine ilişkin protestoları, hükümetle anlaşmaya varılmasıyla son buldu.

Çiftçiler dün başkent Varşova'ya giden yollar da dahil yaklaşık 600 noktada kurdukları barikatlarla yolların trafiğe kapanmasına neden olmuştu.

Polonya'da çiftçiler, 6 Mart'ta Varşova'daki Başbakanlık Ofisinin önünde de gösteri düzenlemişti.

Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden çiftçiler, AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunmuş, Polonya'nın AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini istemişti.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.