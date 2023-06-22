PEKİN AA- Şehrin güneyindeki, hava sıcaklığı için gösterge kabul edilen meteoroloji istasyonunda, gün içinde hava sıcaklığı 40,7 derece ölçüldü. Bu, "düzenli ölçümlerin yapılmaya başlamasından bu yana şehirde kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı" oldu.

Daha önceki yüksek sıcaklık değeri, 10 Haziran 1961'de 40,6 derece ölçülmüştü.

Çin, Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino salınımının tetiklediği erken sıcak hava dalgasının etkisini yaşıyor.

Haziran başından beri sıcak havanın etkili olduğu Pekin'de hava sıcaklığı bugün "2014'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine" çıktı.

Çin'in en sıcak noktası 41,8 derece ile Pekin'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyi oldu

Sıcaklığın 41,8 derece ölçüldüğü şehrin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Tanghıkou köyü, "Çin'in en sıcak noktası" oldu.

Ejderha Kayığı Festivali kutlamasına denk gelen aşırı sıcaklar nedeniyle "turuncu" alarm ilan edildi. "Turuncu" alarm, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde "kırmızı"nın ardından en yüksek ikinci seviyesini temsil ediyor.

Öte yandan aşırı sıcaklar, Pekin çevresindeki bölgelerde de de etkili oluyor. Başkentin 110 kilometre güneyindeki liman şehri Tiencin'de hava sıcaklığı 41,2 dereceye çıkarak rekor kırdı.

Kuzey eyaletleri Hıbey ve Şandong ile İç Moğolistan ve Sincan Uygur özerk bölgelerinin de sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.