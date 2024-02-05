Haber: Dinçer Karacalar

Türk pop müziğinin sevilen ismi Petek Dinçöz’ün performansıyla zirveye ulaşan gece, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli ismi ağırladı.

Etkinlik, Muğla Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu, çok sayıda siyasi figür ve iş insanının katılımıyla gerçekleşti. Gecenin en çarpıcı anlarından biri, Petek Dinçöz’ün sahneye Tolga Çam imzalı özel bir kıyafetle çıkması oldu. Sanatçının şıklığı kadar sesiyle de büyülediği gece, katılımcılardan tam not aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Dinçöz, repertuvarındaki en sevilen şarkıları seslendirerek izleyenleri adeta bir müzik ziyafetine davet etti. Etkinlik boyunca sosyal medyada da geniş yankı bulan performans, #MuğlaSporDayanışma ve #PetekDinçöz etiketleriyle paylaşımların odağı oldu.

Muğlaspor Dayanışma Gecesi’nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Dinçöz, “Bu özel gecede sizlerle bir araya gelmek ve müziğimle Muğla sporuna destek olmak benim için büyük bir onurdu” dedi. Gece, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, Muğla’nın kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşattı.



