Haber: Damla Oya Erman

Yeni bir çalışmaya göre, bulunan fosil aynı zamanda Afrika'da bulunan en eski tamamen sucul balina olarak da kayda geçti.

Tahmini 412.3 pound (187 kilogram) ağırlığında ve 8.2 feet (2.5 metre) uzunluğunda olan bu yeni belgelenmiş tür, modern bir şişe burun yunusuyla karşılaştırılabilir boyutta.

Tutcetus rayanensis, basilosauridae olarak bilinen erken dönem balina ailesinin soyu tükenmiş bir üyesidir - tamamen sucul olmaya başlayan ilk yaygın grup. Dahası, bu küçük örnek, Eosen Dönemi'ndeki diğer basilosauridlerden de çok daha eski. Yeni bir makalede açıklanan çalışma, bu bulgunun üzerine odaklanıyor.

Eosen Dönemi, yaklaşık 55.8 milyon ila 33.9 milyon yıl önceye kadar sürdü ve fosil yaklaşık 41 milyon yıl öncesine dayanıyor. Kalıntılar, eksik bir kafatası ve çene; dilin tabanında bulunan kemikler olan hyoid aparatı; ve kireçtaşına gömülü küçük bir alt yetişkinin en üst omurunu içeriyor.

Balina fosilinin bulunması, basilosauridae ailesi içinde yeni bir cinsin tesis edilmesine neden oldu. Tutcetus, 18 yaşında ölen Firavun Tutankhamun'un adından ve balina anlamına gelen Yunanca kelime olan "cetus" kelimesinden türetildi.

Çalışmanın baş yazarı olan Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi'nden paleontolog Mohammed S. Antar, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Yeni basilosaurid balina olan Tutcetus rayanensis'in keşfi, Eosen dönemindeki deniz canlısı yaşamlarımızın anlayışında büyük bir değişikliğe neden oldu," dedi.

Daha önceki basilosaurid buluntularının aksine, T. rayanensis ve muhtemelen diğer basilosauridlerin, nispeten küçük boyutlarına rağmen hızlı büyüyebileceği belirtiliyor. Bu bulgu, "bu grubun içinde çeşitli büyüme stratejileri olduğunu düşündüğümüzden daha hızlı gelişimsel süreçlerden geçmiş olabileceklerini" gösteriyor.

T. rayanensis, diğer basilosauridlerden farklı olarak, ilk premolar dişini değiştirmemiş. Bu yeni bilgi, basilosaurid balinaların ve çeşitli ekolojik baskılara karşı evrimsel adaptasyonlarını daha iyi anlamamıza katkı sağlıyor.

Fosil, Mısır'ın Batı Çölü'ndeki Wadi El-Rayan bölgesinde bulundu. Bu bölge, dünyanın "en verimli fosil balina sitelerinden biri," olarak nitelendiriliyor. Wadi El-Rayan bölgesindeki paleontologlar çalışmalarına devam ettikçe, daha da önce tamamen sucul balina fosilleri bulma olasılıkları yüksek. Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan Erik R. Seiffert, bu geçişin tahmini olarak Tutcetus yaşından birkaç milyon yıl önce gerçekleştiğini belirtti.

Araştırma aynı zamanda Mısır'ı paleontoloji alanında ve genel olarak bilimde ileri taşıyor. Antar, bu keşfin, Mısır ve Afrika paleontolojisi için önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Mısır'ın Kahire Amerikan Üniversitesi'nden profesör ve Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi'nin kurucusu olan Hesham Sallam, bu projenin lideri. 2010'da açılan merkez, Mısır'da bu türdeki ilk merkezdir.