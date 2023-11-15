Haber: Mert Osman Erman

Eğer suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

DePape, solcu politik inançlara sahip olduğunu ve ardından Donald Trump hakkında bir YouTube yorumunu okuduktan sonra komplo teorilerine saplandığını anlatarak mahkemeye ifade verdi.

Duruşmada daha bir saatten fazla süreyle konuşan DePape, politik dönüşümünün bir garajda tuvalet veya duş olmadan yaşarken saatlerce video oyunları oynadığı bir dönemde başladığını söyledi.

DePape, video oyunları hakkında bilgi araştırırken 2014'te başlayan ve oyun dünyasındaki önde gelen kadınlara saldıran anti-feminist bir kampanya olan Gamergate'e ilgi duymaya başladığını söyledi. Sağcı podcast dinlemeye ve politik YouTube videoları izlemeye başladı.

"O zamanlar Trump'a karşı önyargılıydım," diyen DePape, "ama orada bir gerçek var gibi. Yani bilmediğim bir gerçek varsa, bilmek istiyorum."

DePape, Pelosi'nin evine "hedefleri" çekmeyi içeren bir "büyük plan" oluşturduğunu söyledi.

Şişme tek boynuzlu kostüm

Listesinde, Michigan Üniversitesi akademisyeni Gayle Rubin, California Valisi Gavin Newsom, Tom Hanks, kongre üyesi Adam Schiff, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Adalet Bakanı Bill Barr, Senatör Bernie Sanders ve liberal mega bağışçı George Soros gibi isimler bulunuyordu.

Sonunda DePape, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı yüz yüze getirmek istediğini ve hedeflerini yolsuzluğu itiraf etmeye zorladıktan sonra başkanın herkesi "suçlu" olarak değerlendirdiği bir af istemeyi planladığını söyledi.

"Ülke olarak ileri gitmek için onlara af vermek daha kolay," dedi ve mahkemede ağladı.

DePape, geçen yılın 28 Ekim'inin erken saatlerinde Pelosi'nin evine giderek onunla, 2016 başkanlık seçiminde Rusya'nın karıştığına dair yanlış teoriler olduğunu düşündüğü konuları konuşmayı umut ettiğini söyledi.

Şişme tekboynuzlu kostüm giymeyi ve sorgusunu çevrimiçi yüklemeyi planladığını ifade etti. Zip bağları ve bantlarıyla yakalandı.

Neden Pelosi'yi vurduğu sorulduğunda, "Planım temelde bozulduğu için tepki verdim" diye cevap verdi.

"O hiçbir zaman hedefim değildi ve onun yaralanmış olmasından dolayı üzgünüm," dedi.

Pelosi, 83, Pazartesi günü "kapıda duran" DePape'yi bulduğunda duyduğu endişeyi ifade etti.

Pelosi, kırık bir kafatası ve kol ile elindeki yaralanmalar nedeniyle altı gün boyunca hastanede kaldı.

Savunma avukatları, DePape'in Pelosi'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasından ziyade komplo teorilerine olan inancının etkisi altında olduğunu savunuyor.

Çünkü suçlamalar bir federal yetkiliye saldırı içerdiğinden, savcılar DePape'in eylemlerinin Pelosi'nin seçilmiş pozisyonundan etkilendiğini kanıtlamak zorundalar.