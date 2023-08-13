Haber: Mert Osman Erman

Bu fenomen, Dünya'nın kuyruklu yıldız 109P/Swift-Tuttle'dan geride kalan enkazla çarpışması sonucunda saatte 100 meteor getirir.

Enkaz Dünya'nın atmosferine çarptığında yanar ve çıplak gözle görülebilen parlak ışıklar olarak bilinen yıldız kaymalarına neden olur.

Bu doğal gösteri, her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında benzer bir zamanda meydana gelir ve bu yıl Cumartesi gecesi ve Pazar'ın erken saatlerine kadar zirveye ulaştı. Meteolar - bir tane kum tanesi kadar küçük veya bezelye kadar büyük olabilen - saatte 134,000 mil (215,000 km/s) hızla Dünya'nın atmosferine çarpar. Parlayan enkaz, Dünya üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmaz.

Bu, parlak meteorları üreten en iyi astronomik olaylardan biri olarak kabul edilir ve en aktif olanlardan biridir. Bu yıl, meteoları bir ağ kamerası ağı kullanarak gözlemleyen Nasa'nın All Sky Fireball Ağı, ilk Perseid meteorunu 26 Temmuz'da tespit etti.

"Perseid" meteor yağmuru denir çünkü meteolar Yunan mitolojisinden bir figür olan Perseus takımyıldızından kaynaklanıyormuş gibi görünür.

Callum White, Perseid meteor yağmurunu izlemek için Cumartesi gecesi Wye Vadisi'nde vakit geçirdiğini söyledi.

"Dört saat boyunca Wye Nehri'nin üzerine bakarak geçirdim ve hava bulutlu bir şekilde içeri girdi ve dışarı çıktı, ancak birçok meteor gördüm ve kamera daha da fazlasını yakaladı - hepsi bu fotoğrafı üretmek için birleştirildi."